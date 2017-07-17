Кремы для лица, которые нужно взять с собой в отпуск

Отправляясь в отпуск, с особым вниманием нужно подойти к сбору дорожной косметички. Во время отдыха эксперты советуют акцентировать внимание на качественном очищении и увлажнении непременно с SPF не менее 20. Впрочем, отсутствие защитных фильтров в составе полюбившегося крема можно без проблем заменить дополнительным слоем специального солнцезащитного средства — но об этом уже в другом обзоре. А пока — десятка лучших увлажняющих средств, которые непременно нужно взять с собой в отпуск.

Anne Semonin Marine Emulsion

Невесомая эмульсия Anne Semonin Marine Emulsion влюбляет в себя с первого нанесения: помимо невероятно легкого покрытия средство гарантирует экстрапитание и увлажнение в течение всего дня. И да, пускай крем не оснащен SPF-барьерами, он защищает кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды.

Nu Skin ageLOC Radient day SPF 22

Идеальное средство для лето, антивозрастной увлажняющий крем ageLOC Radient day SPF 22 от Nu Skin, решает проблемы обезвоженности и тусклости кожи, а попутно помогает разгладить как мелкие, так и более глубокие морщины. В качестве бонуса — защита от солнца SPF 22, а значит, средство идеально подойдет на роль базы под макияж на отдыхе или в каменных джунглях.

Caudalie Vinosource

Чем особенно хорош крем-сорбет Caudalie Vinosource в теплое время, так это своей невесомой текстурой и антиоксидантым действием. В его составе — виноградная био-вода, которая обладает успокаивающим и увлажняющим действием, а также винодрожжи, которые создают на коже невидимый барьер, защищающий ее от внешних негативных факторов.

Kiehl’s Ultra Facial Cream SPF 30

Культовый крем марки Kiehl’s Ultra Facial Cream этим летом вышел в новом формате – у средства появился солнцезащитный фильтр SPF 30. Впрочем, формула легендарного продукта осталась фактически неизменной: мощный увлажняющий комплекс, который моментально возвращает коже сияющий и отдохнувший вид, насыщая клетки потерянной влагой.

SkinCeuticals Daily Moisture

Одна из главных проблем в теплое время года — жирный блеск, который летом дает о себе знать чаще обычного. Облегченный увлажняющий крем SkinCeuticals Daily Moisture обладает прекрасным матирующим действием и, что особенно ценно, не перегружает кожу, позволяя ей дышать в течения дня. Также средство борется с расширенными порами и оказывает антибактериальный эффект.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Fluide

Невесомая эмульсия Toleriane Ultra Fluide La Roche-Posay — настоящее спасение для обладателей сухой и чувствительной кожи. Возьмите его с собой в отпуск, чтобы бороться с то и дело появляющимися покраснениями и шелушениями, которые может вызвать активное солнце или резкая смена воды и температуры воздуха.

Vichy Aqualia Thermal

Дневной спа-ритуал Vichy Aqualia Thermal «напоит» обезвоженные клетки после принятия солнечных ванн. После пребывания на солнце очистите кожу от солнцезащитного средства и нанесите невесомый крем, который приятно освежит разгоряченное после загара лицо. Помимо невероятного чувства комфорта, продукт подарит коже гладкость и упругость, предупредив появление преждевременных морщин.

Payot My Payot

Настоящий суперфуд для кожи —невесомое желе Payot из новой линии бренда My Payot —настоящий маст-хэв этого лета. В его составе — микс из ягод годжи, асаи и витаминов С, которые, словно глоток влаги, возвращают кожу к жизни. По своей текстуре и действию средство напоминает легкое апельсиновое фраппе, освежающее лицо в жаркий летний полдень.

Kiko Milano Skin Trainer Cream

Крем Kiko Milano Skin Trainer Cream — удовольствие для истинных гурманов. Средство, словно невидимая вуаль, ложится на кожу, защищая и насыщая ее потерянной влагой. Несмотря на достаточно плотную, бархатистую текстуру, продукт практически не ощущается на лице — его можно смело использовать в качестве бызы под макияж.

GARNIER «Живительное увлажнение»

Подобрать увлажняющее средство, идеально подходящее под тип кожи, - уже половина успеха. В линии Garnier «Живительное увлажнение» найти подходящий продукт не составит ровно никакого труда. Например, смягчающий легкий крем в нежно-голубом флаконе предназначен для нормальной кожи. Средство гениально увлажняет и разглаживает кожу, возвращая ей мягкость и ощущение непревзойденного комфорта.

Yves Rocher Elixir Jeunesse