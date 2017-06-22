Лучшие лосьоны и тоники для лица на лето

Многие ошибочно пренебрегают таким важным этапом ежедневного ухода, как тонизация. Возьмите за правило использовать лосьон сразу же после очищения: он не только удалит остатки косметики, но и обеспечит необходимое увлажнение, прекрасно подготовив кожу к последующему нанесению сыворотки или крема.

Armani Soft Peeling Lotion

Главная проблема жительниц мегаполиса — тусклая и обезвоженная кожа. Вернуть ей совершенный и сияющий вид поможет новый лосьон-пилинг Soft Peeling Lotion из линии Armani Prima. Инновация средства заключается в том, что оно помимо тонизации и увлажнения также оказывает легкий скрабирующий эффект, выравнивая поверхность кожи.

Guerlain Super Aqua

«Напоить» обезвоженные клетки драгоценной влагой поможет лосьон Guerlain Super Aqua. Продукт не только прекрасно тонизирует кожу, но и придает ей едва уловимое сияние. Кроме того, средство помогает бороться с возрастными изменениями, возвращая упругость и повышая эластичность тканей.

Swiss line Water Shock Purifying Toner

Очищающий тоник Swiss line Water Shock прекрасно подойдет как для комбинированной, так и для проблемной кожи, которой необходим особый уход в теплое время года. Благодаря уникальному растительному составу продукт прекрасно матирует кожу, а также обладает антибактериальным действием, препятствуя появлению высыпаний.

La Prairie Cellular Refining Lotion

Питательный лосьон на основе экстрактов ромашки и яблока деликатно очищает кожу, оказывая успокаивающее и освежающее действие. Благодаря уникальному клеточному комплексу в составе продукт повышает защитные свойства кожи, делая ее по-юношески мягкой и упругой и заряжая энергией на целый день.

BABOR Rose Toning Lotion

Едва ли не самый универсальный продукт в подборке — увлажняющий тоник с розовым маслом Babor —подстраивается под любой тип кожи. Успокаивает и смягчает сухую и чувствительную, деликатно увлажняет и матирует комбинированную, возвращает идеально ровный тон проблемной. Растительный состав продукта не вызывает аллергии, напротив, снимает покраснения и раздражение.

Valmont Vital Falls

Культовый продукт французской марки Valmont — тоник Vital Falls — гениально справляется с проблемой обезвоженности кожи. После использования продукта ее качество невозможно описать словами: мягкая, упругая, сияющая, словно после посещения кабинета косметолога. Наносить после тоника увлажняющей крем — сплошное удовольствие: он моментально впитывается, а тон лица не нуждается в коррекции.

Thalgo Eveil a la Mer

«Морская» линия Thalgo Eveil a la Mer состоит из целой серии очищающих средств, включая тонизирующий лосьон. В его составе — вода атлантических источников Seve Bleu, насыщенная полезными микроэлементами. Как результат —очищенная до скрипа кожа, без чувства стянутости и покраснений. Благодаря бесспиртовой формуле тоник можно наносить даже на чувствительную область губ и глаз.

3LAB Perfect Balancing toner

Балансирующий тоник 3LAB на основе гиалуроновой кислоты повышает эластичность и защитные функции кожи, насыщая ее потерянной влагой. В составе продукта такие суперфуды, как зеленый чай и гинкго билоба, которые оказывают антиоксидантное и тонизирующее действие, день ото дня избавляя клетки от токсинов.

Givenchy Tone it Tender

Успокаивающий лосьон Givenchy Tone it Tender возвращает тонус и сияние даже самой обезвоженной и тусклой коже. За увлажняющий и смягчающий эффект отвечают кальций и экстракт лакричника. Средство дарит непревзойденное ощущение комфорта: после его использования кожа становится заметно более гладкой и упругой.

Lancome Tonique Confort

Тонизирующая линия Lancome Tonique Éclat состоит из трех суперэффективных средств, моментально преображающих качество и внешний вид кожи. Один из них, Tonique Confort в нежно-розовом флаконе, идеально подойдет для сухой и чувствительной кожи. Смягчающий лосьон на основе экстрактов меда и сладкого миндаля деликатно завершает процесс очищения, стирая следы от покраснений и раздражения.

Erborian Yuza Double Lotion

Благодаря уникальной двухфазной формуле на основе воды и масла в составе лосьон Erborian Yuza Double Lotion одновременно питает и смягчает кожу, придавая ей едва уловимое сияние. Уже через несколько недель будет заметен впечатляющий результат — словно витаминный заряд, средство подарит коже упругость и идеально ровный тон, как после обработки в фильтре Instagram.

SkinCeuticals Equalizing Toner