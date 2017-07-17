За прошедшие несколько лет мы стали настоящими профессионалами в деле защиты от солнца и сохранения красоты в суровых условиях пляжного отдыха. Поэтому я решила не повторять избитые советы, а сосредоточиться на мелочах, на которые не всегда обращаешь внимание. И в которых, как известно, кроется тот самый, с рогами.

Кушон Nude Magique, 07; карандаш для бровей Brow Artist Xpert, 102; карандаш для век Infaillible Gel Crayon, 01; тушь для ресниц Volume Million Lashes Fatale; хайлайтер Alliance Perfect; жидкая глянцевая помада Infaillible Lip Paint, 101; сухой солнцезащитный спрей Sublime Sun, «­Защита и Увлажнение», SPF 30, все — L’Oréal Paris

Подготовительная группа

Не все знают, что три буквы SPF на солнечном и простом дневном креме имеют абсолютно разный смысл. Пляжные линии по нормам Еврокомиссии содержат более высокий уровень защиты от УФ-излучения. Но эти законы не распространяются на повседневные средства. Показателем того, что продукт содержит оптимальную пропорцию фильтров, является свое­образный знак качества на упаковке — круг с надписью UVA. Это гарантия, что фильтры A и B находятся в оптимальном соотношении 3:1. Кстати, есть линия, где степень защиты от А-лучей увеличена в пять раз по сравнению с нормами Евросоюза — Anthelios, La Roche-Posay. Это стало настоящим спасением для людей, страдающих солнечной аллергией (фотодерматитом). Ведь ее вызывают именно UVA.

1 и 2. Солнцезащитные кремы для лица, предотвращающие появление морщин и пигментных пятен: Crème Solaire Anti-Rides Visage SPF 30, Clarins и Sun Control Anti-Wrinkles & Dark Spots SPF 50, Lancaster. 3. Кондиционер, восстанавливающий волосы после солнца, бассейна и соли Solar Hydro-Repair Cream, System Professional. 4. Лак Dior Vernis, Coral Crush, Dior. 5. Бронзирующая пудра Terracotta Ultra Matte, Guerlain. ФОТО Олег Оболонский & li

Еще один важный момент — солнцезащитные очки. Здесь порой приходится выбирать между здоровьем, красотой и модой. Надев модель в пол-лица, вы рискуете превратиться в панду с белыми кругами вокруг глаз и «перерубленной» светлой полосой переносицей. Помните, что цвет линз не влияет на их степень защиты от солнца. Очень темные стекла без фильтров могут быть даже вреднее: зрачки из-за них сильно расширяются и ультрафиолет беспрепятственно попадает в глаза. А это риск конъюнктивита, помутнения хрусталика и катаракты в будущем. Собираетесь на маникюр-педикюр? Учтите, что светлые и пастельные оттенки лаков для ногтей акцентируют мелкие недостатки — белесый налет, ­трещинки, отросшую кутикулу.

Пляжный режим

Наносите защитные средства в номере отеля — так они лучше впитаются и заработают в полную силу. Если вы постоянно пользуетесь активными средствами для ухода, не лишайте кожу нужных компонентов и на отдыхе. Используйте антивозрастную сыворотку или концентрат под солнечный крем. А чтобы зрительно закамуфлировать целлюлит, в первые дни по вечерам не пренебрегайте автозагаром. Ведь на бледной коже из-за синеватых теней, образующихся в пресловутых ямках, эффект «апельсиновой корки» становится заметнее. Наносите бронзант в два этапа: сначала только на проблемные зоны, а через час — на все тело. Важный нюанс! Не рассчитывайте, что автозагар защитит кожу от солнца. Он, напротив, усилит проникновение УФ-лучей, которые чисто физически лучше поглощаются смуглой кожей. Так что отказываться от солнечной защиты не стоит. Стесняетесь сосудистых звездочек, мелких синяков или ссадин? Закамуфлируйте их водостойким консилером. Теперь об укладке. Отменный способ сохранить красоту волос — перед выходом на пляж нанести на них кондиционер, сбрызнуть защитным спреем и собрать в «балетный» пучок. Тогда можно спокойно нырять, не опасаясь за свой образ и здоровье прядей.

