Лучшие спа мира

Спа — это не просто история про красоту и здоровье, но в широком смысле — совокупность форматов, направленных на достижение гармонии и релаксации. Настоящий спа — это не только массажные кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, но также правильный посыл, атмосфера, почерк. В нашем обзоре представлены лучшие спа-центры мира — с точки зрения методик, организации пространства и философии.

Metropole by Givenchy

Уникальная история: этот спа-центр получил статус культового сразу после открытия. Роскошь как она есть, Metropole by Givenchy — как следует из названия, спа имени легендарной французской марки. Николя Деженн, арт-директор Givenchy по макияжу, лично создавал специальную линейку средств для гостей этого спа. Кроме того, гостям предлагают уход Hydra Sparkling и L’Intemporel — по потребностям вашей кожи подберут очищение, увлажнение, средства для массажа. Звуки и запахи также можно подобрать на свой вкус: классика или шум дождя — самые популярные варианты сопровождения.

Отдельного упоминания заслуживает роскошное светлое пространство. В отличие от большинства спа, обыгрывающих тему азиатской роскоши и дзена под звуки гонгов, здесь — чистота благородных материалов в отделке, лаконичность дизайна и бесконечная элегантность. К слову, посещать спа могут не только гости отеля, а потому великолепные спа-ритуалы доступны всем любителям правильной роскоши.

Oriental в Mandarin Oriental Bangkok

Легендарная цепочка отелей, которая является главным достоянием «золотого фонда Азии», началась с Бангкока: именно здесь более 100 лет назад открылась роскошная гостиница, аналогов которой нет в мире по сей день. Класс Mandarin Oriental, главного отеля Бангкока, прослеживается в каждой детали и приметах инфраструктуры. Лучший в мире джазовый бар, лучший в городе вид на реку Чаупхрая и культовый спа Oriental — все это и многое другое позволяет отелю считаться эталоном на рынке гостиничного сервиса.

Спа заслуживает отдельного упоминания. Это абсолютно завораживающее пространство аюрведы с роскошными спа-сьютами, декорированными темным деревом и мраморными ваннами. Лучшие в мире специалисты работают в самых разных техниках — классическая аюрведа для гармонизации тела и души, стоун-массажи, травяные скрабы и обертывания, медитации, целый комплекс бьюти-услуг и многое другое.

О красоте пространства спа Oriental ходят легенды: бассейн с кувшинками, утопающий в экзотических цветах холл и восточные мотивы сказочной красоты в оформлении — даже не сомневайтесь, это будет самое незабываемое спа-приключение в вашей жизни.

Marbella Club Thalasso Spa

Главный отель Марбельи, Marbella Club, — это место, вокруг которого строится вся активность светской жизни региона. Дело в том, что лучший отель самой гламурной части Испании — настоящая легенда: открытый принцем Альфонсо фон Гогенлоэ, роскошный комплекс в средиземноморском стиле с середины XX века по наши дни собирает сливки мирового общества — аристократию, звезд, политиков. Разумеется, здесь не могло быть ординарного спа — только совершенно невероятная история, аналогов которой нет в мире. Эта история скорее не про красоту, а про функциональность: не случайно знать всего мира едет ради местного талассо-спа в отель поправить здоровье.

Эдакий шикарный санаторий, Marbella Club Thalasso Spa представляет классический оздоровительный комплекс с гидромассажными ванными, где вместо обычных ароматических массажей вас ждет водное царство — гидромассажные бассейны, душ виши и массажи под струйными напорами разной мощности из морской воды с использованием солевого скраба. После такой терапии проходит все — от артрита до депрессии.

Ritz-Carlton Abama Spa

Канарский рай на территории самого роскошного отеля Тенерифе, Ritz-Carlton Abama Spa — это прекрасно организованное пространство с огромным набором услуг для релаксации. Отмеченный множеством профессиональных наград и отмеченный рекордными оценками на порталах Booking и Trip Advisor, отель, в контексте которого чаще всего упоминают его роскошный спа, стал абсолютным лидером потребительского рейтинга.

Спа действительно заслуживает самых высоких оценок. Во-первых, это красиво. Роскошная мозаика хамамов с красивой подсветкой, невероятной красоты релаксационные пространства и сьюты для массажа. Во-вторых, ассортимент услуг действительно впечатляет: джакузи, гидромассажный бассейн, холодная купель, сауна, парные, гидромассажные души, массажи, зоны для медитация, обертывания, стоунтерапия, шиацу, рефлексология, рейки, программы по уходу за лицом и телом.

