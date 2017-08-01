Лунный календарь стрижек на август: часть 1

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в августе 2017: 1 августа В целом неплохой день для экспериментов с образом, особенно если запланировать поход в салон красоты на вторую половину дня. В окрашивании стоит довериться только проверенному мастеру, а в стрижке отдать предпочтение классическим моделям. ‪2 августа‬ Решившись на стрижку сегодня, вы рискуете ухудшить состояние волос: они отрастут быстрее обычного, а прическа потеряет форму. То же касается и цвета: выбранный оттенок быстро вымоется и потеряет интенсивность. ‪3 августа‬ Утренний поход в салон гарантированно принесет вам заряд положительных эмоций на целый день: новой стрижкой и выбранным оттенком вы останетесь довольны. Во второй половине дня ограничьтесь одним окрашиванием — новый цвет привлечет поток материальной энергии в вашу жизнь.

4 августа‬ Лунный календарь стрижки волос на август гарантирует, что сегодняшним походом в салон вы останетесь довольны. Новый оттенок и прическа помогут легко решить финансовые вопросы, а также станут поводом для неожиданной встречи. ‪5 августа‬ Сегодня можно смело экспериментировать с длиной и формой стрижки: любые изменения положительно скажутся на текущем положении дел. От окрашивания, напротив, стоит отказаться во избежание резкого ухудшения самочувствия в конце дня. ‪6 августа‬ Крайне противоречивый день для экспериментов с образом. Новая стрижка может одновременно улучшить ваше материальное благосостояние, но в то же время негативно сказаться на общем самочувствии. Окрашивание в натуральные оттенки пройдет успешно.

7 августа‬ Сегодняшний день — не лучший момент для похода в салон, предупреждает лунный календарь стрижек 2017. Посвятите время домашнему уходу с восстанавливающими масками и питательными маслами. В окрашивании возможно легкое тонирование. ‪8 августа‬ Сегодня также не стоит экспериментировать с образом. Есть риск привлечь в жизнь недоброжелателей, сплетни и интриги. Если запись отменить нет возможности, ограничьтесь легкой укладкой. ‪9 августа‬ Смена образа сегодня повлечет за собой неизбежные перемены как в личной, так и в профессиональной сферах. Если вы готовы к изменениям, смело решайтесь на новую стрижку или на неожиданный для вас оттенок волос.

10 августа‬ Незначительная коррекция длины, а также оттенка волос — идеальный вариант на сегодняшний день. От более значительных перемен в образе пока лучше будет отказаться. При выборе оттенка отдавайте предпочтение тому цвету, с которым связаны приятные воспоминания в вашей жизни. ‪11 августа‬ Лунный календарь стрижек относит сегодняшний день к одним из самых неблагоприятных в августе. После стрижки состояние волос может резко ухудшиться, новая стрижка и выбранный оттенок будут смотреться небрежно и быстро потеряют вид. ‪12 августа‬ Стрижка сегодня поднимет настроение и станет залогом хорошего настроения на всю неделю вперед. Окрашивание, напротив, сулит разочарование, а также может вызвать чувство неуверенности в себе.

13 августа‬ Смело отправляйтесь в салон за новым образом — результатом вы в любом случае останетесь довольны. Выбирайте ультрастильные в этом сезоне удлиненный боб и тигровое окрашивание: такая комбинация не оставит вас без внимания. ‪14 августа‬ Еще один отличный день для экспериментов с имиджем. Пользуясь последними неделями лета, смело выбирайте цветные пряди и пастельное тонирование — звезды уверены, что более подходящего момента для этого не найти.