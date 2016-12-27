Кофейные скрабы от целлюлита

В новогоднюю ночь хочется выглядеть на все сто: причем речь идет не только о платье, но и о том, что скрывается под ним. В кратчайшие сроки визуально уменьшить объемы, а также сделать целлюлит менее заметным помогут кофейные скрабы, рецепты которых мы собрали в нашей предновогодней подборке.

Косметологи уверены — не стоит полностью исключать кофе из своей жизни. Если при приеме внутрь кофеин способствует появлению морщин и землянистого оттенка кожи, то при наружном применении он гарантирует ровно противоположный эффект. Дело в том, что кофеин оказывает мощное лимфодренажное действие, а значит, борется с отеками, делая кожу более гладкой и упругой. Именно поэтому этот ингредиент часто встречается в составе антицеллюлитных средств. Ведь ненавистные бугорки на теле — это ни что иное, как показатель плохого лимфообращения, вызванного фиброзом тканей вследствие недостатка кислорода в клетках.

1. Biotherm Body Sculptor; 2. Garnier Body Ультра упругость; 3. Tegoder Cosmetics Coffe Line; 4. MIXIT Hot Coffe Scrub Soap; 5. MIXIT Perfect Body; 6. Organic Shop Organic Coffe + Sugar: 7. Мыловаров Скраб для тела "Горячий шоколад"; 8. Gloria SPA Professional

Сегодня на косметическом рынке представлены всевозможные гели, лосьоны, маски и другие средства для борьбы с апельсиновой коркой на основе кофеина. Однако можно попробовать приготовить лимфодренажный кофейный скраб от целлюлита и в домашних условиях. Рассказываем, как это сделать.

Кофе + Кокосовое масло

Ингредиенты 1 стакан молотого кофе

6 ст. ложек кокосового масла

3 ст. ложки морской соли и коричневого сахара

Пустая банка

Массажная щетка

Приготовление Чтобы приготовить кофейный скраб от целлюлита на основе кокосового масла, смешиваем молотый кофе с крупной солью или сахаром. Перед тем как добавить к сухой смеси кокосовое масло, его необходимо предварительно растопить в микроволновке. Тщательно перемешав все ингредиенты, переложите получившийся скраб в пустую банку или водонепроницаемый контейнер. Не забудьте сперва тщательно разогреть кожу с помощью специальной массажной щетки. Интенсивные круговые движения заставят кровь циркулировать быстрее, а значит, полезные ингредиенты в составе домашнего кофейного скраба окажут максимальное воздействие на проблемные участки с целлюлитом.

Кофе + Авокадо

Ингредиенты 1 стакан молотого кофе

Мякоть 1-го спелого авокадо

1 ч. ложка оливкового масла

Приготовление Еще один действенный рецепт кофейного скраба от целлюлита — гуща от кофе в сочетании с авокадо. Оба ингредиента необходимо тщательно смешать в миске с оливковым маслом и тростниковым сахаром. Наносите скраб несколько раз в неделю на предварительно распаренную кожу круговыми движениями, уделяя особое внимание наиболее проблемным участкам. Для большей эффективности смесь можно оставить на 15 минут, а затем смыть холодной водой — температурный контраст также положительно сказывается на микроциркуляции крови в клетках, помогая справиться с целлюлитом.

Кофе + Овсянка + Эфирные масла

Ингредиенты 1/2 стакана залитой кипятком овсяной крупы

2 ч. ложки морской соли

2 ч. ложки молотого кофе

5-6 капель эфирного масла апельсина

4 капли эфирного масла розмарина

2-3 капли масла корицы

Приготовление Аромамасла хороши не только для принятия расслабляющей ванны — не менее эффективны они и в борьбе с целлюлитом благодаря своему антиоксидантному действию. Чтобы получить тонизирующий кофейный скраб для тела от целлюлита, смешиваем эфирные масла апельсина, розмарина и корицы с молотым кофе, овсяной крупой и крупной солью. Смесь необходимо наносить круговыми движениями на проблемные участки — отведите под массаж не менее 10 минут. Смыв скраб, тщательно протрите обработанные зоны жестким полотенцем, а следом обязательно увлажните кожу смягчающим кремом или молочком.

Кофе + Мед

Ингредиенты 1 стакан молотого кофе

1 ст. ложка растопленного меда

1 ст. ложка сахара (по желанию)

Приготовление Мед так же, как и кофе, славится своей способностью выводить токсины из клеток, а также нормализовать баланс жидкости в организме. Смешав эти два ингредиента, вы получаете оружие двойного действия — с таким союзником справиться с целлюлитом не составит ровно никакого труда. Главное — тщательно распарьте кожу перед нанесение скраба, также не лишним будет пройтись по проблемным зонам специальной щеткой с жесткой щетиной. Смесь наносите легкими массажными движениями и не забудьте оставить ее на 5-10 минут, перед тем как смыть.

Кофе + Йогурт

Ингредиенты 1 стакан молотого кофе

1 стакан йогурта (от 9% жирности)