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24 января 2017

Кисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать

Советы и лайфхаки от профессионала

В последнее время мир буквально помешался на контуринге, стробинге и дрейпинге, однако ни одну из этих бьюти-техник невозможно выполнить без правильно подобранной кисти для макияжа. Мы поговорили с визажистом MAKE UP FOR EVER Анной Меркушевой, чтобы выяснить, как правильно выбирать и использовать кисти для макияжа и сколько их должно быть в женской косметичке.

Кисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать

«При выборе идеальной кисти нужно руководствоваться следующими факторами: ее формой, типом ворса и прямым предназначением. Как правило, косметические марки автоматически разделяют кисти на подгруппы в зависимости от того, какой продукт будет наноситься с их помощью: есть кисти для тона, пудры, румян, теней и даже для контуринга.

Тем не менее, визажисты уверены, что любая кисть может быть многофункциональной. Так, кистью для консилера вы без проблем можете нанести тени, а кистью для румян распределить тональное средство, чтобы получить максимально легкое и незаметное покрытие.

Кисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать

По типу ворса все кисти можно разделить на натуральные и синтетические. Натуральный ворс более пористый по своей структуре, поэтому задерживает продукт между щетинок и отдает его постепенно, создавая легкое покрытие. Синтетический ворс, напротив, сразу же передает большую часть продукта на кожу, а значит, макияж получается более интенсивным. Именно поэтому чаще всего можно встретить кисти с комбинированным типом ворса, что позволяет добиться оптимального результата.

При выборе кисти обращайте внимание на ее качество: ворс не должен выпадать или ломаться. Сама кисть должна быть мягкой и не раздражать кожу при касании. Обратите внимание на то, чтобы у ворса был чуть зауженный, тонкий кончик — так кисть не будет оставлять неприятных разводов при нанесении продукта».

Кисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать

Вот необходимый минимум кистей, с помощью которых вы без проблем сможете создать макияж любого уровня сложности:

— кисть для тонального средства (плоская или круглой формы);

— кисть для румян (пушистая кисть среднего размера. Эта же кисть прекрасно подойдет для скульптурирования);

— кисть для пудры (самая большая, мягкая и пушистая кисть);

— кисть для теней (лучше иметь две: плоскую плотную для нанесения теней и небольшую пушистую для их растушевки);

— складная кисть для губ.

Выбор ELLE: кисти для макияжа

MAKE UP FOR EVER

MAKE UP FOR EVER

Shader Brush - Medium; Angled Eyeliner Brush; Foundation Kabuki; Double-ended Sculpting Brush; Precision Corrector Brush

MAKE UP FOR EVER — лидер по части декоративной косметики. Неудивительно, что именно у них представлен самый широкий ассортимент всевозможных кистей для макияжа. Наши фавориты — двусторонняя Double-ended Sculpting Brush для скульптурирования, повторяющая каждый изгиб лица Foundation Kabuki для распределения основы и универсальная Precision Corrector Brush для нанесения консилера и подводки.

Chanel

Chanel

Chanel Les Mini De Chanel

Универсальный набор Chanel из 5 видов мини-кистей — незаменимый маст-хэв в бьюти-арсенале любой девушки. В зависимости от толщины и формы одну кисть можно использовать для нанесения сразу нескольких видов средств: например, кисть для тонального средства Foundation Brush 6 также можно использовать для распределения и растушевки румян, хайлайтера и бронзера.

Urban Decay Pro

Urban Decay Pro

Diffusing Blush Brush; Large Powder Brush; Optical Blurring Brush

Настоящая находка для бьютиголика — набор профессиональных кистей для макияжа от Urban Decay Pro. Самая широкая Large Powder Brush идеальна для нанесения и растушевки минеральной пудры, Diffusing Blush Brush подходит для румян и бронзера, а Optical Blurring Brush — для создания идеально ровного тона с естественным финишем и эффектом оптического размытия.

MAC Duo Fibre Blush #159

MAC Duo Fibre Blush #159

Кисть Duo Fibre Blush #159 от MAC хороша для нанесения румян и хайлайтера, также с ее помощью удобно создавать контуринг. Благодаря закругленной форме она прекрасно растушевывает продукты разных текстур: от рассыпчатых до жидких. Удачная комбинация двух видов ворсов (натурального + синтетического) позволяет набрать строго необходимое количество средства для создания естественного покрытия.

Rouge Bunny Rouge

Rouge Bunny Rouge

Foundation Brush; Face Contour Bruch

В бьюти-меню Rouge Bunny Rouge — широкий выбор всевозможных кистей для макияжа. Мы отдали предпочтение двум самым универсальным — плоской Foundation Brush, с помощью которой удобно распределять тональное средство, консилер, жидкий хайлайтер и бронзер, и пушистой Face Contour Bruch для создания идеального контуринга или дрейпинга.

Erborian

Erborian

Миниатюрная кисть Erborian создана специально для нанесения BB и CC-кремов, которыми так славится корейский бренд. Синтетические щетинки позволяют создать достаточно плотное покрытие, чтобы замаскировать все видимые несовершенства кожи. Также с ее помощью удобно наносить консилер и кремовый хайлайтер.

Real Techniques

Real Techniques

Blush Brush; Arched Powder; Expert Face Brush

С помощью кистей Real Techniques вам под силу освоить макияж любого уровня сложности. С помощью Expert Face Brush наносим тональную основу, консилер или хайлайтер. Blush Brush используем для растушевки рассыпчатых или кремовых румян на скулах, а Arched Powder — для распределения минеральной пудры и бронзера.

Yves Rocher

Yves Rocher

Кисть для тонального крема; Кисть для пудры телескопическая; Кисть с Двойным Ворсом; Кисть для теней, Кисть для теней скошенная

Интересная находка от бренда Yves Rocher — двухцветная кисть с двойным ворсом. С ее помощью удобно растушевывать рассыпчатые текстуры, а значит, создавать эффект легкого шейдинга или дрейпинга. Классическая кабуки хороша для нанесения пудры, а плоская – для распределения тональной основы.

Era Minerals

Era Minerals

Еще одна кисть с двойным ворсом Era Minerals 139S подходит для нанесения рассыпчатых минеральных текстур. Также она хороша для моделирования овала лица: темными оттенками маскируем, а более светлыми тонами выделяем выступающие части.

Jane Irredale

Jane Irredale

Кисть Jane Irredale, ворс которой по своей форме чем-то напоминает небольшую пальму, хороша для нанесения рассыпчатой пудры, а также растушевки контуров. После нанесения бронзера и хайлайтера замаскируйте границы с помощью пушистой кисти.

Essence

Essence

Kabuki Brush; Blush Brush; Powder Brush; Concealer Brush

Кисть кабуки для пудры, кисть для румян, кисть для растушевки теней и нанесения консилера — большое разнообразие кистей с использованием синтетического ворса представлено в арсенале бренда essence. Цветовая гамма всех кистей – нежная пастельная, а в их дизайне использован синтетический ворс.

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