Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    19 июля 2017

    And the City: идеальные ароматы для мегаполиса

    Лучшие композиции для насыщенных будней и активных выходных

    Лето — это маленькая жизнь, пускай большая часть которой и проходит в большом городе. Открытые веранды, шумные опен-эйры и вечеринки до утра — программа максимум на ближайшие полтора месяца. Главное — найти подходящее сопровождение в виде нового парфюма, который поможет надолго сохранить воспоминания об этом лете.

    Лето в городе: идеальные ароматы для мегаполиса

    Сomme des Garçons Parfums Leaves Calamus

    Сomme des Garçons Parfums Leaves Calamus

    Нехватку зелени в каменных джунглях компенсирует по-летнему «зеленый» аромат Leaves Calamus из ольфакторной библиотеки Сomme des Garçons Parfums. В стильном белом флаконе с металлической крышкой заключен свежий ветер, аромат цветущего луга и свежескошенной травы, которые перенесут вас за тысячи километров от шумного города.

    Amouage Figment

    Amouage Figment

    Новый аромат Amouage Figment — восточная сказка, рассказанная на современный лад. Яркая цветочная композиция, сотканная из зеленых нот гардении, жасмина и туберозы и приправленная динамичным перцем и шарфаном, идеально подойдет как для романтического свидания, так и для шумных вечеринок до утра. С таким оружием вы точно не останетесь без внимания.

    Voronoi Cassit Vert

    Voronoi Cassit Vert

    В этом аромате прекрасно абсолютно все: начиная от первых смородиновых нот в бокале терпкого мерло и заканчивая ярким послевкусием спелого инжира и ванили. Voronoi Cassit Vert — это раннее летнее утро с его свежестью и прохладой и просыпающейся энергией большого города, которые дарят заряд бодрости на целый день.

    Bulgari Omnia Paraiba

    Bulgari Omnia Paraiba

    В отсутствие настоящего лета остается вдохновляться небанальными и солнечными ароматами вроде Bulgari Omnia Paraiba. Воспевающая Бразилию и жаркие тропики композиция искрится жизнерадостными нотами маракуйи и горького апельсина. Яркие цветочные акценты добавляют мелодии аромата особого шарма, а ветивер и какао наполняют тайной и интригой.

    Bottega Profumeria In Flora

    Bottega Profumeria In Flora

    Волнующий и женственный, аромат Bottega Profumeria In Flora оценят любительницы дальних путешествий, которые, только вернувшись из поездки, уже начинают планировать следующую. Пестрая цветочная композиция, сотканная из лепестков болгарских роз, итальянского танжерина, сандала и фрезии, еще долго будет напоминать о беззаботных днях, проведенных на далеком побережье.

    Ramon Molvizar Precious

    Ramon Molvizar Precious

    Солнечные блики, играющие и отражающиеся на разноцветных гранях флакона Ramon Molvizar Precious, пожалуй, лучше всего характеризуют его жизнерадостную композицию. Несмотря на видимую резкость имбиря и розы, аромат хранит в своем сердце чувственную нежность лотоса и водной лилии, которые трепетно раскрываются согревающими древесно-мускусными нюансами.

    Starck Paris Peau de Soie

    Starck Paris Peau de Soie

    Аромат Starck Paris Peau de Soie посвящен извечной теме взаимоотношений полов и игре в соблазнение, которая испокон веков ведется в каменных джунглях. Отсюда обилие анималистичных, древесных и растительных нот, отсылающих к природным инстинктам. Интригующие мускусные и пудровые нюансы добавляют композиции чувственности и порочности, делая ее завершенной.

    Molinard Nirmala

    Molinard Nirmala

    Пропитанная негой и беззаботностью южных стран, композиция Molinard Nirmala настраивает на расслабленный и праздный лад, поэтому не рекомендуется злоупотреблять ароматом на рабочем месте. Сохраните гурманское звучание Нирмалы для ленивых воскресных ланчей, погрузившись в атмосферу праздного ничегонеделания, окутанную сочными аккордами танжерина, грейпфрута, маракуйи и бобов тонка.

    Etro ManRose

    Etro ManRose

    И это все о ней — о розе, которая уместна всегда и везде и подходит абсолютно любому. Аромат Etro ManRose — посвящение воображаемому Эдему. За настроение райского сада посреди большого города отвечают нежные ноты розы, герани и пачули, приправленные кардамоном и пряным перцем в окружении амбры и дымного ладана.

    Victor & Rolf Bon Bon SPRING SUMMER

    Victor & Rolf Bon Bon SPRING SUMMER

    Самый девчачий и конфетный аромат Victor & Rolf Bon Bon этим летом приобрел новое звучание. Хорошо знакомые ноты розового грейпфрута, жасмина и сахарной пудры уравновешены деликатным звучанием мускуса и древесными полутонами. Идеальный вариант для шумной вечеринки под открытым небом.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз