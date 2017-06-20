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20 июня 2017

Лунный календарь стрижек на июнь: часть 2

Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон красоты

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июнь 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

лунный календарь стрижек 2017

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июне 2017:

19 июня

Сегодняшний поход в салон красоты лучше перенести: стрижкой вы останетесь недовольны, а выбранный оттенок быстро вымоется и потеряет интенсивность. Сделайте акцент на домашнем или салонном уходе, посвятив время восстанавливающим процедурам.

20 июня

Стрижка сегодня может помочь привлечь в вашу жизнь положительную материальную энергию. Однако вместе с улучшением качества структуры волосы могут также замедлить свой рост. В окрашивании отдавайте предпочтение проверенным маркам и оттенкам.

21 июня

Во всех отношениях хороший день для визита к стилисту. Не бойтесь экспериментировать с новыми формами и оттенками: стильный боб и яркие цветные пряди — любое ваше решение в этот день будет иметь положительный исход.

лунный календарь стрижек на июнь

22 июня

Лунный календарь стрижки волос на июнь гарантирует, что сегодняшним визитом в салон красоты вы останетесь довольны. Однако в вопросах выбора стрижки оставайтесь верны классическим моделям, а в окрашивании придерживайтесь натуральной гаммы.

23 июня

Не стоит экспериментировать с длиной и цветом: финальным результатом вы вряд ли останетесь довольны. Кроме того, новая стрижка и окрашивание могут стать поводом для мелких конфликтов и разногласий с близкими.

24 июня

Новолуние — не лучший момент для смены образа. Перенесите поход в салон на более благоприятный день, иначе есть риск не только навредить структуре волос, но и получить негативные последствия, которые скажутся на общем самочувствии.

лунный календарь стрижек

25 июня

Стрижка волос ускорит их рост, но в то же время лишит объема и жизненной силы. В окрашивании отдавайте предпочтение проверенным техникам и оттенкам во избежание непредвиденного результата.

26 июня

Сегодняшний день хорошо подходит для экспериментов с образом. Подравняйте кончики, если не готовы к кардинальным переменам, — даже такое несущественное изменение привнесет в вашу жизнь много новых положительных эмоций.

27 июня

Визит в салон будет лучше перенести, так как смена имиджа может вызвать необоснованные переживания, а также стать поводом для неуверенности в себе. Не стоит экспериментировать со стайлингом и новыми укладками — пусть волосы сегодня отдыхают.

благоприятные дни для стрижки;

28 июня

В соответствии с лунным календарем стрижек 2017 года сегодняшний день едва ли не самый лучший во второй половине июня для экспериментов с образом. Выбирайте новые оттенки и формы — ваш выбор неизменно будет удачным.

29 июня

Доверяйте свои волосы только проверенному мастеру, иначе есть риск получить в корне противоположный задуманному результат. Уделите внимание домашнему восстанавливающему уходу для поддержания здоровья волос.

30 июня

Чтобы привлечь в жизнь новый головокружительный роман, рискните, решившись на кардинальную смену оттенка. Для удержания и сохранения уже имеющихся отношений ограничьтесь легким тонированием и незначительной коррекцией концов.

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