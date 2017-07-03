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    03 июля 2017

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1

    Выбираем наиболее благоприятные дни для стрижки в июле 2017

    Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

    лунный календарь стрижек 2017

    Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2017:

    1 июля

    В целом неплохой день для посещения салона красоты: и стрижкой, и окрашиванием вы более чем останетесь довольны. Волосы ускорят рост и получат дополнительный объем, однако могут стать непослушными при укладке.

    2 июля

    Сегодняшний визит в салон по возможности лучше отменить либо ограничиться незначительной коррекцией длины и оттенка волос. Сконцентрируйтесь на салонном или качественном домашнем уходе.

    3 июля

    Соглашайтесь на стрижку, если давно мечтали о переменах в личной жизни, так как в ней могут произойти существенные перемены. Кроме того, коррекция длины укрепит тонкие и слабые пряди, придав им силу и эластичность. В окрашивании отдавайте предпочтение естественным оттенкам и органическим красителям.

    благоприятные дни для стрижки

    4 июля‬

    Крайне неоднозначный день для экспериментов с образом. В окрашивании следует отдавать предпочтение проверенным, максимально натуральным продуктам, а от стрижки и вовсе стоит отказаться.

    ‪5 июля‬

    Смело записывайтесь к стилисту на первую половину дня —результаты его трудов вас приятно удивят. А вот вечернюю запись рекомендуется отменить, если речь идет о стрижке. Новый оттенок, напротив, поднимет вам настроение и притянет поток материальной энергии.

    ‪6 июля‬

    Удача в делах и материальное благополучие — вот что ожидает вас после посещения салона в этот день. В первую очередь речь идет о стрижке. Окрашивание также даст положительные результаты, если придерживаться натуральной гаммы.

    лунный календарь стрижек

    7 июля‬

    Лунный календарь стрижки волос на июль дает двоякую оценку сегодняшнему дню. С одной стороны, стрижка и окрашивание могут коренным образом изменить вашу жизнь, существенно повлияв на текущий ход вещей. С другой — стать причиной незначительных проблем со здоровьем.

    ‪8 июля‬

    Смело записывайтесь в салон красоты в этот день: и стрижка, и окрашивание привлекут в вашу жизнь нужных людей, а также помогут осуществить давно задуманные планы. Кроме того, волосы максимально долго будут радовать вас своим идеальным внешним видом.

    ‪9 июля‬

    С осторожностью подходите к экспериментам с образом в этот день. Стрижка может вызвать головные боли, а окрашивание негативно сказаться на самооценке. Впрочем, если вы далеки от суеверий, смело записывайтесь в салон, однако выбирайте только проверенных мастеров.

    лунный календарь стрижки волос на июль; лунный календарь стрижек 2017; лунный календарь стрижек на июль; благоприятные дни для стрижки; лунный календарь стрижек на июль 2017;

    10 июля‬

    Если есть возможность, сегодня лучше отказаться от стрижки —новая прическа может вызвать резкое ухудшение самочувствия. Тонирование и окрашивание в натуральные оттенки, напротив, сделает вас привлекательнее в глазах противоположного пола.

    ‪11 июля‬

    Если вас устраивает текущий ход дел в вашей жизни, не задумываясь, переносите визит в салон красоты. В окрашивании отдавайте предпочтение светлым оттенкам, которые помогут вам получить совершенно новый статус в глазах коллег и деловых партнеров.

    ‪12 июля‬

    Смело соглашайтесь на эксперименты с образом, но только в первой половине дня: в вечернее время стрижка и окрашивание дадут совершенно противоположные задуманным результаты. Сегодня идеальный момент для того, чтобы вернуться к оттенку, с которым в вашей жизни были связаны самые положительные переживания.

    лунный календарь стрижек на июль

    13 июля‬

    С осторожностью подходите к любым изменениями во внешности в этот день. Они чреваты ухудшением структуры волос, ломкостью и быстрым вымыванием оттенка после окрашивания. Посвятите время домашнему уходу с помощью питательных масел и восстанавливающих масок.

    ‪14 июля‬

    Стрижка привлечет в вашу жизнь поток положительной энергии, который лучшим образом скажется как на самочувствии, так и на текущем положении дел. Окрашивание с уверенностью переносите на более благоприятный день: лунный календарь стрижки волос на июль не рекомендует сегодня экспериментировать с цветом.

    лунный календарь стрижки волос на июль

    15 июля

    Если вы хотите надолго сохранить форму новой прически, с уверенностью соглашайтесь на стрижку. В окрашивании для достижения лучшего результата придерживайтесь максимально естественной гаммы для привлечения в вашу жизнь новых деловых связей.

    ‪16 июля‬

    Отложите поход в салон красоты, если чувствуете хоть малейшие признаки недомогания — стрижка может лишь усугубить ваше состояние. Окрашивать волосы можно, если вы выбираете проверенный временем оттенок, который не принесет неожиданных результатов.

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