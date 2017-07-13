Лучше меньше: сколько бьюти-средств нужно для кожи и волос

«Вас много — я одна» — такая мысль приходит в голову при виде бесконечных рядов баночек в магазине косметики. ELLE узнал у бьюти-экспертов, сколько продуктов действительно нужно для ухода за лицом и волосами.

Тренинг-менеджер и эксперт Erborian

Марианна Никитина

Сегодня количество продуктов для ухода за кожей стремится к бесконечности. Как и когда всем этим пользоваться? Действительно, современный рынок косметики предлагает огромное количество средств для красоты кожи. Erborian поддерживает разумный подход к ритуалу ухода — тщательное очищение, интенсивное увлажнение и восстановление. Мы предлагаем деликатные, ультралегкие, эффективные текстуры. При этом учитываем стремление современной женщины сократить количество затрачиваемого на уход времени. Благодаря научным открытиям и технологиям ежедневный уход займет всего несколько минут. Так, двухфазный лосьон для лица с экстрактом юзу Yuza Double Lotion тонизирует, питает, смягчает кожу, сочетая в себе эффективность тоника и легкого увлажняющего средства. BB-крем одновременно ухаживает за кожей, скрывает несовершенства и защищает от солнечных лучей. Минимум банок — максимум ухода. Какие ингредиенты решают конкретные проблемы, а какие делают все и сразу? Современные средства ухода чаще всего сочетают как растительные и высокотехнологические ингредиенты. Действие любого из них направленное: борьба с потерей упругости, тусклостью и др. Есть ингредиенты — кладези витаминов и минералов антивозрастными свойствами. В Erborian — это корень женьшеня, который ценится на вес золота, известен во всем мире благодаря уникальным компонентам, гинзенозидам. Они восстанавливают и укрепляют уставшую кожу, наполняя ее активными веществами. Можно сказать, что женьшень работает за троих.

Какие компоненты нейтрализуют или снижают действие друг друга? Действительно, есть ингредиенты, воздействие которых может слабеть из-за соседства. Однако, в Erborian все линии дружат друг с другом, усиливая действие, а не отменяя эффект. Для максимального результата лучше использовать средства из одной линии, но это, скорее, рекомендация, а не правило. Уже придумали один крем от всех проблем? Чудодейственной баночки, которая решит разом все проблемы кожи, не существует. Однако от современных средств можно ждать комбинированного эффекта. Если мы хотим качественного избавления от морщин — пользуемся направленными продуктами против морщин. Появилась пигментация — боремся с ней. Отлично, если средства сочетают несколько эффектов: например, борьба с возрастными изменениями и интенсивное увлажнение. Например, сыворотка Ginseng Elixir Au обновляет и разглаживает кожу, наполняет ее сиянием и одновременно увлажняет.

Ведущий визажист Rouge Bunny Rouge в России

Ангелина Опарина

Сейчас продукты для макияжа ухаживают за кожей. Значит, днем можно не использовать крем? Производители все чаще добавляют в состав праймеров, тональных средств, пудр, помад активные ухаживающие ингредиенты: витамины, натуральные экстракты и масла. Таким образом, кроме основной функции маскировки и тонирования, декоративная косметика увлажняет, питает, восстанавливает и защищает кожу. Если вы не любите многослойность, и у вашей кожи нет ярко выраженных несовершенств, то летом такая «умная» косметика временно заменит дневной крем. Но если на коже есть пигментация, воспаления или шелушения, необходимо сочетать полноценную систему ухода с макияжем. Многозадачность косметики характерна для макияжа: помаду можно использовать вместо румян, румяна — вместо теней. Как делать это правильно? Новые технологии делают косметику не только полезной, но и универсальной. Формулы продуктов позволяют смешивать текстуры и экспериментировать с ними. Например, если вы даже летом не хотите расставаться с любимым тональным кремом, не смотря на его плотную текстуру, добавьте к нему увлажняющую базу и создайте ту консистенцию, которая нужна в данный момент. Кремовые румяна Cheeks In Bloom помогут значительно уменьшить объем косметички: их можно наносить не только на «яблочки» щек и скулы, но на губы и неподвижное веко. Хайлайтер можно наносить локально на выступающие части лица, добавлять в тональное средство или праймер, использовать как базу под макияж, в том числе, под тени, что позволит текстуре теней продлить стойкость и придаст сияние. Но есть средства декоративной косметики, предназначенные только для определенных зон. Например, блеск для век Smithereens Of Stars. Не стоит использовать в этом случае блеск для губ, он будет ощущаться на нежной коже век вязким и липким.

Обладательницам жирной кожи предлагают матирующие продукты. Они решают проблемы с воспалениями или только маскируют? Специальные базы, тональные средства и консилеры для жирной кожи выполняют одновременно две важные функции: маскируют и помогают бороться с жирным блеском и воспалительным процессом. Все благодаря компонентам, которые контролируют выработку себума, подсушивают, успокаивают и обладают антисептическим действием. Но склонная к воспалениям кожа нуждается в комплексной программе лечения, которую назначает специалист и в которой правильная декоративная косметика является обязательным элементом. Какие компоненты полезны для любой кожи? Увлажнение, антиоксидантная защита и детоксикация — вот, в чем сегодня нуждается кожа любого типа. Увлажнение обеспечивают такие компоненты, как гиалурованная кислота, аллантоин, соки бамбука и алоэ. В борьбе с окислительным процессом первостепенную роль играют витамины А, С и Е. Отличный детокс-эффект дают экстракты гриба шиитаке и виноградных косточек.

Технолог Redken

Эльвира Сачкова

Какие ингредиенты необходимы волосам? Как окрашенные, так и натуральные волосы постоянно получают повреждения. Это может быть ультрафиолет, воздействие фена и плоек, неаккуратное расчесывание, хвосты, морская соль, хлор, щелочная вода, неправильно подобранная косметика, бытовое окрашивание и много другого. Поэтому во время очищения и ухода необходимы компоненты, входящие в состав волос. Это протеины, аминокислоты, минералы, липиды. Не стоит бояться синтетических компонентов. Силиконы и полимеры создают временный защитный слой на волосах от мытья до мытья. Женщинам и мужчинам нужны разные продукты для волос? У мужчин и у женщин индивидуальные особенности строения кожи головы и волос, разный pH кожи: у мужчин 4.5, у женщин 5.5. Поэтому создаются отдельные продукты уходов с акцентом на эти особенности.