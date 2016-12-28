Главная ночь года уже через несколько дней, а вы еще не решили, какую прическу сделать на Новый год 2017? На осенне-зимних показах текущего сезона стилисты уже сотворили множество вариантов, которые мы настоятельно рекомендуем подсмотреть. Сомнений нет: среди нашей фото-подборки обязательно найдется идеальная укладка, подходящая под ваш праздничный наряд.

Кудряшки, как в 80-х

Если вы еще не успели опробовать главный hair-тренд уходящего года – сейчас самое время. Буйные кудри произвели фурор на показах Giorgio Armani, Chloe, Isabel Marant, Etro и т.д. Чтобы воспроизвести такую же укладку, следуйте советам профессионалов: высушите волосы с использованием текстурирующего спрея, затем завейте пряди плойкой. Финальный штрих -взбейте локоны руками.

Ретроволны

Укладка родом из 20-х – отличный вариант прически на Новый год 2017, ведь ее несложно воспроизвести, но выглядит она по-настоящему роскошно. Сделать образ современным можно, если оставить пряди подвижными. Главное, чтобы локоны оставались мягкими на ощупь и сохраняли подвижность. Ориентир – модели на шоу Prada, Emporio Armani, Stella McCartney.

Двойная текстура

Влажный эффект на волосах актуален уже не первый сезон. Но следовать этому тренду стилисты предлагают по-новому. А именно — сделать пряди «мокрыми» не по всей длине, а только у корней. Сильно приглаженные локоны создадут дерзкий, рокерский вид, идеальный для вечернего выхода. Гладкая челка с боковым пробором понравится любителям классических образов. И отличные новости для тех, у кого вечно нет времени на укладку: «петухи» на голове снова в моде, посмотрите на шоу Giambattista Valli. Также мокрый эффект у корней, растрепанные текстурированные пряди по длине – идеальные новогодние прически демонстрировали модели на показах Saint Laurent и Mugler.

Пучок

Гладкий пучок, как у балерины, - универсальная прическа на новый год 2017 (огненного петуха, кстати), с которой можно из офиса прямиком отправиться на новогоднее торжество. И именно такие укладки выбрали парикмахеры за кулисами шоу Dior и Valentino. На последнем волосы укладывали с гелем, имитирующим влажную текстуру. А на показе Dior явно вдохновлялись «Звездными войнами»: два закрученных узла отчаянно напоминают знаменитую прическу принцессы Леи.

Низкий хвост

Идеальный вариант на все времена. Если ваш наряд и так пестрит модными пайетками, стразами и блестками, укладку лучше оставить максимально лаконичной. Чтобы заполучить прическу, как на осенних шоу Salvatore Ferragamo и Jil Sander, воспользуйтесь трюком парикмахеров: просто оберните резинку прядью волос.

Заколки и украшения в волосах