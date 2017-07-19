Лето в городе: идеальные ароматы для мегаполиса

Лето — это маленькая жизнь, пускай большая часть которой и проходит в большом городе. Открытые веранды, шумные опен-эйры и вечеринки до утра — программа максимум на ближайшие полтора месяца. Главное — найти подходящее сопровождение в виде нового парфюма, который поможет надолго сохранить воспоминания об этом лете.

Сomme des Garçons Parfums Leaves Calamus

Нехватку зелени в каменных джунглях компенсирует по-летнему «зеленый» аромат Leaves Calamus из ольфакторной библиотеки Сomme des Garçons Parfums. В стильном белом флаконе с металлической крышкой заключен свежий ветер, аромат цветущего луга и свежескошенной травы, которые перенесут вас за тысячи километров от шумного города.

Amouage Figment

Новый аромат Amouage Figment — восточная сказка, рассказанная на современный лад. Яркая цветочная композиция, сотканная из зеленых нот гардении, жасмина и туберозы и приправленная динамичным перцем и шарфаном, идеально подойдет как для романтического свидания, так и для шумных вечеринок до утра. С таким оружием вы точно не останетесь без внимания.

Voronoi Cassit Vert

В этом аромате прекрасно абсолютно все: начиная от первых смородиновых нот в бокале терпкого мерло и заканчивая ярким послевкусием спелого инжира и ванили. Voronoi Cassit Vert — это раннее летнее утро с его свежестью и прохладой и просыпающейся энергией большого города, которые дарят заряд бодрости на целый день.

Bulgari Omnia Paraiba

В отсутствие настоящего лета остается вдохновляться небанальными и солнечными ароматами вроде Bulgari Omnia Paraiba. Воспевающая Бразилию и жаркие тропики композиция искрится жизнерадостными нотами маракуйи и горького апельсина. Яркие цветочные акценты добавляют мелодии аромата особого шарма, а ветивер и какао наполняют тайной и интригой.

Bottega Profumeria In Flora

Волнующий и женственный, аромат Bottega Profumeria In Flora оценят любительницы дальних путешествий, которые, только вернувшись из поездки, уже начинают планировать следующую. Пестрая цветочная композиция, сотканная из лепестков болгарских роз, итальянского танжерина, сандала и фрезии, еще долго будет напоминать о беззаботных днях, проведенных на далеком побережье.

Ramon Molvizar Precious

Солнечные блики, играющие и отражающиеся на разноцветных гранях флакона Ramon Molvizar Precious, пожалуй, лучше всего характеризуют его жизнерадостную композицию. Несмотря на видимую резкость имбиря и розы, аромат хранит в своем сердце чувственную нежность лотоса и водной лилии, которые трепетно раскрываются согревающими древесно-мускусными нюансами.

Starck Paris Peau de Soie

Аромат Starck Paris Peau de Soie посвящен извечной теме взаимоотношений полов и игре в соблазнение, которая испокон веков ведется в каменных джунглях. Отсюда обилие анималистичных, древесных и растительных нот, отсылающих к природным инстинктам. Интригующие мускусные и пудровые нюансы добавляют композиции чувственности и порочности, делая ее завершенной.

Molinard Nirmala



Пропитанная негой и беззаботностью южных стран, композиция Molinard Nirmala настраивает на расслабленный и праздный лад, поэтому не рекомендуется злоупотреблять ароматом на рабочем месте. Сохраните гурманское звучание Нирмалы для ленивых воскресных ланчей, погрузившись в атмосферу праздного ничегонеделания, окутанную сочными аккордами танжерина, грейпфрута, маракуйи и бобов тонка.

Etro ManRose



И это все о ней — о розе, которая уместна всегда и везде и подходит абсолютно любому. Аромат Etro ManRose — посвящение воображаемому Эдему. За настроение райского сада посреди большого города отвечают нежные ноты розы, герани и пачули, приправленные кардамоном и пряным перцем в окружении амбры и дымного ладана.

Victor & Rolf Bon Bon SPRING SUMMER