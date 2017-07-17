Лунный календарь стрижек на июль: часть 2

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2017: 17 июля Сегодняшний день — не лучший момент для экспериментов с образом. И стрижка, и смена оттенка принесут сплошное разочарование, а также могут стать причиной для повышенной раздражительности в конце дня. ‪18 июля‬ Смело отправляйтесь за новой стрижкой в салон красоты: новая форма не только положительно скажется на структуре и общем состоянии волос, но и поможет наладить нужные деловые контакты. Решившись на окрашивание, отдавайте предпочтение естественным оттенкам. ‪19 июля‬ Перенесите визит в салон на более благоприятный день. Лунный календарь стрижки волос на июль предупреждает, что после стрижки прическа быстро потеряет форму, а новый оттенок может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими.

20 июля‬ Не стоит на сегодня планировать значительные перемены в образе. Стрижка может стать причиной плохого настроения, а выбранный оттенок быстро вымоется и потускнеет. Уделите внимание восстанавливающему уходу. ‪21 июля‬ Сегодняшний день можно считать крайне противоречивым: с одной стороны, стрижка поможет вам стать увереннее, а с другой —может негативно сказаться на ваших отношениях с близкими. С окрашиванием все проще — новый оттенок привлечет в вашу жизнь поток материальной энергии. ‪22 июля‬ С крайней осторожностью стоит подходить сегодня к любым экспериментам с образом. После стрижки волосы будут с трудом поддаваться укладке, а новая прическа может стать поводом для резкого ухудшения самочувствия. Окрашивание в целом пройдет успешно, если доверить процесс проверенному мастеру.

23 июля‬ Новолуние — не лучший момент для смены имиджа. Перенесите поход в салон на более благоприятный день, посвятив время восстанавливающему уходу с помощью масел и питательных масок. ‪24 июля‬ Вторые лунные сутки отлично подходят для стрижки: после процедуры волосы станут сильнее и ускорят свой рост. Окрашивание также пройдет удачно — выбранный оттенок будет долго радовать стойкостью и интенсивностью. ‪25 июля‬ Стрижка сегодня принесет правильную физическую и материальную энергию в вашу жизнь, а также станет стимулом для новых свершений. Даже незначительная коррекция формы и оттенка сегодня найдет положительное отражение на текущем ходе дел.

26 июля‬ Будьте внимательны при выборе новой прически — радикальные перемены во внешности могут стать причиной для необоснованных переживаний. Выбрав для окрашивания натуральные красители, вы можете привлечь в свою жизнь финансовый успех. ‪27 июля‬ Лунный календарь стрижек на 2017 год гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Новая прическа станет залогом успеха в личной жизни: новый оттенок и стрижка привлекут в вашу жизнь неожиданные знакомства. ‪28 июля‬ Рискнув коротко подстричься в этот день, вы рискуете существенно разбогатеть в ближайшем будущем. Окрашивание, напротив, может стать причиной для конфликтов с друзьями и семьей — перенесите процедуру на более удачный день.