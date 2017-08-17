Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    17 августа 2017

    Цвета помады, подходящие брюнеткам

    Какие оттенки подчеркнут красоту обладательниц темных волос?

    Цвет волос — не единственный критерий, от которого стоит отталкиваться при выборе оттенка губной помады. Немаловажную роль здесь играют цвет глаз и оттенок кожи, а также общее понятие цветотипа. ELLE — о самых подходящих цветах помады для всех типов брюнеток.

    1/6
    • Какой цвет помады подходит брюнеткам - советы от ELLE.RU | галерея [1] фото [4]
    • Какой цвет помады подходит брюнеткам - советы от ELLE.RU фото [9]
    • Какой цвет помады подходит брюнеткам | галерея [1] фото [1]
    • Ккакая помада подходит брюнеткам | галерея [1] фото [2]
    • Какой цвет помады подходит брюнеткам - советы от ELLE.RU | галерея [1] фото [3]
    • Какой цвет помады подходит брюнеткам - советы от ELLE.RU | галерея [1] фото [6]

    Меган Фокс

    Деми Ловато

    ФотоGettyImages

    Селена Гомес

    Джоан Смоллс

    Лили Олдридж

    Обладательницам светлой или оливковой кожи и брюнеткам с карими глазами лучшего всего подойдут темные оттенки красных и фиолетовых помад, например, винный и сливовый.

    Брюнеткам с зелеными глазами и кожей с оливковым подтоном следует ориентироваться на теплую палитру оттенков: в их арсенале терракотовый, коричневый, оранжевый и персиковый оттенки.

    Светлокожим девушкам с голубыми глазами и темными волосами подходят алый, красный, фуксия, а также розовые и коралловые оттенки. При этом брюнеткам такого типа лучше всего выбирать помаду с блеском: легкое сияние на губах будет выгодно сочетаться с цветом кожи.

    Со смуглой кожей и темными волосами лучше всего будут гармонировать розовые и темно-красные тона. Таким брюнеткам стоит делать ставку на насыщенные оттенки, которые в отличие от нежных пастельных выгодно подчеркнут их яркую внешность.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз