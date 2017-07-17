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    17 июля 2017

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 2

    Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон

    Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

    лунный календарь стрижек 2017

    Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2017:

    17 июля

    Сегодняшний день — не лучший момент для экспериментов с образом. И стрижка, и смена оттенка принесут сплошное разочарование, а также могут стать причиной для повышенной раздражительности в конце дня.

    ‪18 июля‬

    Смело отправляйтесь за новой стрижкой в салон красоты: новая форма не только положительно скажется на структуре и общем состоянии волос, но и поможет наладить нужные деловые контакты. Решившись на окрашивание, отдавайте предпочтение естественным оттенкам.

    ‪19 июля‬

    Перенесите визит в салон на более благоприятный день. Лунный календарь стрижки волос на июль предупреждает, что после стрижки прическа быстро потеряет форму, а новый оттенок может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими.

    благоприятные дни для стрижки

    20 июля‬

    Не стоит на сегодня планировать значительные перемены в образе. Стрижка может стать причиной плохого настроения, а выбранный оттенок быстро вымоется и потускнеет. Уделите внимание восстанавливающему уходу.

    ‪21 июля‬

    Сегодняшний день можно считать крайне противоречивым: с одной стороны, стрижка поможет вам стать увереннее, а с другой —может негативно сказаться на ваших отношениях с близкими. С окрашиванием все проще — новый оттенок привлечет в вашу жизнь поток материальной энергии.

    ‪22 июля‬

    С крайней осторожностью стоит подходить сегодня к любым экспериментам с образом. После стрижки волосы будут с трудом поддаваться укладке, а новая прическа может стать поводом для резкого ухудшения самочувствия. Окрашивание в целом пройдет успешно, если доверить процесс проверенному мастеру.

    лунный календарь стрижек

    23 июля‬

    Новолуние — не лучший момент для смены имиджа. Перенесите поход в салон на более благоприятный день, посвятив время восстанавливающему уходу с помощью масел и питательных масок.

    ‪24 июля‬

    Вторые лунные сутки отлично подходят для стрижки: после процедуры волосы станут сильнее и ускорят свой рост. Окрашивание также пройдет удачно — выбранный оттенок будет долго радовать стойкостью и интенсивностью.

    25 июля‬

    Стрижка сегодня принесет правильную физическую и материальную энергию в вашу жизнь, а также станет стимулом для новых свершений. Даже незначительная коррекция формы и оттенка сегодня найдет положительное отражение на текущем ходе дел.

    лунный календарь стрижек на июль 2017

    26 июля‬

    Будьте внимательны при выборе новой прически — радикальные перемены во внешности могут стать причиной для необоснованных переживаний. Выбрав для окрашивания натуральные красители, вы можете привлечь в свою жизнь финансовый успех.

    ‪27 июля‬

    Лунный календарь стрижек на 2017 год гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Новая прическа станет залогом успеха в личной жизни: новый оттенок и стрижка привлекут в вашу жизнь неожиданные знакомства.

    ‪28 июля‬

    Рискнув коротко подстричься в этот день, вы рискуете существенно разбогатеть в ближайшем будущем. Окрашивание, напротив, может стать причиной для конфликтов с друзьями и семьей — перенесите процедуру на более удачный день.

    лунный календарь стрижек на июль

    29 июля‬

    Верить или нет, но стрижка сегодня способствует обострению природной интуиции. Окрашивание также положительно скажется на внутреннем самоощущении, а новый оттенок, возможно, станет поводом для незапланированного свидания.

    ‪30 июля‬

    Лунный календарь стрижек не рекомендует сегодня существенно менять что-то в своей внешности. Впрочем, незначительное тонирование допустимо — более серьезные перемены могут привлечь негативную энергию в вашу жизнь.

    ‪31 июля‬

    Стрижка во второй половине дня не только улучшит вид волос, но и поможет избежать проблем со здоровьем. Окрашивание стоит перенести на более благоприятный день — сегодня неудачный оттенок может подорвать вашу уверенность в себе.

    лунный календарь стрижки волос на июль

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