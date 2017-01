Кисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать

В последнее время мир буквально помешался на контуринге, стробинге и дрейпинге, однако ни одну из этих бьюти-техник невозможно выполнить без правильно подобранной кисти для макияжа. Мы поговорили с визажистом MAKE UP FOR EVER Анной Меркушевой, чтобы выяснить, как правильно выбирать и использовать кисти для макияжа и сколько их должно быть в женской косметичке.