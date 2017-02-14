Синие помады, густые смоки и много-много блесток – подходящий набор для вечеринки или фото в инстаграм. На романтическом свидании уместнее смотрится классический макияж с современным акцентом. Ведущие визажисты показали ELLE свои версии.

Эрнест Мунтаниоль, ведущий визажист Chanel в России

Создавая макияж для романтического свидания, используйте песочные, золотистые, коричневые оттенки теней в сочетании с розовыми или коралловыми оттенками румян и помады. Важно, чтобы макияж был легким, не перегруженным темными цветами и плотными текстурами. В данном случае мы делаем акцент на румяные щеки и сияющую кожу лица. 1. Создайте идеальный тон лица при помощи тонального крем-ухода с эффектом сияния Sublimage Le Teint. 2. Чтобы придать бровям большую выразительность, воспользуйтесь набором для макияжа бровей La Palette Sourcils De Chanel. 3. Прокрасьте верхние и нижнее ресницы стойкой тушью Dimensions De Chanel коричневого цвета.

4. На все подвижное веко от ресничного края до складки подвижного нанесите коричнево-золотистые тени из палетки Les 4 Ombres, 278 Codes Subtils. Слегка растушуйте в дымку границу нанесения на неподвижном веке по направлению к виску. Затем нанесите розовый оттенок теней из той же палетки на границу растушевки коричневых теней. Этот прием позволит смягчить границу растушевки. Внешние уголки нижнего века слегка подчеркните коричневыми тенями, утолщая линию растушевки от внутреннего уголка глаза к внешнему. 5. Возьмите самый светлый оттенок теней из палетки Les 4 Ombres, 278 Codes Subtils и нанесите его на внутренние уголки глаз и слегка под брови. 6. Корректором Eclat Lumiere замаскируйте темные круги под глазами и мелкие недостатки кожи. 7. Для губ понадобится два оттенка помады-карандаша Le Rouge Crayon De Couleur. Сначала полностью закрасьте губы бежевым Nude. Затем нанесите розовый Rose Clair только по центру. 8. В финале используйте румяна Coco Code. Песочно-золотистый оттенок на подскульном пространстве подчеркнет овал лица. Жемчужно-коралловый на яблочках щек придаст лицу свежесть.

Роксана Аракелян, ведущий визажист Dior в России

Самый главный принцип макияжа для свидания – идеальный тон с акцентом на глаза. Образ должен получиться нежным, свежим, сияющим. Важно исключить яркий акцент на губах. В макияже губ выбирайте натуральные, теплые персиковые и бежевые оттенки. 1. Для создания идеального тона используйте базу под макияж Diorskin Forever and Ever Base. 2. Замаскируйте несовершенства кожи корректором Fix It. При необходимости используйте цветные корректоры Fix It Color: зеленый для маскировки покраснений, персиковый для придания свежести. 3. Создайте идеальный цвет лица при помощи тонального кушона Diorskin Forever Perfect Cushion. Легкими движениями спонжа нанесите его на все лицо.

4. Чтобы освежить образ наносите румяна Diorblush нежного оттенка на скулы, веки и под брови. 5. Придаем сияние, нанося хайлайтер Diorskin Nude Air Luminizer 001 на скулы, спинку носа и над верхней губой. 6. Закрепите макияж прозрачной рассыпчатой пудрой Diorskin Forever. 7. В данном образе брови должны выглядеть мягко и естественно. Достаточно подчеркнуть линию бровей карандашом Diorshow Brow Styler близким к вашему натуральному цвету бровей. 8. Глаз – главный акцент в этом образе. Чтобы макияж держался долго, подготовьте веки с помощью праймера Eye Primer. Теперь создайте яркий акцент при помощи палетки из весенней коллекции макияжа 002 Colour Gradation. Двигайтесь от ресничного контура вверх, от светлого оттенка к интенсивному. 9. Далее наносите базу для ресниц Diorshow Maximizer 3D и тушь Diorshow Iconic Overcurl черного или коричневого цвета. 10. Завершающий штрих в макияже глаз - Diorshow Pro Liner вдоль ресничного контура в качестве подводки. 11. Чтобы подготовить губы к нанесению помады, используйте сахарный скраб для губ Lip Sugar Scrub. Затем наносите либо легкий бальзам Lip Glow в оттенке 006, либо помаду Rouge Dior натурального оттенка, например, 772 Classic Matte. Нейтральный макияж губ готов.

Карим Рахман, международный визажист L'Oréal Paris

Макияж для романтического свидания может быть разным: нежным, дерзким, притягательным, соблазнительным, очаровывающим. Главное не переборщить, иначе образ получится вечерним. Этот макияж с губами цвета пыльной розы и длинными ресницами подойдет абсолютно любой девушке. 1. Очистите кожу мицеллярной водой «Абсолютная Нежность». Нанесите праймер Lumi Magique с сияющими частицами от центра лица к периферии. Его жемчужное сияние освежит лицо. 2. Чтобы замаскировать недостатки и мелкие покраснения, используйте консилер Lumi Magique. Нанесите его в зону под глазами и растушуйте подушечками пальцев. 3. Чтобы выровнять цвет лица, используйте легкий тональный кушон Nude Magique. Наносите его мягкими прихлопывающими движениями. 4. Брови лучше оставить естественными. Слегка подчеркните форму карандашом Brow Xpert и расчешите волоски вверх.