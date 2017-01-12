Лучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей

Есть мнение, что уход за кожей должен влетать в копеечку — только в этом случае гарантирован результат. ELLE решил развеять этот миф и выбрал самые эффективные бьюти-продукты из доступных.

Кисть для очищения лица Erborian

Синтетические волокна этой кисти мягче, чем у волосатых гаджетов, но с задачей справляются не хуже. А задача такая — очистить поры и удалить безнадежно устаревшие частицы эпидермиса. Результативность возрастает благодаря пропитке из бамбукового угля. Нужно всего лишь помассировать лицо кистью в паре со средством для демакияжа — и чистота.

Маски Funky Fun от Л’Этуаль Sélection

Уход за кожей — дело серьезное. Но и веселое тоже. Да и как не веселиться, если на лице маска в виде забавного зверька. Если кожа изнывает от жажды, позовите на помощь единорога — это увлажняющая маска Hydration Unicorn Mask. Свинка Brightening Pig Mask осветляет пигментацию и усиливает сияние. А тигр Pore Cleansing Tiger Mask очищает и сужает поры. Вот такие братья наши меньшие.

Бальзам-стик для губ Eclat Minute от Clarins

Выбор между уходом за губами и цветом сейчас кажется старомодным. Ведь есть оттеночные бальзамы. У Clarins пять оттенков: хочешь — нежнейший розовый, хочешь — заметный красный. От блесков Eclat Minute отличается нелипким финишем. А вот на крем похож способностью к грамотному и долгому увлажнению.

Парфюмированное мыло Arlésienne от L’Occitane

Мыло может быть каким угодно, но лучше всего L’Occitane. Этот квадратный брусок из коллекции Arlésienne дает густую воздушную пену, у которой ненавязчивый аромат роз из Грасса, фиалок из Туррет-сюр-Лу и прованского шафрана. Да такой приятный, что есть риск спровоцировать очередь в ванну — ее просто не хочется покидать. Неудивительно, ведь автор композиции — важный парфюмер Фабрис Пеллегрен, придумавший хиты Diptyque и Jo Malone.

Сыворотка для лица Caviar de Russie от Natura Siberica

Эффективный уход не должен вылетать в копеечку. У марки Natura Siberica, вызывающей щемящее чувство гордости даже у антипатриотов, есть сыворотка не с одним, а шестью активными компонентами. Черная икра возвращает коже девичью красоту. Гиалуроновая кислота и водоросли Фарерских островов увлажняют, витамин С добавляет румянца, пептиды и аминокислоты замедляют процесс старения. Вот это по-нашему!

Ночной восстанавливающий и увлажняющий крем Aqua Regenerating and Hydrating Night Cream от Five Elements

Небесный цвет, легкая дневная текстура и ночная способность к восстановлению кожи — это все о швейцарском креме Five Elements из линии Aqua. Пока мы спим, антивозрастные комплексы Revinage и Collagen Peptide-SP не дремлют, а разглаживают морщины, выравнивают цвет лица и увлажняют. Пусть старость только снится.

Крем для кожи вокруг глаз Lush Enchanted Eye Cream от Lush

А вы знали, что лаванда, настоянная на медовой воде, успокаивает кожу? Специалисты бодрой британской марки Lush это знают и воспользовались своими знаниями при смешении крема для век. Добавив растительный глицерин, органические масла миндаля и жожоба, им удалось создать крем, который разглаживает мелкие морщинки, вызванные обезвоженностью. Как всегда, у Lush на обратной стороне упаковки можно любоваться портретом того, кто сделал этот крем для вас: может, это Марк, а может, Бетти.

Средство для снятия макияжа с глаз Gentle Eye Make-up Remover Camomile от The Body Shop

Области вокруг глаз нужен не только свой крем, но и свое средство для демакияжа. Лосьон от The Body Shop с удалением теней и туши справляется в считанные секунды. Но даже этого времени хватит, чтобы эфирное масло ромашки успокоило нежную кожу век.

Мицелловый раствор для чувствительной кожи Sensibio H2O от Bioderma

Пожалуй, самый известный мицелловый раствор — Bioderma Sensibio H2O в бутылочке с розовой крышкой. Причина популярности кроется внутри: невидимые шарики удаляют макияж и загрязнения с поверхности кожи, а гипоаллергенная формула без спирта и щелочи успокаивает раздражения и покраснения.

Увлажняющая освежающая дымка для лица с витамином С Valo Glow Refresh от Lumene