Ну и, наконец, сами программы выше всяких похвал. «Земля, ветер и огонь» вернет вам позитивную энергию и реанимирует даже после страшной усталости, «Традиционный уход Ritz-Carlton Abama» с сочной папайей, бананом и органической алоэ вера подойдет адептам эко, а любителям экзотики стоит выбрать «Северно-африканский массаж».

Sun Aqua Spa в Sun Aqua Vilu Reef

Спа-центр пятизвездочного отеля Sun Aqua Vilu Reef на Мальдивских островах называется просто и незамысловато — Sun Aqua. Здесь вы не встретите роскошных интерьеров, мраморной плитки и приглушенного света. Его концепция — правильная мальдивская классика, понятная абсолютно на всех языках мира. Комплекс состоит из десятка комнат, за дверью каждой из которых спрятан уютный сад с успокаивающим журчанием водопада, джакузи, молочной ванной и двумя массажными столами.

Традиционный балийский и аромамассаж здесь возведены в культ, а техника исполнения и вовсе превосходят все ожидания. Особое внимание уделено и аюрведе с элементами традиционной индийской медицины, а также десятку фирменных обертываний и скрабов, благодаря которым по возвращении из отпуска ваш загар еще долго будет радовать своей стойкостью.

Amnis Spa в Four Seasons Hotel Moscow

Открывшийся на территории главной гостиницы Москвы спа мы ждали с особым трепетом: было анонсировано нечто совершенно фантастическое, не имеющее аналогов в мире. И это оказалось сущей правдой.

Amnis Spa на 5 этаже московского Four Seasons занимает нескромных 3000 квадратных метров и включает 14 процедурных кабинетов, бассейн с панорамной крышей, салон красоты и круглосуточный фитнес-центр. Самый большой спа-комплекс российской столицы имеет свою особенность: он разделен на мужскую и женскую часть, как большинство дубайских спа, но в релаксационной зоне или специальных сьютах пары могут проводить время вместе.

Для постояльцев отеля также открыт круглосуточный фитнес-центр, оснащенный настолько передовым спортивным оборудованием Life Fitness, что даже самые отчаянные гедонисты считают его неприлично роскошным.

MANDARA SPA в Lotte Hotel

Не будет преувеличением сказать, что один из лучших вэлнесс-комплексов столицы находится в отеле Lotte. Да-да, речь о небезызвестной Mandara Spa. Все, начиная от интерьера с мягким приглушенным светом, мозаикой и оригинальными деталями и заканчивая внушительной спа-программой, заставляет возвращаться сюда вновь и вновь.

О профессионализме мастеров Mandara Spa и их технике исполнения балийского массажа и вовсе слагают легенды. Будьте уверены, здесь вам подарят все тридцать три удовольствия и обеспечат такой подход, словно вы настоящая вип-персона. После процедуры отправляйтесь в термальную зону с хамамом, сауной, бассейном и шелковой ванной с минералами, а после — на чайную церемонию в зону релаксации. Проверено: несколько часов в Mandara Spa приравниваются к одному уикенду за городом.

Chavana Spa в Hilton Double Tree

Оазис тишины и спокойствия в шумной Москве, роскошный Chavana Spa расположился на минусовом этаже гостиницы Hilton Double Tree недалеко от Речного вокзала. Это место просто создано для идеального романтического уикенда: начиная от приглушенного света зоны релаксации с мигающей подсветкой и заканчивая комбо-программами для влюбленных.

Всего на территории спа работают 7 массажных кабинетов, а также внушительная термальная зона, включающая в себя не только традиционные бассейн, хаммам и финскую сауну, но также ледяной фонтан и душ впечатлений. Философия Chavana Spa —правильная и доступная роскошь, сочетающая в себе традиционные балийские методики с достижениями в современной спа-терапии. Идеальное место для восстановления сил и энергии, если нет возможности вырваться из столицы.

The CastaDiva SPA

Самый большой и красивый спа-центр озера Комо расположен в отеле CastaDiva, который именно благодаря легендарному спа-центру имеет в названии приставку «спа». Среди мозаики и античных статуй в атмосфере покоя и неги действуют 4 спа-сьюта: Огонь, Вода, Воздух и Земля, в каждом из которых свой неповторимый дизайн и атмосфера.