1. Восстанавливающий спрей-кондиционер для блондинок Bright Blonde, Oribe. 2. Солнцезащитный спрей-молочко для тела Brume Lactée Corps SPF 30, Sisley. 3. Лак The Nail Lacquer, Beach Sand, Dolce & Gabbana. 4. Солнцезащитный спрей-молочко для тела Dior Bronze Beautifying Protective SPF 30, Dior. 5. Увлажняющий крем для волос и кожи Sun, Wella Professionals. 6. Маска, восстанавливающая волосы после солнца Aquamare, Aldo Coppola. 7. Солнцезащитный анти­возрастной спрей Sun Sensi SPF 50, Payot ФОТО Олег Оболонский & li

Ну а на вопрос о том, как часто обновлять солнечную защиту, классический ответ — каждые два часа. Хотя на деле все зависит от конкретного средства. Продукты некоторых марок смываются в воде. А средства Lancaster и Shiseido, наоборот, при контакте с влагой повышают свои протекторные свойства. Но главное правило — как только вы почувствуете, что солнце стало «припекать» в какой-то зоне особенно сильно, не мешкая, наносите защитный крем. Это знак, что фильтры, которые отражают УФ- и тепловые лучи, прекратили работать.

Реставрационный цех

Душ после пляжа — это святое. Но водопроводная вода в южных странах, как правило, опресненная и жесткая. Поэтому в конце ополосните волосы и тело бутилированной водой. Ее можно взять из мини-бара или купить в супермаркете. Любительницы бассейна, которые пренебрегали защитными средствами для волос, скорее всего, через несколько дней заметят, что их пряди изменили оттенок. Особенно тяжело в такой ситуации блондинкам, у которых они зеленеют. Не допустить этого поможет маска для лица с белой глиной (есть в арсенале практически всех марок). Нанесите ее на волосы, подер­жите полчаса. Чтобы пряди не стали ломкими, подпитайте волосы щедрым количеством бальзама. К сожалению, подобного рецепта для реабилитации каштанового цвета, который становится красно-бордовым, нет. Так что оттеночные муссы и спреи вам в помощь.

1. Увлажняющий крем Moisturizing Cream, La Mer. 2. Питательное масло для тела Huile Corps Vitaminée, Anne Semonin. 3. Защитный стайлинг-спрей для создания пляжной укладки Summer Ocean Waves, Alterna. 4. Солнцезащитная водостойкая эмульсия UV Protective Emulsion SPF 50, Clé de Peau Beauté. 5. Сыворотка-концентрат The Concentrate, La Mer. 6. Защитная эмульсия UV Essentiel SPF 30, Chanel. ФОТО Олег Оболонский & li

Если лицо, несмотря на все старания, к вечеру покраснело, нивелируйте эффект зеленым консилером, смешав его с тональным кремом. А до этого нанесите постсолнечное средство толстым слоем, как маску. Я всегда беру с собой проверенных «спасателей» La Mer — крем и концентрат. Даже при сильном ожоге они помогают избежать облезания кожи, появления пигментации и морщинок. Недавнее же открытие — маска-сыворотка Kenzoki Serum In A Mask, Kenzo. На моих глазах она за 30 минут сняла у знакомой выраженную пунцовость после солнечных ванн. Еще один проверенный способ вернуть лицу приемлемый оттенок — каждые пару минут в течение получаса окутывать его облаком термального спрея. А потом на влажную кожу нанести успокаивающую маску или крем.

1. Солнцезащитное молочко для лица и тела Sublime Sun «Защита и Увлажнение» SPF 15, L’Oréal Paris. 2. Водостойкий антивозрастной солнцезащитный крем Expert Sun Aging Protection Lotion SPF 30, Shiseido. 3. Биологически активная добавка «Оптимизатор загара», Imedeen. 4. Освежающий гель после загара Sublime Sun «­Защита и Увлажнение», L’Oréal Paris. 5. Лак Gel Shine, Sweet Pea, Mark, Avon. 6. Солнцезащитный гель-крем Anthelios XL SPF 50, La Roche-Posay. 7. Увлажняющее молочко после загара Soleil Bronzer After Sun, Lancôme ФОТО Олег Оболонский & li