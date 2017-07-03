Лунный календарь стрижек на июль: часть 1

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2017: 1 июля В целом неплохой день для посещения салона красоты: и стрижкой, и окрашиванием вы более чем останетесь довольны. Волосы ускорят рост и получат дополнительный объем, однако могут стать непослушными при укладке. 2 июля Сегодняшний визит в салон по возможности лучше отменить либо ограничиться незначительной коррекцией длины и оттенка волос. Сконцентрируйтесь на салонном или качественном домашнем уходе. 3 июля Соглашайтесь на стрижку, если давно мечтали о переменах в личной жизни, так как в ней могут произойти существенные перемены. Кроме того, коррекция длины укрепит тонкие и слабые пряди, придав им силу и эластичность. В окрашивании отдавайте предпочтение естественным оттенкам и органическим красителям.

4 июля‬ Крайне неоднозначный день для экспериментов с образом. В окрашивании следует отдавать предпочтение проверенным, максимально натуральным продуктам, а от стрижки и вовсе стоит отказаться. ‪5 июля‬ Смело записывайтесь к стилисту на первую половину дня —результаты его трудов вас приятно удивят. А вот вечернюю запись рекомендуется отменить, если речь идет о стрижке. Новый оттенок, напротив, поднимет вам настроение и притянет поток материальной энергии. ‪6 июля‬ Удача в делах и материальное благополучие — вот что ожидает вас после посещения салона в этот день. В первую очередь речь идет о стрижке. Окрашивание также даст положительные результаты, если придерживаться натуральной гаммы.

7 июля‬ Лунный календарь стрижки волос на июль дает двоякую оценку сегодняшнему дню. С одной стороны, стрижка и окрашивание могут коренным образом изменить вашу жизнь, существенно повлияв на текущий ход вещей. С другой — стать причиной незначительных проблем со здоровьем. ‪8 июля‬ Смело записывайтесь в салон красоты в этот день: и стрижка, и окрашивание привлекут в вашу жизнь нужных людей, а также помогут осуществить давно задуманные планы. Кроме того, волосы максимально долго будут радовать вас своим идеальным внешним видом. ‪9 июля‬ С осторожностью подходите к экспериментам с образом в этот день. Стрижка может вызвать головные боли, а окрашивание негативно сказаться на самооценке. Впрочем, если вы далеки от суеверий, смело записывайтесь в салон, однако выбирайте только проверенных мастеров.

10 июля‬ Если есть возможность, сегодня лучше отказаться от стрижки —новая прическа может вызвать резкое ухудшение самочувствия. Тонирование и окрашивание в натуральные оттенки, напротив, сделает вас привлекательнее в глазах противоположного пола. ‪11 июля‬ Если вас устраивает текущий ход дел в вашей жизни, не задумываясь, переносите визит в салон красоты. В окрашивании отдавайте предпочтение светлым оттенкам, которые помогут вам получить совершенно новый статус в глазах коллег и деловых партнеров. ‪12 июля‬ Смело соглашайтесь на эксперименты с образом, но только в первой половине дня: в вечернее время стрижка и окрашивание дадут совершенно противоположные задуманным результаты. Сегодня идеальный момент для того, чтобы вернуться к оттенку, с которым в вашей жизни были связаны самые положительные переживания.

13 июля‬ С осторожностью подходите к любым изменениями во внешности в этот день. Они чреваты ухудшением структуры волос, ломкостью и быстрым вымыванием оттенка после окрашивания. Посвятите время домашнему уходу с помощью питательных масел и восстанавливающих масок. ‪14 июля‬ Стрижка привлечет в вашу жизнь поток положительной энергии, который лучшим образом скажется как на самочувствии, так и на текущем положении дел. Окрашивание с уверенностью переносите на более благоприятный день: лунный календарь стрижки волос на июль не рекомендует сегодня экспериментировать с цветом.