Лучшие средства для демакияжа

Очищение — самый важный этап ежедневного ухода, пренебрегать которым нельзя ни в коем случае. Мы составили подробный гид по самым передовым продуктам для демакияжа в зависимости от типа и потребностей кожи.

Гели для умывания

1. Thermes Marins de Saint Malo Face and Eye Cleansing Gel; 2. Gloria SPA Professional Сахарный гель для лица; 3. Corine de Farme Micellar Gel Refreshing; 4. Herbalife Skin Очищающей гель на основе алоэ; 5. 3 LAB Perfect Facial Wash; 6. Fresh Line Athena Очищающий гель для лица; 7. Retinol Anti-Aging Gel Cleanser; 8. M-Ceutic Thalgo Pro-Regulator Make-Up Remover

Для любителей очищенной до скрипа кожи идеальным решением станут гели для умывания. Главная опасность, с которой можно столкнуться при их использовании, — возможное появление покраснений и сухости на особо чувствительных участках лица. Именно поэтому гели в качестве ежедневного средства для демакияжа хороши исключительно для жирной кожи. В случае с комбинированным типом их можно использовать либо локально в области Т-зоны, либо только в жаркое время года, когда сальные железы работают активнее всего. А вот обладателям сухой и чувствительной кожи от гелей для умывания лучше отказаться, иначе вы рискуете столкнуться с ощущением сухости, стянутости, а также постоянными шелушениями и покраснениями. Кроме того, не все гели подходят для демакияжа глаз: прежде чем нанести средство на веки и ресницы, убедитесь, что в его составе нет спирта и других веществ, которые могут стать причиной жжения и раздражения.

Кремы, пенки, муссы

1. Чистая линия Молочко для снятия макияжа; 2. Maria Galland Paris Gentle Cleansing Milk + Lotion; 3. Dr Pierre Ricaud Derma Ecolia; 4. SVR Physiopure Cleansing Foaming Gel Pure and Mild; 5. Elizabeth Arden Pro Gentle Facial Cleanser; 6. Erborian Cleansing Crème Aux 7 Herbes; 7. Planeta Organica Savon De Provence; 8. Caudalie Gentle Buffing Cream

Лучшие средства демакияжа, которые подходят практически для всех типов кожи, — смягчающие кремы, муссы, пенки, а также нежное молочко для деликатного удаления мейкапа. Дело в том, что большинство вышеупомянутых продуктов обладает абсолютно гипоаллергенной формулой, которая не вызывает никакой реакции со стороны кожи. Например, пенкой или кремом удобно смывать тон, пудру и румяна — после умывания кожа остается идеально очищенной, но при этом отсутствует ощущение сухости или стянутости. Молочко или мусс можно наносить как на все лицо, так и на ватный диск, чтобы с его помощью снимать макияж с губ и глаз. Такой вариант станет идеальным и наиболее правильным для обладателей чувствительной кожи, так как средство можно использовать без применения воды, которая зачастую и провоцирует появление высыпаний и раздражения.

Мицеллярная и цветочная вода, эмульсии

1. La Roche-Posay Micellar Water Ultra; 2. Garnier Мицеллярный очищающий гель; 3. L’Oreal Paris Мицелярная вода «Бесконечная свежесть»; 4. Valmont White Falls; 5. Vichy Purete Thermale One Step Cleansing Micellar Solution; 6. Yves Rocher Micellar Cleansing Water; 7. Shiseido Creamy Cleansing Emulsion; 8. Rouge Bunny Rouge Captured Mist Of Serenity; 9. Santa Maria Novella Aqua Di Fior D’Arancio; 10. Shiseido Creamy Cleansing Emulsion

За последние годы мицеллярная вода стала едва ли не самым популярным средством для демакияжа, постепенно вытеснив гели и пенки и уж тем более тоники и лосьоны для лица. Тем не менее косметологи уверены, что нельзя ограничиваться только одним средством для ежедневного очищения кожи. Если вы не представляете своей жизни без мицеллярки, возьмите за правило комбинировать ее еще как минимум с двумя очищающими средствами. Например, сперва вы с ее помощью удаляете тон, а после умываетесь пенкой или гелем для стопроцентного удаления макияжа и загрязнений — или наоборот. Кроме того, если вы используете водостойкую тушь или подводку, вам непременно понадобится масляная или двухфазная жидкость, которая максимально деликатно удалит даже самый стойкий макияж. Завершающим этапом ежедневного очищения должно стать тонизирование кожи с помощью лосьона или тоника.

Масла для демакияжа

1. Elemis Nourishing Omega-Rich Cleansing Oil; 2. Cefine Pure Cleansing Oil; 3. Vichy Purete Thermale Beautifying Cleansing Micellar Oil; 4. Kiehl’s Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil; 5. Make Up For Ever Extreme Cleanser Balancing Cleansing Dry Oil; 6. Black Paint Vegetable Oil; 7. Paese Inca Inchi Oil; 8. Erborian Solid Cleansing Oil; 9. Givenchy Clean It Silky; 10. Sensai Silky Purifying Cleansing Oil

Еще один тренд в демакияже, который стремительно набирает обороты, — очищающие масла для лица. Однако обладателям жирного типа кожи стоит быть начеку — эти средства могут спровоцировать появление жирного блеска, а также возникновение акне и воспалений. Безусловно, масла для демакияжа были в первую очередь разработаны для сухой кожи — зимой производители предлагают и вовсе не смывать их водой, ограничиваясь лишь чуть смоченными ватными дисками. Подходят масла и для комбинированной кожи, которая из-за минусовых температур теряет свежий вид и сияние. В случае с чувствительным типом особое внимание следует уделять составу продукта, чтобы в его основе не было эфирных масел и экстрактов растений, способных вызвать аллергическую реакцию.

Двухфазные средства

1. L’Oreal Paris Средство для снятия макияжа с глаз и губ; 2. YSL Expert MakeUp Remover Gentle Biphase; 3. Paese Two-phase Eye Make Up Remover; 4. Mary Kay Oil-free Eye Make-up Remover; 5. Holika Holika All Kill Oil Water; 6. La Prairie Cellular Eye Make-Up Remover; 7. Chanel Le Bi-Phase Visage Anti-Pollution Face Makeup Remover; 8. Lancôme Bi-Facil