Маски для лица, преображающие кожу

Ответственное мероприятие всего через пару часов, а отражение в зеркале оставляет желать лучшего? Проверено, залог удачного бьюти-образа — здоровая и сияющая кожа без видимых несовершенств. Быстро вернуть ей тонус и придать лицу естественное сияние помогут средства из нашего обзора — волшебное преображение займет всего несколько минут.

Valmont Moisturizing with a Mask

Легкая, словно шелк, маска Valmont Moisturizing with a Mask «напоит» влагой обезвоженные клетки, придав лицу естественное сияние. Средство на основе растительных компонентов деликатно ухаживает за кожей, разглаживая морщинки и маскируя несовершенства.

St Barth Cream Mask With Pink Clay and Passion Fruit

Маску St Barth Cream Mask неслучайно называют витаминным коктейлем для тусклой и обезвоженной кожи. Благодаря розовой глине продукт оказывает антиоксидантное действие, делая поры менее заметными. Экстракт маракуйи отвечает за увлажнение и успокаивающий эффект.

Thalgo Source Marine Ultra Hydra-Marine Mask

Всего за пять минут увлажняющая маска Thalgo Source Marine гарантирует эффект как от салонной экспресс-процедуры. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты в составе превращает продукт в мощное оружие борьбы с возрастными изменениями и сухостью кожи.

Lancome Energie De Vie Exfoliating Mask

Этим летом «зеленая» коллекция Lancome Energie De Vie, созданная брендом специально для миллениалов, пополнилась еще двумя средствами. Одно из них — маска-эксфолиант, которая одновременно насыщает клетки влагой и оказывает легкое отшелушивающее действие. Секрет — в экстрактах мелиссы, женьшеня и клюквы в составе этого чудо-средства.

Clarins Multi-Régénérante Extra-Firming Mask

С помощью маски Clarins Multi-Régénérante можно убить двух зайцев разом. Во-первых, в два счета стереть следы усталости перед важным мероприятием, а во-вторых, повернуть время вспять. Механизм работает просто: под воздействием «умных» микроэлементов в составе мышцы лица расслабляются, морщины разглаживаются, кожа становится более гладкой и эластичной.

Vichy Mineral Masques

Встав перед выбором, какой из минеральных масок Vichy отдать предпочтение, без раздумий берите сразу три. Они идеально подойдут для мультимаскинга: серую с глиной наносим на проблемную Т-зону, розовую маску-пилинг на скулы, подбородок и середину лба для придания сияния, а успокаивающую голубую — на чувствительные участки возле носа и область щек.

Erborian Bamboo Waterlock Hydra-Plumping Mask

Сок бамбука в составе увлажняющей маски Erborian Bamboo Waterlock «запирает» влагу в клетках, благодаря чему кожа выглядит сияющей и более ухоженной. Достаточно всего трех минут, чтобы заметить видимые изменения: тон лица меняется, становится более однородным, а поры менее заметными.

Kiehl’s Calendula & Aloe/ Turmeric & Cranberry

Суперэффективный дуэт оранжевой и красной масок Kiehl’s — абсолютный маст на все случаи жизни. Средство с куркумой и семенами клюквы достаем, когда кожа кажется тусклой и безжизненной, а продукт с календулой и алоэ — для экспресс-увлажнения после бессонной ночи или долгого перелета. Для большей эффективности рекомендуется использовать в тандеме.

L’Occitane Pivoine Sublime Masks

Три миниатюрные маски из лимитированной коллекции L’Occitane Pivoine удобно брать с собой в отпуск, в спортзал и даже в офис. Совершенная очищающая маска идеальна для жирной кожи, увлажняющая — для сухой, а ночную оценят трудоголики и любители шумных вечеринок до утра. В составе всех средств — экстракт пиона, который придает коже совершенный вид и естественнее сияние.

Caudalie Detox/Moisturizing/Glycolic Peel/Purifying Masks