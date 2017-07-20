Kiss me: 16 лучших помад этого лета

Летом можно полностью отказаться от макияжа, за исключением яркой губной помады. Руководствуйтесь простой формулой: новый день —новый оттенок, и ваш образ заиграет новыми красками.

Chanel Rouge Coco

Абсолютный хит новой круизной коллекции макияжа Chanel — два оттенка помады-блеска Coco Golden Sand. Стойкость и интенсивность у нее от помады, а едва уловимое мерцание и увлажнение — от блеска. Наш фаворит — насыщенный телесный Golden Sand, который красиво оттенит поцелованную солнцем кожу.

Dior Lip Tattoo

Татуировки для губ — вы когда-нибудь о подобном слышали? Этим летом Dior удивил своих поклонниц широкой линейкой новых Dior Addict Lip Tattoo. Не переводные наклейки, но жидкая помада в формате блеска для губ после первого же нанесения покоряет своей стойкостью и интенсивностью. Оттенки — от классических нюдовых до интенсивных ягодных.

Giorgio Armani Lip Magnet

Идеальное бархатное покрытие, которое практически не чувствуется на коже и дарит ощущение непревзойденного комфорта, — все это жидкие помады Giorgio Armani Lip Magnet. Благодаря инновационной формуле при соприкосновении с кожей продукт дает в два раза более интенсивный оттенок, поражая своей феноменальной стойкостью в течение дня.

Givenchy Rouge Interdit

Помады Givenchy Rouge Interdit — история про безупречное атласное покрытие, которое никогда не выходит из моды. В коллекции представлено 24 сочных и суперстойких оттенка, заключенных в хорошо узнаваемый графичный футляр. В качестве бонуса — роскошная ухаживающая формула на основе масел и экстракта черной розы, благодаря чему продукт питает губы не хуже увлажняющего бальзама.

Clarins Eclat Minute

Розовый грейпфрут и сочный мандарин — достаточно одного названия, чтобы без памяти влюбиться в новые блески Clarins Eclat Minute. Кроме того, это идеальный вариант для отдыха на побережье, когда на вечерний макияж катастрофически нет времени — легкую гелевую текстуру средства легко наносить на губы, даже не заглядывая в зеркало.

Lancôme Skaker

Возможно, одно из самых значимых событий в бьюти-индустрии этого лета — выход новой коллекции Matte Skaker Lancôme. Это все тот же удобный блеск с так полюбившейся многим губкой-кушоном, благодаря которой наносить средство — сплошное удовольствие. Изменилась лишь текстура: при нанесении она кажется полупрозрачной и глянцевой, однако спустя буквально пару секунд приобретает сексуальный матовый финиш.

L’Oreal Lip Paints

Яркие и стильные «пэйнты» от L’Oreal Paris — это удобный формат жидкой помады, заключенный в компактный стик, который удобно носить с собой всегда и везде. Коллекция Lip Paints предполагает два варианта текстур — глянцевую и матовую. В палитре также царит настоящее разнообразие — от сдержанной нюдовой до насыщенной винной гаммы.

By Terry Rouge Expert Click Stick

By Terry Rouge Expert Click Stick — продукт 3 в 1, который одним взмахом рисует невероятно чувственные и сексуальные губы. Графичная форма наконечника прорисовывает идеальный контур не хуже специального карандаша, ухаживающая формула бальзама питает губы, а идеальная стойкость и безупречное атласное покрытие — это у Сlick Stick, безусловно, от классической помады.

Nars Velvet Matte Pencil

Для любителей формата помады-карандаша этим летом Nars разработали не только новый оттенок с провокационным названием Dirty Mind, но и особую текстуру. Известно, что матовое покрытие придает губам особую чувственность и сексуальность. Смело выбирайте насыщенный пурпурно-сливовый оттенок помады Nars Velvet Matte Pencil для романтического свидания с многообещающим продолжением.

Shiseido Rouge Rouge

Красный — не выходящая из моды классика. Конечно, летом в макияже губ преобладают яркие оттенки фуксии и кораллового, однако лучшего сопровождения к маленькому черному платью или кожаной косухе, чем алая помада, найти сложно. Коллекция Shiseido Rouge Rouge — вариация на тему всех оттенков красного. Найти свой идеальный оттенок точно не составит труда.

Urban Decay Vice

Очередной хит от Urban Decay — жидкие помады в формате блеска для губ Vice. Яркие и сочные оттенки, представленные в актуальной матовой и более экстравагантной металлизированной текстуре, оценят самые продвинутые девушки. Инновационная формула гарантирует равномерное покрытие и безупречную стойкость. И да, целоваться с Vice — сплошное удовольствие.

Sensai Silky Design Rouge

Помада Sensai Silky Design Rouge с роскошной шелковистой текстурой ложится на губы невидимой вуалью, придавая им чувственный объем и интенсивный оттенок. Вдохновением для создания этой коллекции послужил традиционный китайский красный цвет, вокруг которого и выстроена вся палитра Design Rouge.

Rouge Bunny Rouge Relish Of Heaven

Полупрозрачный арбузно-красный оттенок Relish Of Heaven — самый летний в коллекции Succulence Of Dew Rouge Bunny Rouge. Неверотяно легкое покрытие не будет ощущаться на губах даже в жару, а ухаживающая формула на основе витамина Е и экстракта хмеля защитит чувствительную кожу от сухости и шелушения.

Benefit Gogo Tint

Ярко-вишневый тинт Benefit Gogo Tint в формате лака для ногтей предназначен для создания по-девичьи розового румянца и соблазнительного эффекта зацелованных губ. Для этого достаточно распределить несколько капель этого чудо-средства на коже и отрегулировать интенсивность с помощью тщательной растушевки.

Rimmel Oh My Gloss!

В составе всех блесков-тинтов из обновленной линейки Rimmel Oh My Gloss! — четыре вида масел, которые бережно ухаживают за кожей летом. Благодаря инновационной технологии tint-in-oil продукт сохраняет свою яркость и интенсивность на губах даже после 6 часов без ощущения сухости или стянутости.

Yves Rocher «Виртуозный цвет»