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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

03 февраля 2017Сергеева Алина

Места силы: лучшие бьюти-адреса Москвы

Куда самые продвинутые столичные девушки идут за красотой?

Места силы: лучшие бьюти-адреса Москвы

«Доктор Пластик»

ул. Мясницкая 32 стр.1

Не будет преувеличением сказать, что «Доктор Пластик», крупнейшая в Москве клиника пластической хирургии и косметологии, является и самой авторитетной. По большому счету, именно сюда не мудрствуя лукаво отправляют знатоки каждого, кто готов на преображение, но находится в поиске грамотного специалиста. Перечень услуг клиники огромен — от общей медицины и самых сложных пластических операций до последних инноваций лазерной, аппаратной и инъекционной косметологии. Какое направление ни возьми — ринопластика, подтяжка лица, маммопластика, липосакция, косметология, — везде «Доктор Пластик» впереди планеты всей. Фотографии результатов в формате «лайф» дают полное представление о качестве работы специалистов клиники, которые очень гордятся своей работой. Конфиденциальность большинства клиентов сохранена, но среди них есть и медийные персоны, которые с удовольствием рассказывают о своем опыте обращения в «Доктор Пластик» — благо, кейс успешных проектов у клиники огромен.

«ДОКТОР ПЛАСТИК»

И, разумеется, «Доктор Пластик» особенно гордится своими звездными врачами. Самых известных двое, и попасть к ним — дело не очень легкое. Основатель клиники Илья Сергеев, кандидат медицинских наук и один из самых известных в стране пластических хирургов, считается гуру маммопластики — по вопросам изменения груди к нему идут даже те, кто отчаялся найти своего специалиста. Операциями любой сложности его не смутить. На ботокс, нити и филлеры идут к заведующей отделением косметологии и реабилитации Ольге Цыгановой — ее золотым рукам, которым под силу провести любую процедуру безболезненно и практически не оставляя следов, доверяют звезды, светские девушки и бьюти-редакторы глянца. В клинике говорят, что реклама Ольге не нужна — благодаря сарафанному радио запись к ней сформирована на месяцы вперед.

Aldo Coppola

Новинский бульвар, д. 8, стр. 2

Центры красоты и здоровья премиум-класса Aldo Coppola — это бренд, легенда и знак качества. Многие скептики предрекали салонам, названным в честь самого именитого мастера по волосам в мире, итальянца Альдо Копполы, закат после эпохи гламурных нулевых, но не тут-то было. Сегодня Aldo Coppola живее всех живых, а светские девушки, привыкшие к «копполовскому» качеству, альтернативы ему найти не могут. Солидарна с этим мнением и редакция ELLE — здесь гениально подстригут (и исправят ошибки мастеров других салонов), сделают фирменную укладку с действительно красивыми легкими локонами, которые не будут выглядеть как начес «шальной императрицы», а про местную колористику и вовсе можно рассказывать бесконечно. Именно итальянец Альдо Коппола когда-то изобрел самую популярную технику окрашивания наших дней - шатуш. Самый сексуальный цвет волос получается за счет обращения к естественным золотым и пшеничным оттенкам и более интенсивному осветлению прядей вокруг лица. В канонической вариации «Альдо Копполы» это выглядит так, словно волосы красиво выгорели на солнце. Конечно, есть в Aldo Coppola и косметология, и маникюр, но первое и главное, за чем сюда стоит отправляться, — это волосы вашей мечты.

Aldo Coppola

К «намоленным» бьюти-местам в Жуковке, ТЦ «Весна», «Временах года» и «Новинском пассаже» добавился филиал в отеле Lotte (Новинский бульвар, д. 8, стр. 2) — а это значит, что у многочисленных поклонников бренда есть больше шансов попасть к мастерам в удобное время. При всей дороговизне услуг это сделать не всегда возможно — поток желающих приобщиться к прекрасному не иссякает.

