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02 января 2017

Лунный календарь стрижек на январь

Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон красоты

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на январь 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

лунный календарь стрижек на январь 2017

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижек в январе 2017:

1 января

Не лучший день для кардинальной смены имиджа: лунный календарь стрижек на январь рекомендует перенести поход в салон на другой день. Даже незначительные перемены во внешности могут стать причиной для внутренних беспокойств, которые в итоге выльются в конфликт с близкими.

2 января

Правильно подобранная стрижка поможет вам не только поднять настроение, но и усилить приток материальной энергии. Выбранный оттенок волос будет радовать вас стойкостью, а прическа надолго сохранит форму.

3 января

Если вы давно мечтали о кардинальных изменениях в жизни — лучшего дня для смены образа не найти. Короткая стрижка, на которую вы так долго не решались, откроет новые горизонты в профессиональной и личной сфере. А вот окрашивание стоит перенести на более удачный день.

4 января

Невероятно, но факт: лунный календарь стрижки волос на январь утверждает, что стрижка в этот день способствует обострению природной интуиции. Смена оттенка волос повысит самооценку, а также придаст уверенности, чтобы довести до конца давно задуманное дело.

5 января

Смена имиджа сулит вам заряд положительных эмоций на целый день, обещает лунный календарь стрижек 2017. Решившись на окрашивание, выбирайте светлые и рыжие оттенки, а сам процесс предоставьте опытному специалисту.

6 января

В этот день лучше отказаться от любых салонных процедур. Стрижка может негативно сказаться на вашем здоровье и общем эмоциональном фоне. Приняв решение немного освежить оттенок, остановитесь на темной цветовой гамме, а в качестве укладки выбирайте небрежные локоны или пляжные волны.

лунный календарь стрижек 2017

7 января

Отличный день для стрижки: после посещения салона вы будете пребывать в прекрасном настроении и легко решите проблему, которая не давала вам покоя последние несколько недель. Окрашивать волосы можно, но лишь в случае, если вы идете к проверенному мастеру.

8 января

Перенесите стрижку на вторую половину дня - после двух часов дня начинаются 11 лунные сутки - данная фаза благоприятно скажется на росте и качестве волос. Для окрашивания выбирайте натуральные красители в теплой цветовой гамме.

9 января

Стрижка в этот день станет не только залогом отличного настроения на целый день, но и реальной возможностью в скором времени немного разбогатеть. Новый оттенок волос добавит уверенности и поможет произвести впечатление на окружающих людей.

10 января

Отличная возможность для обладательниц тонких и сильно поврежденных волос немного улучшить их внешний вид. После стрижки волосы станут более густыми и сильными, а выбранный оттенок будет долго радовать своей стойкостью.

11 января

Стрижка и окрашивание благоприятны исключительно в первой половине дня - далее наступают 14-е лунные сутки. К сожалению, любые кардинальные изменения во внешности могут пагубно сказаться как на эмоциональном, так и на физическом состоянии.

12 января

Не лучший день для похода в салон. Стрижка может негативно сказаться на вашем здоровье и взаимоотношениях с родными и близкими. От окрашивания также лучше отказаться, отдав предпочтение качественному домашнему уходу.

лунный календарь стрижек

13 января

Не планируйте на этот день никаких существенных изменений во внешности. Максимум — легкая укладка с небрежными локонами. В окрашивании также не полагайтесь на волю случая и записывайтесь только к проверенному мастеру.

14 января

Луна в созвездии Льва — в целом эмоционально непростой период. Любые эксперименты с внешностью лишь усугубят сложившуюся ситуацию и привлекут в вашу жизнь ощущение нестабильности и внутреннего дискомфорта.

15 января

Самое время для экспериментов. Выбирайте ультракороткую стрижку или стильный боб, если давно мечтали о переменах в жизни. А вот окрашивание, напротив, не принесет положительных эмоций — конечным результатом вы останетесь недовольны.

16 января

Идеальный момент, чтобы вернуть себе прежний оттенок волос, с которым у вас связаны исключительно положительные воспоминания. Стрижка также может стать залогом успеха и процветания как в личной, так и в профессиональной сферах, а также надолго сохранить форму.

17 января

Стрижка сегодня нежелательна, также как и другие манипуляции с волосами. Убывающая луна находится в Весах, а значит, в окрашивании лучше придерживаться натуральной гаммы или вовсе отказаться от него.

лунный календарь стрижек на январь

18 января

Лунный календарь стрижек гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Выбранный оттенок будет долго радовать вас стойкостью, а прическа прекрасно сохранит форму.

19 января

Отличный день для похода в салон. Смело отправляйтесь к стилисту, чтобы подравнять кончики или кардинально сменить стрижку — результатом вы в любом случае останетесь довольны. Окрашивание также принесет только положительные эмоции.

20 января

Смело продолжаем эксперименты с образом! Даже самые радикальные перевоплощения в этот день обречены на успех. Откажитесь от процедуры осветления волос: после окрашивания оттенок быстро потускнеет, оставив в качестве воспоминания о себе сильно поврежденные пряди.

21 января

Стрижка сегодня рекомендуется в том случае, если вы хотите сохранить форму прически как можно дольше. В случае, если вы хотите ускорить рост волос и повысить их плотность, — календарь стрижек советует перенести визит в салон на более удачный день.

22 января

Двадцать третий лунный день — не лучший момент для стрижки: новая прическа может стать причиной депрессии или вызвать чувство повышенной тревожности. Окрашивание допустимо, если вы идете к проверенному мастеру.

лунный календарь стрижек

23 января

Идеальный день для похода в салон. После стрижки волосы ускорят свой рост, их структура улучшится, а о секущихся кончиках вы не будете вспоминать еще как минимум месяц. Небольшие изменения во внешности определенно пойдут вам на пользу, дав импульс для профессиональной реализации.

24 января

Последняя четверть луны — не самый удачный момент для похода в салон. Запись отменять не стоит, но только в том случае, если вы выберете привычную для вас технику окрашивания и незамысловатую стрижку, а также сделаете восстанавливающую процедуру для укрепления волос.

25 января

Во всех отношениях положительный день — в частности, для похода в салон. Сегодня можно рискнуть и наконец-то примерить образ, на который вы по какой-то причине не решались последние месяцы. Смена стрижки, цвета волос и даже привычной укладки в этот день привнесет в вашу жизнь много новых и ярких эмоций.

26 января

Стрижка сегодня поможет поднять вам настроение, а также привлечет в вашу жизнь приток положительной энергии. Выбирая светлые оттенки в окрашивании, вы укрепите свое положение в обществе, а также привнесете в жизнь новые положительные эмоции.

Лунный календарь стрижки волос на январь

27 января

Смена образа при убывающей луне в Водолее благоприятно повлияет на эмоциональное состояние. Выберите кардинально новую для вас прическу — вот увидите, волосы станут более плотными и будут легко поддаваться укладке.

28 января

Чтобы улучшить здоровье прядей, смело отправляйтесь в салон за новой стрижкой. А вот с окрашиванием лучше повременить — новый оттенок, скорее всего, разочарует вас, а также может стать причиной разногласий с близкими.

29 января

Отличный день для экспериментов с образом. Наконец-то можно решиться на короткую стрижку — результат превзойдет все ожидания. Новый цвет волос поможет привлечь внимание со стороны противоположного пола и решить проблемы в личной жизни.

30 января

Сегодня от стрижки стоит оказаться, а вот процедура окрашивания, напротив, пройдет крайне успешно. Смело пробуйте новые техники и оттенки — результатом вы останетесь более чем довольны.

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