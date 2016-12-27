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27 декабря 2016

Макияж на Новый год 2017

Идеи праздничного мейкапа от ведущих визажистов

До Нового года осталось всего ничего, поэтому самое время определиться с праздничным нарядом, укладкой и макияжем. Вариаций на тему мейкапа в этом году бесчисленное множество, однако все их связывает одна общая черта — блеск, много блеска и ничего кроме блеска.

Макияж на новый год 2017 фото

Chanel: Яркие губы — серебряная подводка

Комментирует ведущий визажист Chanel в России и СНГ Эрнест Мунтаниоль

Макияж на новый год 2017

«Для создания идеального макияжа сперва необходимо тщательно увлажнить кожу, например, с помощью смягчающего крема La Solutione 10 De Chanel и разглаживающего геля для сияния кожи вокруг глаз Hydra Beauty Micro Gel Yeux. Далее выравниваем тон — наносим тональную основу Les Beiges на лицо и шею, параллельно стирая несовершенства под глазами корректором Correcteur Perfection.

Переходим к макияжу. Линию бровей можно подчеркнуть с помощью двух оттенков теней из палитры La Palette Sourcils De Chanel.

Макияж глаз на Новый год 2017 может быть как классическим, так и более экспрессивным — на ваш вкус. Для создания сдержанного мейкапа подойдут стойкие пудровые тени бежевого оттенка Ombre Premiere Sable N°28 — нанесите их вдоль линии складки подвижного и неподвижного века по направлению от внутреннего уголка глаза к внешнему, тщательно растушуйте границы.

Следом тонкой кистью-лайнером наберите самый светлый оттенок теней из палетки Les 4 Ombres — Tisse Smoky N°246, предварительно окунув ее в жидкость для снятия макияжа, чтобы создать эффект жидкой подводки. Подводим верхнее веко вдоль линии роста ресниц от внутреннего уголка к внешнему. Затем наносим удлиняющую тушь для ресниц.

1. Гель Hydra Beauty Micro Gel Yeux; 2. Румяна Joues Contraste — Elegance N° 370; 3. Тени Les 4 Ombres; 4. Пудра Poudre Belle Mine Naturelle; 5. Крем La Solutione 10 De Chanel; 6. Тональная основа Les Beiges; 7. Корректор Correcteur Perfection; 8. Пудровые тени Ombre Premiere Sable N°28; 9. Палетка для макияжа бровей La Palette Sourcils De Chanel; 10. Помада Rouge Allure Ink Seduisant N°146

1. Гель Hydra Beauty Micro Gel Yeux; 2. Румяна Joues Contraste — Elegance N° 370; 3. Тени Les 4 Ombres; 4. Пудра Poudre Belle Mine Naturelle; 5. Крем La Solutione 10 De Chanel; 6. Тональная основа Les Beiges; 7. Корректор Correcteur Perfection; 8. Пудровые тени Ombre Premiere Sable N°28; 9. Палетка для макияжа бровей La Palette Sourcils De Chanel; 10. Помада Rouge Allure Ink Seduisant N°146

Чтобы создать по-настоящему новогодний макияж, вместо светлых теней можно использовать серебряный глиттер. Для этого нанесите на веки прозрачную гелевую подводку, а поверх нее — переливающиеся блестки.

Переходим к макияжу губ — с серебряной и светлой подводкой наиболее эффектно будут смотреться яркие оттенки. Предлагаю использовать устойчивую жидкую матовую помаду для губ Rouge Allure Ink красивого кораллового цвета Seduisant N°146. Чтобы придать лицу свежий и сияющий вид, наносим на скулы золотисто-персиковые румяна Joues Contraste — Elegance N° 370. Финальный штрих — пудра Poudre Belle Mine Naturelle, которая не только закрепит макияж, но и создаст деликатный пудровый эффект на коже».

Giorgio Armani: Золотые тени — черная подводка

Комментирует визажист Giorgio Armani в России Анастасия Кириллова

Макияж глаз на новый год 2017

«Главный акцент в вечернем образе — глаза, поэтому я рекомендую начать создавать макияж на Новый год 2017 именно с них, так как пигмент теней может осыпаться или отмечаться на веках.

Смотрим на фото с фейсчартом и смело наносим золотые тени из лимитированной палетки Night Light большой пушистой кистью на все верхнее веко вплоть до линии роста бровей. Бронзовый оттенок накладываем на подвижное веко, акцентируя складку, — удобнее всего это будет сделать с помощью небольшой тонкой кисти.

Мягким карандашом для глаз Smooth Silk Eye Pencil 01 черного цвета проводим толстую стрелку вдоль линии роста ресниц. Используя аппликатор на обратной стороне карандаша, растушевываем получившуюся линию, при этом хвостик стрелки должен остаться максимально четким. Закрепите результат с помощью черных теней и густо прокрасьте ресницы черной объемной тушью Eccentrico.

