Легче легкого: идеальные сыворотки на лето

На отдыхе или в большом городе, летом не хочется перегружать кожу лишним слоем крема или косметики. Однако если вы уже давно взяли за правило перед увлажнением использовать сыворотку, вам помогут средства из нашего обзора. Оставаясь практически незаметными на коже, они гениально увлажняют ее, а также в разы повышают эффективность последующего ухода.

Chanel Blue Serum

Появившись на рынке сравнительно недавно, сыворотка Chanel Blue Serum на основе экстрактов зеленого кофе, оливы и мастикового дерева в одночасье стала бестселлером. Ничего удивительного, ведь она на все сто справляется с поставленной задачей — насыщать клетки потерянной влагой, а также запускать обменные процессы, благодаря которым кожа вновь приобретает юношескую упругость и эластичность.

Armani PRIMA

Мы без ума от этой сыворотки хотя бы потому, что она придает коже такой вид и сияние, словно вы только что вернулись из двухнедельного спа-тура. Кроме того, Armani Prima помогает повысить стойкость тонального крема или пудры, создавая эффект легкого и невесомого покрытия. Еще один бонус — заметный лифтинг-эффект, благодаря которому мимические морщины разглаживаются, а продукт переходит в разряд незаменимых составляющих ежедневного ухода.

Swiss line Force Vitale

Легкая гель-сыворотка Swiss line Force Vitale — идеальное решение на теплое время года. Средство с невесомой текстурой приятно освежает лицо и моментально впитывается, не оставляя разводов и ощущения стянутости. Гиалуроновая кислота в составе отвечает за экспресс-увлажнение и доставку кислорода в клетки даже в самых экстремальных условиях (во время полета или в теплом влажном климате). Идеальный вариант для отпуска.

Givenchy VaxIn City Skin Solution

Линия Givenchy VaxIn City Skin Solution была разработана с учетом особенностей кожи жительниц мегаполиса, жизнь которых проходит в состоянии постоянного цейтнота. В случае, если и на лето вы остаетесь в городе, лучшего помощника, чем детокс-сыворотка Youth Protecting D-Tox Serum, вам просто не найти. Продукт мастерски стирает следы усталости и тусклый цвет после многочасовой работы перед компьютером, возвращая коже сияющий и увлажненный вид.

Lancome Energie de Vie

Еще одна линия, придуманная специально для современного поколения молодых девушек, — Energie de Vie от Lancome. Словно глоток живительной влаги, активатор энергии Liquid Care насытит клетки потерянной влагой, а заодно приятно освежит лицо в начале и в конце дня. Само по себе средство можно считать более чем уникальным: оно одновременно выполняет функции лосьона, сыворотки и увлажняющего крема и при этом практически не ощущается на коже.

Clarins Mission Perfection

Основная задача сыворотки Clarins Mission Perfection — борьба с пигментацией и другими видимыми несовершенствами кожи. Таким образом, продукт просто незаменим летом, когда риск появления пигментных пятен увеличивается вдвое. Нельзя не отметить и состав, сплошь состоящий из природных компонентов, барбадосской вишни, хурмы, каштана и множества других полезных трав, повышающих защитные функции кожи.

Erborian Blanc De Lotion

Корейские косметологи впереди планеты всей в вопросах ухода за кожей. Найти более деликатного и эффективного средства для увлажнения и защиты кожи летом, чем жемчужная спрей-сыворотка от Erborian, сложно. Хотите — верьте, хотите — нет, но невесомый перламутровый лосьон творит настоящие чудеса с кожей: она становится более мягкой и эластичной, а тон — идеально ровным, словно вы только что побывали в кабинете у косметолога.

Caudalie Le Sérum S.O.S Désaltérant

Увлажняющая сыворотка Caudalie Le Sérum S.O.S Désaltérant хороша не только в межсезонье, но и в жаркое время года. Дело в том, что она ни на секунду не дает клеткам испытывать хоть малейшее чувство стресса из-за обезвоженности, чутко реагируя на дефицит влаги и кислорода в тканях. Секрет — в высоком содержании полезных концентратов, которые положительно влияют на текстуру и эластичность кожи.

L’Occitane Essence Perfectrice

Ультралегкая сыворотка L’Occitane Essence Perfectrice дарит невесомое покрытие, которое не будет спорить с последующим слоем увлажняющего крема. Спустя всего две недели регулярного использования продукта кожа преображается: тон выравнивается, становится сияющим и более однородным. Ко всему прочему, средство может похвастаться легким цветочным ароматом: неслучайно вся «розовая» линия ухода L’Occitane вдохновлена пионом.

Vichy Idealia Life Serum

Культовая сыворотка Vichy Idealia Life Serum сменила дизайн, но не изменила своему качеству. У нее все тот же ненавязчивый цветочно-цитрусовый аромат и потрясающий эффект в финале. Средство придает коже едва уловимое сияние, повышая ее тонус и эластичность, а также запускает самостоятельный процесс регенерации клеток. Благодаря антиоксидантному действию ингредиентов в составе текстура и качество кожи преображается, а тон лица становится более ровным.

Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution

Многие девушки летом сталкиваются с такой проблемой, как черные точки и пигментные пятна. Справиться с несовершенствами и вернуть коже идеальный и ровный вид поможет сыворотка Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution с легкой, мгновенно впитывающейся формулой. Экстракт пиона в составе в сочетании с витамином С выравнивает тон лица, а также запускает самостоятельный процесс выработки коллагена в клетках, повышая эластичность и упругость кожи.

Payot Elixir D'Eau

Увлажняющая сыворотка Payot Elixir D'Eau решает целый пул насущных проблем: избавляет кожу от ощущения сухости и стянутости в теплое время года, возвращая ей сияющий и увлажненный вид. Также легкий флюид оказывает антивозрастное действие: корректирует уже имеющиеся морщины, а также препятствует возникновению новых за счет уникального комплекса Elixir и экстракта овса в составе.

Ausganica Rose Facial Serum

Австралийская марка Ausganica —бесспорный лидер по части уходовой косметики. Взять хотя бы сыворотку «Роза» с мощным антиэйджинговым действием: она стирает следы усталости и разглаживает даже самые глубокие морщины. Гиалуроновая кислота оказывает увлажняющее действие, а высокая концентрация натуральных антиоксидантов замедляет процесс фотостарения, препятствуя появлению пигментации.

Yves Rocher Hydra Vegatal