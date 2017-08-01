Лунный календарь стрижек на август: часть 1

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Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон
Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.
Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в августе 2017:
1 августа
В целом неплохой день для экспериментов с образом, особенно если запланировать поход в салон красоты на вторую половину дня. В окрашивании стоит довериться только проверенному мастеру, а в стрижке отдать предпочтение классическим моделям.
2 августа
Решившись на стрижку сегодня, вы рискуете ухудшить состояние волос: они отрастут быстрее обычного, а прическа потеряет форму. То же касается и цвета: выбранный оттенок быстро вымоется и потеряет интенсивность.
3 августа
Утренний поход в салон гарантированно принесет вам заряд положительных эмоций на целый день: новой стрижкой и выбранным оттенком вы останетесь довольны. Во второй половине дня ограничьтесь одним окрашиванием — новый цвет привлечет поток материальной энергии в вашу жизнь.
4 августа
Лунный календарь стрижки волос на август гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Новый оттенок и прическа помогут легко решить финансовые вопросы, а также станут поводом для неожиданной встречи.
5 августа
Сегодня можно смело экспериментировать с длиной и формой стрижки: любые изменения положительно скажутся на текущем положении дел. От окрашивания, напротив, стоит отказаться во избежание резкого ухудшения самочувствия в конце дня.
6 августа
Крайне противоречивый день для экспериментов с образом. Новая стрижка может одновременно улучшить ваше материальное благосостояние, но в то же время негативно сказаться на общем самочувствии. Окрашивание в натуральные оттенки пройдет успешно.
7 августа
Сегодняшний день — не лучший момент для похода в салон, предупреждает лунный календарь стрижек 2017. Посвятите время домашнему уходу с восстанавливающими масками и питательными маслами. В окрашивании возможно легкое тонирование.
8 августа
Сегодня также не стоит экспериментировать с образом. Есть риск привлечь в жизнь недоброжелателей, сплетни и интриги. Если запись отменить нет возможности, ограничьтесь легкой укладкой.
9 августа
Смена образа сегодня повлечет за собой неизбежные перемены как в личной, так и в профессиональной сферах. Если вы готовы к изменениям, смело решайтесь на новую стрижку или на неожиданный для вас оттенок волос.
10 августа
Незначительная коррекция длины, а также оттенка волос — идеальный вариант на сегодняшний день. От более значительных перемен в образе пока лучше будет отказаться. При выборе оттенка отдавайте предпочтение тому цвету, с которым связаны приятные воспоминания в вашей жизни.
11 августа
Лунный календарь стрижек относит сегодняшний день к одним из самых неблагоприятных в августе. После стрижки состояние волос может резко ухудшиться, новая стрижка и выбранный оттенок будут смотреться небрежно и быстро потеряют вид.
12 августа
Стрижка сегодня поднимет настроение и станет залогом хорошего настроения на всю неделю вперед. Окрашивание, напротив, сулит разочарование, а также может вызвать чувство неуверенности в себе.
13 августа
Смело отправляйтесь в салон за новым образом — результатом вы в любом случае останетесь довольны. Выбирайте ультрастильные в этом сезоне удлиненный боб и тигровое окрашивание: такая комбинация не оставит вас без внимания.
14 августа
Еще один отличный день для экспериментов с имиджем. Пользуясь последними неделями лета, смело выбирайте цветные пряди и пастельное тонирование — звезды уверены, что более подходящего момента для этого не найти.
15 августа
Сегодняшнюю стрижку имеет смысл отложить до более благоприятного момента, равно как и окрашивание. Выбранный оттенок быстро вымоется, а стрижка потеряет форму — сконцентрируйтесь на восстанавливающем домашнем уходе.
16 августа
Поток положительной энергии в вашу жизнь привлечет новая стрижка, а окрашивание поможет наладить отношения с коллегами и бизнес-партнерами. Прическа надолго сохранит свою форму, а выбранный оттенок будет долго радовать своей интенсивностью.
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