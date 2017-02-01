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Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон красоты
Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на февраль 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.
Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в феврале 2017:
1 февраля
Стрижка или окрашивание сегодня нежелательны. Любое, даже самое незначительное, изменение во внешности может стать причиной для депрессии и финансовых трудностей. Сконцентрируйтесь на домашнем или салонном уходе.
2 февраля
Лунный календарь стрижек предупреждает, что сегодняшний день не подходит для салонных процедур. Смена образа может негативно сказаться на вашем здоровье и взаимоотношениях с родными и близкими.
3 февраля
Стрижка в этот день станет не только залогом отличного настроения на целый день, но и реальной возможностью в скором времени немного разбогатеть. Новый оттенок волос добавит уверенности и поможет произвести впечатление на окружающих людей.
4 февраля
Отличный день для стрижки: после посещения салона вы будете пребывать в прекрасном настроении и легко решите проблему, которая не давала вам покоя последние несколько недель. Окрашивать волосы можно, но лишь в случае, если вы идете к проверенному мастеру.
5 февраля
Стрижка сегодня рекомендуется в том случае, если вы хотите ускорить рост волос, тем не менее любые манипуляции с прядями могут негативно сказаться на их здоровье и структуре. Новый оттенок волос повысит вашу значимость в глазах начальства.
6 февраля
Лунный календарь стрижек на февраль гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Выбранный оттенок будет долго радовать вас стойкостью, а волосы ускорят рост, станут более сильными и здоровыми.
7 февраля
Если вы давно мечтали о кардинальных изменениях в жизни — лучшего дня для смены образа не найти. Короткая стрижка и новый оттенок обещают открыть новые горизонты как в профессиональной, так и личной сфере.
8 февраля
Невероятно, но факт: календарь стрижки волос утверждает, что стрижка в этот день способствует обострению природной интуиции. После посещения салона волосы приобретут совершенно иные качество и структуру.
9 февраля
Стрижку рекомендуется делать только в первой половине дня — после четырех часов вечера начинается 14-й лунный день и любые манипуляции с волосами приобретают негативный характер. От окрашивания волос лучше и вовсе отказаться.
10 февраля
В этот день лучше отказаться от любых салонных процедур. Стрижка может негативно сказаться на вашем здоровье и общем эмоциональном фоне. Приняв решение немного освежить оттенок, остановитесь на темной цветовой гамме.
11 февраля
Стрижка сегодня нежелательна, так же как и другие эксперименты с образом. Убывающая луна находится в Деве, а значит, в окрашивании лучше придерживаться натуральной гаммы или вовсе отказаться от него.
12 февраля
Самое время немного освежить образ! Стрижка, окрашивание, ламинирование и завивка — все процедуры пройдут на высшем уровне, и вы гарантированно останетесь довольны результатом.
13 февраля
Если вы давно мечтали о переменах в жизни — лучшего момента для старта не найти. Предлагаем начать с новой прически. Смелая стрижка и непривычный оттенок волос привлекут в жизнь положительные эмоции и новые знакомства.
14 февраля
Отличный момент для новой стрижки, а вот окрашивание календарь стрижек рекомендует перенести на более удачный день. Побалуйте пряди восстанавливающими масками и питательными маслами.
15 февраля
Девятнадцатый день лунного календаря — не лучший вариант для стрижки: новая прическа может стать причиной депрессии или вызвать чувство повышенной тревожности. Допустимо окрашивание в натуральные оттенки.
16 февраля
Лунный календарь стрижек на февраль не советует сегодня кардинально менять образ. Стрижка и окрашивание могут негативно сказаться на вашем здоровье и взаимоотношениях с родными и близкими.
17 февраля
Стрижка сегодня сулит вам заряд положительных эмоций на целый день. Решившись на окрашивание, не бойтесь рисковать, выбирая новые техники и оттенки. Отдавая предпочтение светлой цветовой гамме, в скором времени вы можете повысить свой социальный статус.
18 февраля
В лунном календаре стрижек на февраль 2017 этот день значится как благоприятный для стрижки и окрашивания. Любое изменение во внешности сегодня положительно скажется на эмоциональном состоянии, зарядив вас положительной энергией до конца месяца.
19 февраля
Смело отправляйтесь в салон красоты за новым образом. Неординарная стрижка привлечет в вашу жизнь финансовое благополучие, а новый оттенок в окрашивании поможет обзавестись полезными связями.
20 февраля
Двадцать четвертый лунный день календаря — не лучший вариант для стрижки: новая прическа может стать причиной депрессии или вызвать чувство повышенной тревожности. Окрашивание допустимо, если вы идете к проверенному мастеру.
21 февраля
Смена имиджа не приветствуется: стрижка может плохо сказаться на состоянии волос, существенно ослабив их. Окрашивание также не рекомендуется, так как сегодня пряди особо чувствительны к любому химическому воздействию.
22 февраля
Нейтральный день, который может дать весьма неплохие результаты: вы можете остаться в восторге от нового образа, равно как и выйти из салона абсолютно без настроения. Рисковать или нет — решать только вам.
23 февраля
Идеальный день для похода в салон. Смена образа поможет вам обрести внутреннюю уверенность в себе: вы произведете должное впечатление на руководство, что в дальнейшем может стать поводом для продвижения по карьерной лестнице.
24 февраля
В целом неплохой день для экспериментов с образом. Смена стрижки, цвета волос и даже привычной укладки в этот день привнесет в вашу жизнь много ярких эмоций. Отличный день для начинаний.
25 февраля
Сегодня стрижка положительно скажется на росте волос, а легкое тонирование улучшит их оттенок и текстуру. Будьте осторожны с новыми для вас техниками в окрашивании, так как результат может получиться весьма неоднозначным.
26 февраля
Новолуние и первый день лунного календаря — плохой момент для похода в салон. Посвятите время домашнему уходу, уделите внимание восстанавливающим маскам и питательным маслам для кончиков волос.
27 февраля
Стрижка в начале лунного месяца благоприятно отразится на здоровье волос, существенно ускорив их рост. В окрашивании отдайте предпочтение органическим красителям, так как сегодня пряди особенно чувствительны к внешнему воздействию.
28 февраля
Сегодня непременно отправляемся в салон готовиться к первому месяцу весны: выбираем новую стрижку и ультрамодный оттенок волос. Гарантируем — финальным результатом вы останетесь более чем довольны.
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