1. Бронзирующая пудра Sun Fabric 100; 2. Лимитированная палетка теней Night Light; 3. Карандаш для глаз Smooth Silk Eye Pencil 01; 4. Тональное средство Luminous Silk; 5. Тушь Eccentrico; 6. Лак для губ Ecstasy Lacquer 508

1. Бронзирующая пудра Sun Fabric 100; 2. Лимитированная палетка теней Night Light; 3. Карандаш для глаз Smooth Silk Eye Pencil 01; 4. Тональное средство Luminous Silk; 5. Тушь Eccentrico; 6. Лак для губ Ecstasy Lacquer 508

Выравниваем тон кожи, используя небольшое количество увлажняющего тонального средства Luminous Silk, — распределяем его с помощью широкой кисти, спонжа, бьюти-блендера или подушечками пальцев. Скорректировав область вокруг глаз кремовым консилером Compact Cream Conceale, положите его к себе в клатч, чтобы с его помощью поправлять макияж на протяжении всей ночи.

Немаловажная деталь в макияже — брови. Акцентируем их кремовыми тенями Eye&Brow Maestro — так они будут выглядеть максимально естественно. Подчеркиваем скулы легкой бронзирующей пудрой Sun Fabric 100, а на губы наносим суперстойкий лак Ecstasy Lacquer 508, который зрительно увеличит их и никуда не исчезнет в течение рекордных 8 часов».

Max Factor: Сияющий тон — золотой глиттер

Комментирует визажист Max Factor в России Марина Архипова

Макияж на новый год 2017 фото

«Сияющая кожа — залог безупречного макияжа. В тренде романтичные и женственные образы без ярко выраженного скульптурирования. Поэтому в новогоднюю ночь не бойтесь переборщить с продуктами на основе шиммера. Смело наносите глиттер на веки, щеки и губы. Более того, вы можете добавить блеска всему лицу при помощи классического хайлайтера или раздув мелкие сверкающие частички с широкой кисти (правда, без посторонней помощи здесь не обойтись).

Чтобы создать идеальный макияж на Новый год 2017, сперва наносим ухаживающий крем. Затем — тональную основу Miracle Touch с помощью спонжа, кисти или подушечек пальцев. Изначально твердая текстура средства при соприкосновении с кожей моментально тает, создавая идеально ровный тон и эффект едва уловимого сияния. Следующий шаг — румяна Creme Puff с россыпью золотистого шиммера в составе. С их помошью подчеркните скулы и лоб вдоль линии роста волос, тщательно растушуйте — от темных оттенков и резких переходов цвета в новогоднем макияже лучше воздержаться.

Карандашом Eyebrow Pencil акцентируем брови, а затем специальной щеточкой и прозрачным гелем укладываем волоски строго по направлению вверх. Не рисуйте четких изломов — пусть линия бровей идет ровно и выглядит максимально естественно.

1. Помада Marilyn Monroe; 2. Карандаш Kohl Pencil; 3. Румяна Creme Puff; 4. Тональная основа Miracle Touch; 5. Тушь False Lash Epic; 6. Карандаш для бровей Eyebrow Pencil; 7. Палетка теней Smokey Eye Drama Kit

1. Помада Marilyn Monroe; 2. Карандаш Kohl Pencil; 3. Румяна Creme Puff; 4. Тональная основа Miracle Touch; 5. Тушь False Lash Epic; 6. Карандаш для бровей Eyebrow Pencil; 7. Палетка теней Smokey Eye Drama Kit

Приступаем к самой важной части, а именно макияжу глаз. Сделать взгляд более выразительным поможет палетка теней Smokey Eye Drama Kit. Не бойтесь работать сразу с двумя или тремя оттенками теней — так вечерний макияж будет смотреться объемнее. Более темные цвета следует наносить во внутренний уголок глаза, ближе к переносице и в складку века. На подвижное веко положите золотой оттенок теней со светоотражающими частицами. Его же растушуйте под бровью, у ее основания и вдоль линии роста нижних ресниц во внешнем уголке глаза, постепенно спускаясь ниже на скуловую косточку, создавая имитацию слезы.

Тщательно прокрасьте ресницы тушью False Lash Epic. При нанесении продукта задержите щеточку на несколько секунд у основания ресниц — так ресницы приподнимутся и будут смотреться визуально объемнее. Межресничное пространство заполняем черным карандашом Kohl Pencil. Таким образом вы подчеркнете форму глаз, сделаете взгляд более глубоким и выразительным.

Для макияжа губ выберите подходящий оттенок красной помады из коллекции Marilyn Monroe. Карандашом Colour Elixir заштрихуйте форму губ, двигаясь по контуру от внешних уголков к сердцевине, оставляя центр пустым. Нанесите помаду на всю поверхность губ. На центр нижней губы добавьте все тот же золотой оттенок из палетки теней, что использовали в макияже глаз. Едва уловимый штрих придаст губам чувственности и сексуальности, а также соберет ваш новогодний образ в единое целое».

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