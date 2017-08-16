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    16 августа 2017

    Мицеллярная вода — средство номер один для ежедневного ухода

    Выясняем феномен популярности самого продаваемого бьюти-продукта в мире

    По статистике, мицеллярная вода — самый популярный способ ежедневного очищения кожи на сегодняшний день. Разумеется, по-прежнему сохраняется доля приверженцев старого доброго умывания с водой, однако и они не брезгуют завершить ритуал очищения с помощью мицеллярки. Мы поговорили с медицинским экспертом VICHY Еленой Елисеевой, чтобы выяснить, в чем феномен подобного успеха и действительно ли всем подходит очищение с помощью мицеллярной воды.

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [1]ФОТОGettyImages

    «Мицеллярная вода сегодня очень популярна: она удобна и комфортна в использовании, а также прекрасно удаляет даже самый стойкий макияж. В основе ее формулы содержатся мицеллы — маленькие частицы, притягивающие к себе все виды загрязнений. Из-за того, что в процессе очищения совершенно не используется вода, защитный барьер кожи остается нетронутым, что особенно актуально для обладатей чувствительной кожи. В составе мицеллярки отсутствуют мыло и спирт, которые могут вызывать сухость и ощущение стянутости, зато присутствует пантенол, оказывающий заживляющее и питательное действие.

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [2]ФОТОGettyImages

    Однако даже у, казалось бы, идеальной со всех сторон мицеллярной воды есть свои особенности. Так, она никогда не очистит кожу до скрипа, как, например, гели и пенки для проблемной и комбинированной кожи. Не подойдет мицеллярка и для любителей экспресс-ухода: чтобы тщательно удалить стойкий макияж, вам понадобится куда больше минуты и одного диска с раствором из чудо-мицелл.

    Сегодня многие привыкли и любят использовать мицеллярную воду как единственное средство очищения кожи. В таком случае косметологи советуют дополнить ее тонизирующим лосьоном, а также не реже двух раз в неделю отшелушивать ее при помощи пилингов и легких скрабов».

    Dior Hydra Life Micellar Water

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [6]

    Линия ухода Dior Hydra Life была разработана специально для миллениалов — современного поколения молодых людей, жизнь которых проходит на бегу. Один из ключевых продуктов гаммы — мицеллярная вода, с помощью которой удаление макияжа стало сплошным удовольствием. Средство на основе экстракта эхинацеи деликатно удаляет косметику, оставляя после себя ощущение непревзойденного комфорта.

    Thalgo Evil a La Mer Micellar Cleansing Water

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [7]

    Вода морских источников Sève Bleue — ключевой ингредиент всех продуктов линии Thalgo Evil a La Mer. Она помогает не только качественно увлажнить кожу, но и повысить ее защитные функции благодаря своему богатому микроэлементами составу. Именно поэтому мицеллярная вода из этой гаммы не только качественно снимает макияж, но и регулирует водный баланс в клетках.

    By Terry Cellularose Micellar Water Cleanser

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [5]

    Очищающая мицеллярная вода By Terry Cellularose Micellar Water содержит экстракты трех роз в составе: белой, чайной и черной. Каждая из них выполняет свою конкретную функцию, начиная от увлажнения и смягчения и заканчивая легким омолаживающим эффектом. Однако главное предназначение продукта — деликатное удаление косметики вечером и утреннее очищение перед нанесением увлажняющего средства.

    Caudalie Micellar Cleansing Water

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [3]

    В составе Caudalie Micellar Cleansing Water — виноградная био-вода и экстракт ромашки, которые обладают успокаивающим действием. Средство подходит для очищения даже таких чувствительных участков, как глаза и губы: бесспиртовая формула продукта совершенно гипоаллергенна. Кроме того, мицеллярная вода прекрасно смягчает кожу, а также снимает покраснения, идеально подготавливая ее к дальнейшему уходу.

    Erborian 3-in-1 Micellar Cleansing Water

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [10]

    Сразу семь экстрактов полезных трав вошли в состав мицеллярной воды «три в одном» Erborian Aux 7 Herbes. Ухаживающая формула на основе солодки, ромашки, зеленого чая, розмарина и других растительных компонентов превращает средство в уникальный продукт, который не только удаляет макияж и загрязнения, но также увлажняет и придает коже едва уловимое сияние.

    Vichy Purete Thermale 3 in 1

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [8]

    Легендарная термальная вода Vichy — основа всех средств французской марки. В числе ее ключевых свойств — снятие воспалений и покраснений. Поэтому мицеллярная вода Purete Thermale 3 in 1 является идеальным решением для обладателей чувствительной, склонной к сухости кожи, для которой жесткая хлорированная вода из-под крана строго противоказана.

    La Roche-Posay Eau Micellaire Ultra

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [9]

    В арсенале аптечной марки La Roche-Posay появилось сразу три вида обновленной мицеллярной воды Eau Micellaire Ultra: для чувствительной, проблемной и склонной к аллергии кожи. Благодаря новой формуле средства процесс очищения проходит более равномерно, а мицеллы более активны по отношению к малейшим загрязнениям на поверхности кожи. Кроме того, продукт помогает сохранить естественный защитный барьер кожи, препятствуя появлению сухости и раздражения.

    NYX Micellar Water Stripped Off

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [4]

    Бренд NYX славится своей декоративной косметикой, справиться с удалением которой призвана новая линия очищающих средств, разработанная с учетом состава продуктов из линии для макияжа. У мицеллярной воды Stripped Off полностью отсутствует запах: ощущение, словно очищаете лицо с помощью обычной воды. Однако результат после использования действительно впечатляющий —средство легко удаляет даже самые стойкие текстуры.

    Uriage Thermal Micellar Water

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [11]

    Невероятно комфортная и приятная при соприкосновении с кожей, мицеллярная вода Uriage Thermal Micellar Water на ура справляется с поставленной задачей: а именно удалить косметику и загрязнения. Продукт приятно использовать и утром — он удаляет излишки ночного крема, подготавливая кожу к последующему тонизированию, увлажнению и нанесению декоративной косметики.

    Lumene Lahde Pure Arctic Miracle

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [12]

    Основная задача всех средств линии Lumene Lahde — «напоить» обезвоженные клетки потерянной влагой. Того же эффекта следует ожидать и от мицеллярной воды данной серии: она не только очистит кожу от загрязнений, но и увлажнит, вернув ей идеально ровный тон и сияющий вид.

    Garnier «Чистая кожа»

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [13]

    Мицеллярная вода — продукт номер один и абсолютный бестселлер в арсенале марки Garnier. При весьма демократичной цене продукт творит с кожей настоящие чудеса, главное, подобрать средство с наиболее подходящим составом. Например, классическая мицеллярка с розовой крышкой подходит для чувствительной и склонной к сухости кожи. Зеленая с белой крышкой — для комбинированной кожи, так как обладает не только очищающим, но и легким матирующим эффектом.

    Yves Rocher «Увлажняющая мицеллярная Вода 2 в 1»

    Мицеллярная вода – средство номер один для ежедневного ухода фото [14]

    Идеальный продукт для очищения кожи — мицеллярная вода Yves Rocher — выполняет роль не только клинингового средства, но и тонизирующего. Таким образом, вы сможете убить двух зайцев сразу, особенно если вы не являетесь любителем многоступенчатого ухода. Средство на основе растительных экстрактов клена и голубой агавы помогает удерживать влагу в клетках, способствуя деликатному увлажнению кожи в течение всего дня.

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