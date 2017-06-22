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22 июня 2017

Лучшие лосьоны и тоники для лица на лето

Выбираем незаменимый продукт для ежедневного ухода

Многие ошибочно пренебрегают таким важным этапом ежедневного ухода, как тонизация. Возьмите за правило использовать лосьон сразу же после очищения: он не только удалит остатки косметики, но и обеспечит необходимое увлажнение, прекрасно подготовив кожу к последующему нанесению сыворотки или крема.

Лучшие лосьоны и тоники для лица на лето

Armani Soft Peeling Lotion

Armani Soft Peeling Lotion

Главная проблема жительниц мегаполиса — тусклая и обезвоженная кожа. Вернуть ей совершенный и сияющий вид поможет новый лосьон-пилинг Soft Peeling Lotion из линии Armani Prima. Инновация средства заключается в том, что оно помимо тонизации и увлажнения также оказывает легкий скрабирующий эффект, выравнивая поверхность кожи.

Guerlain Super Aqua

Guerlain Super Aqua

«Напоить» обезвоженные клетки драгоценной влагой поможет лосьон Guerlain Super Aqua. Продукт не только прекрасно тонизирует кожу, но и придает ей едва уловимое сияние. Кроме того, средство помогает бороться с возрастными изменениями, возвращая упругость и повышая эластичность тканей.

Swiss line Water Shock Purifying Toner

Swiss line Water Shock Purifying Toner

Очищающий тоник Swiss line Water Shock прекрасно подойдет как для комбинированной, так и для проблемной кожи, которой необходим особый уход в теплое время года. Благодаря уникальному растительному составу продукт прекрасно матирует кожу, а также обладает антибактериальным действием, препятствуя появлению высыпаний.

La Prairie Cellular Refining Lotion

La Prairie Cellular Refining Lotion

Питательный лосьон на основе экстрактов ромашки и яблока деликатно очищает кожу, оказывая успокаивающее и освежающее действие. Благодаря уникальному клеточному комплексу в составе продукт повышает защитные свойства кожи, делая ее по-юношески мягкой и упругой и заряжая энергией на целый день.

BABOR Rose Toning Lotion

BABOR Rose Toning Lotion

Едва ли не самый универсальный продукт в подборке — увлажняющий тоник с розовым маслом Babor —подстраивается под любой тип кожи. Успокаивает и смягчает сухую и чувствительную, деликатно увлажняет и матирует комбинированную, возвращает идеально ровный тон проблемной. Растительный состав продукта не вызывает аллергии, напротив, снимает покраснения и раздражение.

Valmont Vital Falls

Valmont Vital Falls

Культовый продукт французской марки Valmont — тоник Vital Falls — гениально справляется с проблемой обезвоженности кожи. После использования продукта ее качество невозможно описать словами: мягкая, упругая, сияющая, словно после посещения кабинета косметолога. Наносить после тоника увлажняющей крем — сплошное удовольствие: он моментально впитывается, а тон лица не нуждается в коррекции.

Thalgo Eveil a la Mer

Thalgo Eveil a la Mer

«Морская» линия Thalgo Eveil a la Mer состоит из целой серии очищающих средств, включая тонизирующий лосьон. В его составе — вода атлантических источников Seve Bleu, насыщенная полезными микроэлементами. Как результат —очищенная до скрипа кожа, без чувства стянутости и покраснений. Благодаря бесспиртовой формуле тоник можно наносить даже на чувствительную область губ и глаз.

3LAB Perfect Balancing toner

3LAB Perfect Balancing toner

Балансирующий тоник 3LAB на основе гиалуроновой кислоты повышает эластичность и защитные функции кожи, насыщая ее потерянной влагой. В составе продукта такие суперфуды, как зеленый чай и гинкго билоба, которые оказывают антиоксидантное и тонизирующее действие, день ото дня избавляя клетки от токсинов.

Givenchy Tone it Tender

Givenchy Tone it Tender

Успокаивающий лосьон Givenchy Tone it Tender возвращает тонус и сияние даже самой обезвоженной и тусклой коже. За увлажняющий и смягчающий эффект отвечают кальций и экстракт лакричника. Средство дарит непревзойденное ощущение комфорта: после его использования кожа становится заметно более гладкой и упругой.

Lancome Tonique Confort

Lancome Tonique Confort

Тонизирующая линия Lancome Tonique Éclat состоит из трех суперэффективных средств, моментально преображающих качество и внешний вид кожи. Один из них, Tonique Confort в нежно-розовом флаконе, идеально подойдет для сухой и чувствительной кожи. Смягчающий лосьон на основе экстрактов меда и сладкого миндаля деликатно завершает процесс очищения, стирая следы от покраснений и раздражения.

Erborian Yuza Double Lotion

Erborian Yuza Double Lotion

Благодаря уникальной двухфазной формуле на основе воды и масла в составе лосьон Erborian Yuza Double Lotion одновременно питает и смягчает кожу, придавая ей едва уловимое сияние. Уже через несколько недель будет заметен впечатляющий результат — словно витаминный заряд, средство подарит коже упругость и идеально ровный тон, как после обработки в фильтре Instagram.

SkinCeuticals Equalizing Toner

SkinCeuticals Equalizing Toner

Увлажняющий тоник SkinCeuticals Equalizing Toner — продукт в своем роде уникальный: при нанесении вы не почувствуете запаха, а на коже он будет ощущаться так, словно вы нанесли с помощью ватного диска обычную воду. Впрочем, результат от этого средства-невидимки действительно впечатляющий: кожа насыщается влагой, ее тон выравнивается, а поры становятся менее заметными.

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