«Белый сад»

Зубовский проезд, 1

Самое светское место столицы, «Белый сад» — это невероятной красоты и уюта залитое светом пространство, где шансы встретить главредов глянца и звездных красавиц максимально велики. Красивый бизнес Оксаны Лаврентьевой стал очень успешным как раз благодаря тому, что геотег «Белый сад» сегодня является едва ли не самым модным в Москве. Казавшийся милой забавой проект растет и процветает — на подходе филиал в гостинице «Метрополь», прямо напротив Большого театра.

«Белый сад»

Помимо качества услуг «Белый сад» любят за то, что здесь себя чувствуешь как дома — всех постоянных клиентов знают в лицо, многие из них становятся героинями популярного инстаграм-аккаунта салона, а организация пространства располагает к тому, чтобы провести тут целый день. Здесь вам и собственное кафе, и терраса для отдыха, и пространство для спорта, и зона с концептуальным маркетом, где можно купить всякую всячину от одежды Терехова до органических добавок к пище.

«Белый сад» продолжает славиться своими параллельными услугами, которые здорово экономят время, — за час здесь одновременно делают макияж, укладку, маникюр и педикюр. В последнее время вся светская Москва едет в «Белый сад» еще и на массаж к Дмитрию Мясникову — он творит такие невообразимые чудеса, что даже самые капризные барышни типа Ксении Собчак поют дифирамбы его золотым рукам.

Real Clinic

ул. Ф. Энгельса, д.23, стр.4

У каждого из двух филиалов института красоты Real Clinic («Реал Клиник») дежурят папарацци, зная, что звезды первой величины и главные медийные персоны страны именно здесь наводят красоту. Впрочем, горячих репортажей любителям сенсаций не дождаться — для вип-гостей предусмотрен отдельный вход и абсолютная конфиденциальность.

Real Clinic

Авторитетнейшая премиальная клиника делает самые сложные пластические операции по высочайшему западному стандарту, а местная косметология и вовсе впереди планеты всей — такой аппаратуры нет даже у самых продвинутых американских клиник. Подход врачей Real Clinic к вопросам коррекции внешности не всегда стандартный, но неизменно продвинутый — если, к примеру, вы приходите с желанием убрать щеки, вам могут предложить поменять пропорции путем коррекции подбородка с помощью импланта или филлеров. За грудью вашей мечты и красивой кожей вокруг глаз идите к главной звезде «Реал Клиник» Георгию Чемянову — он творит настоящие чудеса. Форму груди звездный доктор корректирует, не оставляя ни единого шрама, а с помощью блефаропластики убирает все ненужное — отеки, морщины, круги под глазами и лишнюю кожу. За уколы красоты отвечает главврач Светлана Тагаева: если отечественная звезда неожиданно похорошела, то не сомневайтесь — это ее работа.

Салон красоты Krygina Studio

Нащокинский пер., 10

Это концептуальное пространство, напоминающее по дизайну одну из красных комнат «Твин Пикса», раскинулось на 150 квадратных метров — помимо собственно студии красоты, гости могут проводить время на террасе и у импровизированного бара. Как нетрудно догадаться из названия, это модное место открыла Елена Крыгина, самый известный в России бьюти-блогер и визажист. О ее страсти к перфекционизму известно всем, кто так или иначе знаком с неутомимой Еленой.

Салон красоты Krygina Studio

Krygina Studio — это история как раз на эту тему. Идеально обученные в школе Крыгиной девушки-мастера делают за какие-то 40 минут лучшие в Москве прически — за честные 2000 рублей вы получите или изящную легкую укладку, которая при этом продержится до 5 дней в первозданном виде.

Макияж здесь и вовсе фантастика — огромная комната с тинтами, базами, флюидами, кистями и прочей атрибутикой самой продвинутой декоративки здесь находится не зря. Приятный бонус: проводят вас не просто тепло, как лучшего друга, но и сопроводят чаем или кофе take away совершенно бесплатно — да еще и круассанов упакуют в дорогу.

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