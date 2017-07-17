Лунный календарь стрижек на июль: часть 2

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Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон
Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.
Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2017:
17 июля
Сегодняшний день — не лучший момент для экспериментов с образом. И стрижка, и смена оттенка принесут сплошное разочарование, а также могут стать причиной для повышенной раздражительности в конце дня.
18 июля
Смело отправляйтесь за новой стрижкой в салон красоты: новая форма не только положительно скажется на структуре и общем состоянии волос, но и поможет наладить нужные деловые контакты. Решившись на окрашивание, отдавайте предпочтение естественным оттенкам.
19 июля
Перенесите визит в салон на более благоприятный день. Лунный календарь стрижки волос на июль предупреждает, что после стрижки прическа быстро потеряет форму, а новый оттенок может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими.
20 июля
Не стоит на сегодня планировать значительные перемены в образе. Стрижка может стать причиной плохого настроения, а выбранный оттенок быстро вымоется и потускнеет. Уделите внимание восстанавливающему уходу.
21 июля
Сегодняшний день можно считать крайне противоречивым: с одной стороны, стрижка поможет вам стать увереннее, а с другой —может негативно сказаться на ваших отношениях с близкими. С окрашиванием все проще — новый оттенок привлечет в вашу жизнь поток материальной энергии.
22 июля
С крайней осторожностью стоит подходить сегодня к любым экспериментам с образом. После стрижки волосы будут с трудом поддаваться укладке, а новая прическа может стать поводом для резкого ухудшения самочувствия. Окрашивание в целом пройдет успешно, если доверить процесс проверенному мастеру.
23 июля
Новолуние — не лучший момент для смены имиджа. Перенесите поход в салон на более благоприятный день, посвятив время восстанавливающему уходу с помощью масел и питательных масок.
24 июля
Вторые лунные сутки отлично подходят для стрижки: после процедуры волосы станут сильнее и ускорят свой рост. Окрашивание также пройдет удачно — выбранный оттенок будет долго радовать стойкостью и интенсивностью.
25 июля
Стрижка сегодня принесет правильную физическую и материальную энергию в вашу жизнь, а также станет стимулом для новых свершений. Даже незначительная коррекция формы и оттенка сегодня найдет положительное отражение на текущем ходе дел.
26 июля
Будьте внимательны при выборе новой прически — радикальные перемены во внешности могут стать причиной для необоснованных переживаний. Выбрав для окрашивания натуральные красители, вы можете привлечь в свою жизнь финансовый успех.
27 июля
Лунный календарь стрижек на 2017 год гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Новая прическа станет залогом успеха в личной жизни: новый оттенок и стрижка привлекут в вашу жизнь неожиданные знакомства.
28 июля
Рискнув коротко подстричься в этот день, вы рискуете существенно разбогатеть в ближайшем будущем. Окрашивание, напротив, может стать причиной для конфликтов с друзьями и семьей — перенесите процедуру на более удачный день.
29 июля
Верить или нет, но стрижка сегодня способствует обострению природной интуиции. Окрашивание также положительно скажется на внутреннем самоощущении, а новый оттенок, возможно, станет поводом для незапланированного свидания.
30 июля
Лунный календарь стрижек не рекомендует сегодня существенно менять что-то в своей внешности. Впрочем, незначительное тонирование допустимо — более серьезные перемены могут привлечь негативную энергию в вашу жизнь.
31 июля
Стрижка во второй половине дня не только улучшит вид волос, но и поможет избежать проблем со здоровьем. Окрашивание стоит перенести на более благоприятный день — сегодня неудачный оттенок может подорвать вашу уверенность в себе.
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