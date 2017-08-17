Цвет волос — не единственный критерий, от которого стоит отталкиваться при выборе оттенка губной помады . Немаловажную роль здесь играют цвет глаз и оттенок кожи, а также общее понятие цветотипа . ELLE — о самых подходящих цветах помады для всех типов брюнеток .

Обладательницам светлой или оливковой кожи и брюнеткам с карими глазами лучшего всего подойдут темные оттенки красных и фиолетовых помад, например, винный и сливовый.

Брюнеткам с зелеными глазами и кожей с оливковым подтоном следует ориентироваться на теплую палитру оттенков: в их арсенале терракотовый, коричневый, оранжевый и персиковый оттенки.

Светлокожим девушкам с голубыми глазами и темными волосами подходят алый, красный, фуксия, а также розовые и коралловые оттенки. При этом брюнеткам такого типа лучше всего выбирать помаду с блеском: легкое сияние на губах будет выгодно сочетаться с цветом кожи.

Со смуглой кожей и темными волосами лучше всего будут гармонировать розовые и темно-красные тона. Таким брюнеткам стоит делать ставку на насыщенные оттенки, которые в отличие от нежных пастельных выгодно подчеркнут их яркую внешность.