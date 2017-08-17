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    17 августа 2017

    Лунный календарь стрижек на август: часть 2

    Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон

    Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

    Лунный календарь стрижек на август: часть 2 фото [3]ФОТОGettyImages

    Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в августе 2017:

    17 августа

    Нейтральный день для похода в салон. Стрижка сегодня поможет продвинуться по карьерной лестнице, но при этом может стать поводом для домашних конфликтов. В окрашивании отдавайте предпочтение легким тонирующим красителям.

    18 августа‬

    От стрижки сегодня стоит отказаться: она может негативно сказаться как на физическом, так и на эмоциональном состоянии. Если запись в салон отменить нет возможности, ограничьтесь незначительной коррекцией оттенка, а также легкой укладкой.

    19 августа‬

    Любое, даже незначительное изменение в образе принесет сегодня заряд положительных эмоций. Тем не менее стоит быть осторожнее с незнакомыми красителями и средствами ухода — волосы после этого могут стать капризными и непослушными.

    Лунный календарь стрижек на август: часть 2 фото [2]

    20 августа‬

    Смело отправляйтесь в салон красоты за новым образом, однако если не чувствуете полной уверенности в своем решении, от нового цвета или формы пока стоит отказаться. В ином случае вы можете остаться недовольны произошедшими изменениями.

    ‪21 августа‬

    Новолуние — не лучший момент для экспериментов с образом. Кардинальные перемены могут привлечь финансовые проблемы в вашу жизнь, а также негативно сказаться на общем эмоциональном состоянии.

    ‪22 августа‬

    Сегодняшний день более чем удачен для экспериментов с образом. Выбирайте новые формы и оттенки — результатом вы в любом случае останетесь довольны. Помимо основных процедур не поленитесь также сделать восстанавливающий уход.

    Лунный календарь стрижек на август: часть 2 фото [6]

    23 августа‬

    Лунный календарь стрижки волос на август гарантирует, что сегодняшний поход в салон пройдет более чем удачно. Выбранный оттенок будет долго радовать своей интенсивностью, а волосы станут более густыми и сильными.

    24 августа‬

    День для стрижки и окрашивания в целом противоречивый: вы можете остаться довольны результатом, равно как и, наоборот, покинуть салон в расстроенных чувствах. Соглашайтесь на эксперименты, только если полностью уверены в мастере.

    25 августа‬

    Сегодняшний день хорошо подходит для стрижки — волосы ускорят рост, станут более упругими и сильными. В окрашивании отдавайте предпочтение натуральной гамме, так вы сможете повысить свою значимость в глазах коллег и деловых партнеров.

    Лунный календарь стрижек на август: часть 2 фото [1]

    26 августа‬

    Лунный календарь стрижек предупреждает, что стрижка сегодня может негативно сказаться на вашем самочувствии. Если вы чувствуете даже малейшее недомогание, смело переносите визит в салон на более благоприятный день.

    ‪27 августа‬
    Невероятно, но факт: даже незначительная коррекция длины волос сегодня поможет обострить вашу природную интуицию. Вам удастся решить вопрос, который не давал вам покоя длительное время, а также впервые трезво посмотреть на сложившуюся вокруг вас ситуацию.

    ‪28 августа‬
    Стрижка сегодня поможет сделать волосы более плотными и сильными. Окрашивание также возможно, если выбирать качественные красители, которые сильно не навредят структуре прядей. Идеальный момент для восстанавливающих и питательных процедур.

    Лунный календарь стрижек на август: часть 2 фото [8]

    29 августа‬

    Сегодняшний визит в салон лучше перенести. Лунный календарь стрижек 2017 объясняет это тем, что после стрижки прическа быстро потеряет форму и с трудом будет поддаваться укладке. Окрашивание, увы, также не оправдает ожиданий и принесет только разочарование.

    ‪30 августа‬
    Эксперименты с образом пройдут удачно в первой половине дня, а вот ближе к вечеру от похода в салон лучше воздержаться. Остановите свой выбор на окрашивании в естественные оттенки — так вы наладите контакт с начальством.

    ‪31 августа‬
    Последний день лета проведите в свое удовольствие — оставьте перемены в образе на первые дни сентября.

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