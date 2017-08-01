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    01 августа 2017

    Лунный календарь стрижек на август: часть 1

    Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон

    Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

    лунный календарь стрижек 2017

    Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в августе 2017:

    1 августа

    В целом неплохой день для экспериментов с образом, особенно если запланировать поход в салон красоты на вторую половину дня. В окрашивании стоит довериться только проверенному мастеру, а в стрижке отдать предпочтение классическим моделям.

    ‪2 августа‬

    Решившись на стрижку сегодня, вы рискуете ухудшить состояние волос: они отрастут быстрее обычного, а прическа потеряет форму. То же касается и цвета: выбранный оттенок быстро вымоется и потеряет интенсивность.

    ‪3 августа‬

    Утренний поход в салон гарантированно принесет вам заряд положительных эмоций на целый день: новой стрижкой и выбранным оттенком вы останетесь довольны. Во второй половине дня ограничьтесь одним окрашиванием — новый цвет привлечет поток материальной энергии в вашу жизнь.

    благоприятные дни для стрижки

    4 августа‬

    Лунный календарь стрижки волос на август гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Новый оттенок и прическа помогут легко решить финансовые вопросы, а также станут поводом для неожиданной встречи.

    ‪5 августа‬

    Сегодня можно смело экспериментировать с длиной и формой стрижки: любые изменения положительно скажутся на текущем положении дел. От окрашивания, напротив, стоит отказаться во избежание резкого ухудшения самочувствия в конце дня.

    ‪6 августа‬

    Крайне противоречивый день для экспериментов с образом. Новая стрижка может одновременно улучшить ваше материальное благосостояние, но в то же время негативно сказаться на общем самочувствии. Окрашивание в натуральные оттенки пройдет успешно.

    лунный календарь стрижек

    7 августа‬

    Сегодняшний день — не лучший момент для похода в салон, предупреждает лунный календарь стрижек 2017. Посвятите время домашнему уходу с восстанавливающими масками и питательными маслами. В окрашивании возможно легкое тонирование.

    ‪8 августа‬

    Сегодня также не стоит экспериментировать с образом. Есть риск привлечь в жизнь недоброжелателей, сплетни и интриги. Если запись отменить нет возможности, ограничьтесь легкой укладкой.

    ‪9 августа‬

    Смена образа сегодня повлечет за собой неизбежные перемены как в личной, так и в профессиональной сферах. Если вы готовы к изменениям, смело решайтесь на новую стрижку или на неожиданный для вас оттенок волос.

    лунный календарь стрижек на август 2017

    10 августа

    Незначительная коррекция длины, а также оттенка волос — идеальный вариант на сегодняшний день. От более значительных перемен в образе пока лучше будет отказаться. При выборе оттенка отдавайте предпочтение тому цвету, с которым связаны приятные воспоминания в вашей жизни.

    ‪11 августа‬

    Лунный календарь стрижек относит сегодняшний день к одним из самых неблагоприятных в августе. После стрижки состояние волос может резко ухудшиться, новая стрижка и выбранный оттенок будут смотреться небрежно и быстро потеряют вид.

    ‪12 августа‬

    Стрижка сегодня поднимет настроение и станет залогом хорошего настроения на всю неделю вперед. Окрашивание, напротив, сулит разочарование, а также может вызвать чувство неуверенности в себе.

    лунный календарь стрижек на август

    13 августа‬

    Смело отправляйтесь в салон за новым образом — результатом вы в любом случае останетесь довольны. Выбирайте ультрастильные в этом сезоне удлиненный боб и тигровое окрашивание: такая комбинация не оставит вас без внимания.

    ‪14 августа‬

    Еще один отличный день для экспериментов с имиджем. Пользуясь последними неделями лета, смело выбирайте цветные пряди и пастельное тонирование — звезды уверены, что более подходящего момента для этого не найти.

    лунный календарь стрижки волос на август

    15 августа‬

    Сегодняшнюю стрижку имеет смысл отложить до более благоприятного момента, равно как и окрашивание. Выбранный оттенок быстро вымоется, а стрижка потеряет форму — сконцентрируйтесь на восстанавливающем домашнем уходе.

    ‪16 августа‬

    Поток положительной энергии в вашу жизнь привлечет новая стрижка, а окрашивание поможет наладить отношения с коллегами и бизнес-партнерами. Прическа надолго сохранит свою форму, а выбранный оттенок будет долго радовать своей интенсивностью.

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