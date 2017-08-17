Лунный календарь стрижек на август: часть 2

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

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Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в августе 2017:



17 августа Нейтральный день для похода в салон. Стрижка сегодня поможет продвинуться по карьерной лестнице, но при этом может стать поводом для домашних конфликтов. В окрашивании отдавайте предпочтение легким тонирующим красителям. 18 августа‬ От стрижки сегодня стоит отказаться: она может негативно сказаться как на физическом, так и на эмоциональном состоянии. Если запись в салон отменить нет возможности, ограничьтесь незначительной коррекцией оттенка, а также легкой укладкой. 19 августа‬ Любое, даже незначительное изменение в образе принесет сегодня заряд положительных эмоций. Тем не менее стоит быть осторожнее с незнакомыми красителями и средствами ухода — волосы после этого могут стать капризными и непослушными.

20 августа‬ Смело отправляйтесь в салон красоты за новым образом, однако если не чувствуете полной уверенности в своем решении, от нового цвета или формы пока стоит отказаться. В ином случае вы можете остаться недовольны произошедшими изменениями. ‪21 августа‬ Новолуние — не лучший момент для экспериментов с образом. Кардинальные перемены могут привлечь финансовые проблемы в вашу жизнь, а также негативно сказаться на общем эмоциональном состоянии. ‪22 августа‬ Сегодняшний день более чем удачен для экспериментов с образом. Выбирайте новые формы и оттенки — результатом вы в любом случае останетесь довольны. Помимо основных процедур не поленитесь также сделать восстанавливающий уход.

23 августа‬ Лунный календарь стрижки волос на август гарантирует, что сегодняшний поход в салон пройдет более чем удачно. Выбранный оттенок будет долго радовать своей интенсивностью, а волосы станут более густыми и сильными. 24 августа‬ День для стрижки и окрашивания в целом противоречивый: вы можете остаться довольны результатом, равно как и, наоборот, покинуть салон в расстроенных чувствах. Соглашайтесь на эксперименты, только если полностью уверены в мастере. 25 августа‬ Сегодняшний день хорошо подходит для стрижки — волосы ускорят рост, станут более упругими и сильными. В окрашивании отдавайте предпочтение натуральной гамме, так вы сможете повысить свою значимость в глазах коллег и деловых партнеров.

26 августа‬ Лунный календарь стрижек предупреждает, что стрижка сегодня может негативно сказаться на вашем самочувствии. Если вы чувствуете даже малейшее недомогание, смело переносите визит в салон на более благоприятный день. ‪27 августа‬

Невероятно, но факт: даже незначительная коррекция длины волос сегодня поможет обострить вашу природную интуицию. Вам удастся решить вопрос, который не давал вам покоя длительное время, а также впервые трезво посмотреть на сложившуюся вокруг вас ситуацию. ‪28 августа‬

Стрижка сегодня поможет сделать волосы более плотными и сильными. Окрашивание также возможно, если выбирать качественные красители, которые сильно не навредят структуре прядей. Идеальный момент для восстанавливающих и питательных процедур.