Лунный календарь стрижек на июнь: часть 2

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июнь 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июне 2017: 19 июня Сегодняшний поход в салон красоты лучше перенести: стрижкой вы останетесь недовольны, а выбранный оттенок быстро вымоется и потеряет интенсивность. Сделайте акцент на домашнем или салонном уходе, посвятив время восстанавливающим процедурам. 20 июня Стрижка сегодня может помочь привлечь в вашу жизнь положительную материальную энергию. Однако вместе с улучшением качества структуры волосы могут также замедлить свой рост. В окрашивании отдавайте предпочтение проверенным маркам и оттенкам. 21 июня Во всех отношениях хороший день для визита к стилисту. Не бойтесь экспериментировать с новыми формами и оттенками: стильный боб и яркие цветные пряди — любое ваше решение в этот день будет иметь положительный исход.

22 июня Лунный календарь стрижки волос на июнь гарантирует, что сегодняшним визитом в салон красоты вы останетесь довольны. Однако в вопросах выбора стрижки оставайтесь верны классическим моделям, а в окрашивании придерживайтесь натуральной гаммы. 23 июня Не стоит экспериментировать с длиной и цветом: финальным результатом вы вряд ли останетесь довольны. Кроме того, новая стрижка и окрашивание могут стать поводом для мелких конфликтов и разногласий с близкими. 24 июня Новолуние — не лучший момент для смены образа. Перенесите поход в салон на более благоприятный день, иначе есть риск не только навредить структуре волос, но и получить негативные последствия, которые скажутся на общем самочувствии.

25 июня Стрижка волос ускорит их рост, но в то же время лишит объема и жизненной силы. В окрашивании отдавайте предпочтение проверенным техникам и оттенкам во избежание непредвиденного результата. 26 июня Сегодняшний день хорошо подходит для экспериментов с образом. Подравняйте кончики, если не готовы к кардинальным переменам, — даже такое несущественное изменение привнесет в вашу жизнь много новых положительных эмоций. 27 июня Визит в салон будет лучше перенести, так как смена имиджа может вызвать необоснованные переживания, а также стать поводом для неуверенности в себе. Не стоит экспериментировать со стайлингом и новыми укладками — пусть волосы сегодня отдыхают.