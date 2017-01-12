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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

12 января 2017Кузьмичева Ирина

Лучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей

Грамотное вложение в собственную красоту

Есть мнение, что уход за кожей должен влетать в копеечку — только в этом случае гарантирован результат. ELLE решил развеять этот миф и выбрал самые эффективные бьюти-продукты из доступных.

Кисть для очищения лица Erborian

Кисть для очищения лица Erborian

Синтетические волокна этой кисти мягче, чем у волосатых гаджетов, но с задачей справляются не хуже. А задача такая — очистить поры и удалить безнадежно устаревшие частицы эпидермиса. Результативность возрастает благодаря пропитке из бамбукового угля. Нужно всего лишь помассировать лицо кистью в паре со средством для демакияжа — и чистота.

Маски Funky Fun от Л’Этуаль Sélection

Маски Funky Fun от Л’Этуаль Sélection

Уход за кожей — дело серьезное. Но и веселое тоже. Да и как не веселиться, если на лице маска в виде забавного зверька. Если кожа изнывает от жажды, позовите на помощь единорога — это увлажняющая маска Hydration Unicorn Mask. Свинка Brightening Pig Mask осветляет пигментацию и усиливает сияние. А тигр Pore Cleansing Tiger Mask очищает и сужает поры. Вот такие братья наши меньшие.

Бальзам-стик для губ Eclat Minute от Clarins

Бальзам-стик для губ Eclat Minute от Clarins

Выбор между уходом за губами и цветом сейчас кажется старомодным. Ведь есть оттеночные бальзамы. У Clarins пять оттенков: хочешь — нежнейший розовый, хочешь — заметный красный. От блесков Eclat Minute отличается нелипким финишем. А вот на крем похож способностью к грамотному и долгому увлажнению.

Парфюмированное мыло Arlésienne от L’Occitane

Парфюмированное мыло Arlésienne от L’Occitane

Мыло может быть каким угодно, но лучше всего L’Occitane. Этот квадратный брусок из коллекции Arlésienne дает густую воздушную пену, у которой ненавязчивый аромат роз из Грасса, фиалок из Туррет-сюр-Лу и прованского шафрана. Да такой приятный, что есть риск спровоцировать очередь в ванну — ее просто не хочется покидать. Неудивительно, ведь автор композиции — важный парфюмер Фабрис Пеллегрен, придумавший хиты Diptyque и Jo Malone.

Сыворотка для лица Caviar de Russie от Natura Siberica

Сыворотка для лица Caviar de Russie от Natura Siberica

Эффективный уход не должен вылетать в копеечку. У марки Natura Siberica, вызывающей щемящее чувство гордости даже у антипатриотов, есть сыворотка не с одним, а шестью активными компонентами. Черная икра возвращает коже девичью красоту. Гиалуроновая кислота и водоросли Фарерских островов увлажняют, витамин С добавляет румянца, пептиды и аминокислоты замедляют процесс старения. Вот это по-нашему!

Ночной восстанавливающий и увлажняющий крем Aqua Regenerating and Hydrating Night Cream от Five Elements

Ночной восстанавливающий и увлажняющий крем Aqua Regenerating and Hydrating Night Cream от Five Elements

Небесный цвет, легкая дневная текстура и ночная способность к восстановлению кожи — это все о швейцарском креме Five Elements из линии Aqua. Пока мы спим, антивозрастные комплексы Revinage и Collagen Peptide-SP не дремлют, а разглаживают морщины, выравнивают цвет лица и увлажняют. Пусть старость только снится.

Крем для кожи вокруг глаз Lush Enchanted Eye Cream от Lush

Крем для кожи вокруг глаз Lush Enchanted Eye Cream от Lush

А вы знали, что лаванда, настоянная на медовой воде, успокаивает кожу? Специалисты бодрой британской марки Lush это знают и воспользовались своими знаниями при смешении крема для век. Добавив растительный глицерин, органические масла миндаля и жожоба, им удалось создать крем, который разглаживает мелкие морщинки, вызванные обезвоженностью. Как всегда, у Lush на обратной стороне упаковки можно любоваться портретом того, кто сделал этот крем для вас: может, это Марк, а может, Бетти.

Средство для снятия макияжа с глаз Gentle Eye Make-up Remover Camomile от The Body Shop

Средство для снятия макияжа с глаз Gentle Eye Make-up Remover Camomile от The Body Shop

Области вокруг глаз нужен не только свой крем, но и свое средство для демакияжа. Лосьон от The Body Shop с удалением теней и туши справляется в считанные секунды. Но даже этого времени хватит, чтобы эфирное масло ромашки успокоило нежную кожу век.

Мицелловый раствор для чувствительной кожи Sensibio H2O от Bioderma

Мицелловый раствор для чувствительной кожи Sensibio H2O от Bioderma

Пожалуй, самый известный мицелловый раствор — Bioderma Sensibio H2O в бутылочке с розовой крышкой. Причина популярности кроется внутри: невидимые шарики удаляют макияж и загрязнения с поверхности кожи, а гипоаллергенная формула без спирта и щелочи успокаивает раздражения и покраснения.

Увлажняющая освежающая дымка для лица с витамином С Valo Glow Refresh от Lumene

Увлажняющая освежающая дымка для лица с витамином С Valo Glow Refresh от Lumene

Сразу предупреждаем: этот спрей может быстро закончиться. Ведь пользоваться им не только полезно, но и приятно. Мы делаем это до нанесения крема или вместо него, а также в любой момент дня, когда хочется освежиться. Не знаем, что действует быстрее — морошка, витамины или антиоксиданты, — но кожа буквально светится.

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