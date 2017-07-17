Кремы для лица, которые нужно взять с собой в отпуск

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Средства с невесомой текстурой для идеального отдыха
Отправляясь в отпуск, с особым вниманием нужно подойти к сбору дорожной косметички. Во время отдыха эксперты советуют акцентировать внимание на качественном очищении и увлажнении непременно с SPF не менее 20. Впрочем, отсутствие защитных фильтров в составе полюбившегося крема можно без проблем заменить дополнительным слоем специального солнцезащитного средства — но об этом уже в другом обзоре. А пока — десятка лучших увлажняющих средств, которые непременно нужно взять с собой в отпуск.
Невесомая эмульсия Anne Semonin Marine Emulsion влюбляет в себя с первого нанесения: помимо невероятно легкого покрытия средство гарантирует экстрапитание и увлажнение в течение всего дня. И да, пускай крем не оснащен SPF-барьерами, он защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Идеальное средство для лето, антивозрастной увлажняющий крем ageLOC Radient day SPF 22 от Nu Skin, решает проблемы обезвоженности и тусклости кожи, а попутно помогает разгладить как мелкие, так и более глубокие морщины. В качестве бонуса — защита от солнца SPF 22, а значит, средство идеально подойдет на роль базы под макияж на отдыхе или в каменных джунглях.
Чем особенно хорош крем-сорбет Caudalie Vinosource в теплое время, так это своей невесомой текстурой и антиоксидантым действием. В его составе — виноградная био-вода, которая обладает успокаивающим и увлажняющим действием, а также винодрожжи, которые создают на коже невидимый барьер, защищающий ее от внешних негативных факторов.
Культовый крем марки Kiehl’s Ultra Facial Cream этим летом вышел в новом формате – у средства появился солнцезащитный фильтр SPF 30. Впрочем, формула легендарного продукта осталась фактически неизменной: мощный увлажняющий комплекс, который моментально возвращает коже сияющий и отдохнувший вид, насыщая клетки потерянной влагой.
Одна из главных проблем в теплое время года — жирный блеск, который летом дает о себе знать чаще обычного. Облегченный увлажняющий крем SkinCeuticals Daily Moisture обладает прекрасным матирующим действием и, что особенно ценно, не перегружает кожу, позволяя ей дышать в течения дня. Также средство борется с расширенными порами и оказывает антибактериальный эффект.
Невесомая эмульсия Toleriane Ultra Fluide La Roche-Posay — настоящее спасение для обладателей сухой и чувствительной кожи. Возьмите его с собой в отпуск, чтобы бороться с то и дело появляющимися покраснениями и шелушениями, которые может вызвать активное солнце или резкая смена воды и температуры воздуха.
Дневной спа-ритуал Vichy Aqualia Thermal «напоит» обезвоженные клетки после принятия солнечных ванн. После пребывания на солнце очистите кожу от солнцезащитного средства и нанесите невесомый крем, который приятно освежит разгоряченное после загара лицо. Помимо невероятного чувства комфорта, продукт подарит коже гладкость и упругость, предупредив появление преждевременных морщин.
Настоящий суперфуд для кожи —невесомое желе Payot из новой линии бренда My Payot —настоящий маст-хэв этого лета. В его составе — микс из ягод годжи, асаи и витаминов С, которые, словно глоток влаги, возвращают кожу к жизни. По своей текстуре и действию средство напоминает легкое апельсиновое фраппе, освежающее лицо в жаркий летний полдень.
Крем Kiko Milano Skin Trainer Cream — удовольствие для истинных гурманов. Средство, словно невидимая вуаль, ложится на кожу, защищая и насыщая ее потерянной влагой. Несмотря на достаточно плотную, бархатистую текстуру, продукт практически не ощущается на лице — его можно смело использовать в качестве бызы под макияж.
Подобрать увлажняющее средство, идеально подходящее под тип кожи, - уже половина успеха. В линии Garnier «Живительное увлажнение» найти подходящий продукт не составит ровно никакого труда. Например, смягчающий легкий крем в нежно-голубом флаконе предназначен для нормальной кожи. Средство гениально увлажняет и разглаживает кожу, возвращая ей мягкость и ощущение непревзойденного комфорта.
Эссенция двойного действия для молодости кожи Yves Rocher Elixir Jeunesse помогает не просто защитить кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды, но также повысить эластичность и упругость тканей. Не поленитесь положить в дорожную косметичку флакон с живительной эссенцией – наносите средство во время перелета, чтобы избежать сухости кожи.
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