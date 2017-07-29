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    29 июля 2017

    Маски для лица, преображающие кожу

    Всего пять минут — и от несовершенств не останется и следа

    Ответственное мероприятие всего через пару часов, а отражение в зеркале оставляет желать лучшего? Проверено, залог удачного бьюти-образа — здоровая и сияющая кожа без видимых несовершенств. Быстро вернуть ей тонус и придать лицу естественное сияние помогут средства из нашего обзора — волшебное преображение займет всего несколько минут.

    Маски для лица, преображающие кожу

    Valmont Moisturizing with a Mask

    Valmont Moisturizing with a Mask

    Легкая, словно шелк, маска Valmont Moisturizing with a Mask «напоит» влагой обезвоженные клетки, придав лицу естественное сияние. Средство на основе растительных компонентов деликатно ухаживает за кожей, разглаживая морщинки и маскируя несовершенства.

    St Barth Cream Mask With Pink Clay and Passion Fruit

    St Barth Cream Mask With Pink Clay and Passion Fruit

    Маску St Barth Cream Mask неслучайно называют витаминным коктейлем для тусклой и обезвоженной кожи. Благодаря розовой глине продукт оказывает антиоксидантное действие, делая поры менее заметными. Экстракт маракуйи отвечает за увлажнение и успокаивающий эффект.

    Thalgo Source Marine Ultra Hydra-Marine Mask

    Thalgo Source Marine Ultra Hydra-Marine Mask

    Всего за пять минут увлажняющая маска Thalgo Source Marine гарантирует эффект как от салонной экспресс-процедуры. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты в составе превращает продукт в мощное оружие борьбы с возрастными изменениями и сухостью кожи.

    Lancome Energie De Vie Exfoliating Mask

    Lancome Energie De Vie Exfoliating Mask

    Этим летом «зеленая» коллекция Lancome Energie De Vie, созданная брендом специально для миллениалов, пополнилась еще двумя средствами. Одно из них — маска-эксфолиант, которая одновременно насыщает клетки влагой и оказывает легкое отшелушивающее действие. Секрет — в экстрактах мелиссы, женьшеня и клюквы в составе этого чудо-средства.

    Clarins Multi-Régénérante Extra-Firming Mask

    Clarins Multi-Régénérante Extra-Firming Mask

    С помощью маски Clarins Multi-Régénérante можно убить двух зайцев разом. Во-первых, в два счета стереть следы усталости перед важным мероприятием, а во-вторых, повернуть время вспять. Механизм работает просто: под воздействием «умных» микроэлементов в составе мышцы лица расслабляются, морщины разглаживаются, кожа становится более гладкой и эластичной.

    Vichy Mineral Masques

    Vichy Mineral Masques

    Встав перед выбором, какой из минеральных масок Vichy отдать предпочтение, без раздумий берите сразу три. Они идеально подойдут для мультимаскинга: серую с глиной наносим на проблемную Т-зону, розовую маску-пилинг на скулы, подбородок и середину лба для придания сияния, а успокаивающую голубую — на чувствительные участки возле носа и область щек.

    Erborian Bamboo Waterlock Hydra-Plumping Mask

    Erborian Bamboo Waterlock Hydra-Plumping Mask

    Сок бамбука в составе увлажняющей маски Erborian Bamboo Waterlock «запирает» влагу в клетках, благодаря чему кожа выглядит сияющей и более ухоженной. Достаточно всего трех минут, чтобы заметить видимые изменения: тон лица меняется, становится более однородным, а поры менее заметными.

    Kiehl’s Calendula & Aloe/ Turmeric & Cranberry

    Kiehl’s Calendula & Aloe/ Turmeric & Cranberry

    Суперэффективный дуэт оранжевой и красной масок Kiehl’s — абсолютный маст на все случаи жизни. Средство с куркумой и семенами клюквы достаем, когда кожа кажется тусклой и безжизненной, а продукт с календулой и алоэ — для экспресс-увлажнения после бессонной ночи или долгого перелета. Для большей эффективности рекомендуется использовать в тандеме.

    L’Occitane Pivoine Sublime Masks

    L’Occitane Pivoine Sublime Masks

    Три миниатюрные маски из лимитированной коллекции L’Occitane Pivoine удобно брать с собой в отпуск, в спортзал и даже в офис. Совершенная очищающая маска идеальна для жирной кожи, увлажняющая — для сухой, а ночную оценят трудоголики и любители шумных вечеринок до утра. В составе всех средств — экстракт пиона, который придает коже совершенный вид и естественнее сияние.

    Caudalie Detox/Moisturizing/Glycolic Peel/Purifying Masks

    Caudalie Detox/Moisturizing/Glycolic Peel/Purifying Masks

    Четыре средства «для новой кожи» — именно такое название дала основательница бренда Caudalie Матильда Тома линии масок для лица. Здесь есть традиционная очищающая маска для борьбы с несовершенствами и черными точками, увлажняющая для сухой и обезвоженной кожи, гликолевая маска-пилинг для создания идеально ровного тона лица и маска-детокс для жительниц большого города.

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