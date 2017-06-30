Как защитить кожу летом?

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Практические советы, которые стоит взять на вооружение
В нашей стране солнцезащитные средства достаются всего пару раз в год — как правило, во время сбора чемодана в отпуск. Выбор продукта с SPF-фильтром обычно откладывается на самый последний момент, а то и вовсе вычеркивается из списка приоритетных дел. О том, почему так важно с особым вниманием подходить к выбору продуктов с пометкой «санскрин» и как не потеряться в разнообразии, ELLE рассказал доктор Оливье Дусэ, вице-президент отдела исследований и разработок Lancaster.
«Степень защиты от солнца должна подбираться в зависимости от вашего фототипа. Чем светлее кожа — тем больше SPF-фильтр. Также не последнюю роль играет место и время года: логично будет взять с собой средство с максимальным уровнем защиты в экзотические страны, где солнце, как правило, агрессивно круглый год. Для лета в большом городе вполне подойдет продукт с SPF 30.
При выборе солнцезащитного средства обращайте внимание не только на фактор защиты, который указывает на длительность и интенсивность защиты от ультрафиолетового излучения, но и на фильтры, отвечающие за блокировку лучей группы B (UVB-излучение) и А (UVA-излучение). Важно, чтобы выбранный продукт защищал вас от обоих видов излучения.
UVB-излучение может стать причиной солнечных ожогов, повреждения структуры ДНК и, как следствие, развития онкологических заболеваний. Лучи группы А опасны тем, что они активны круглый год вне зависимости от места и времени — фильтры, блокирующие UVA-излучение, обязательно должны присутствовать во всех средствах: начиная от солнцезащитного и заканчивая увлажняющим кремом или сывороткой для лица.
Эксперты не рекомендуют хранить открытую упаковку солнцезащитного средства больше года: например, если вы использовали лосьон или крем прошлым летом, в новом сезоне его следует заменить новым продуктом, так как защитные свойства могли потерять свою эффективность.
Защитный слой продукта с SPF-фильтрами необходимо обновлять каждые два часа и регулярно после каждого заплыва в море или бассейне.
Качественное солнцезащитное средство начинает работать моментально, сразу же после нанесения на кожу. Впрочем, имеет смысл тщательно распределить его перед зеркалом до выхода на улицу: так вы обезопасите себя от воздействия солнца на незащищенные участки в процессе нанесения крема под прямыми солнечными лучами.
Если, отправляясь в отпуск, вы забыли захватить специальный солнцезащитный спрей для вашего ребенка, в этом нет ничего страшного. Даже для младенцев отлично подойдут стандартные лосьоны и кремы, оснащенные всем спектром необходимых фильтров для защиты от солнца. Отличие детских линий от классических — в аромате, текстуре и упаковке, которые делают их привлекательнее для ребенка.
После пляжа важно наносить специальное средство после загара. Это отнюдь не маркетинговая уловка брендов, навязывающих вам в придачу к солнцезащитному средству еще один лишний продукт. В составе охлаждающих и успокаивающих гелей с пометкой after sun присутствуют уникальные компоненты, которые помогают коже быстрее восстановиться после солнечного воздействия. Также бывают специальные продукты, нацеленные на закрепление загара: с их помощью шансы получить более ровный и красивый оттенок кожи увеличиваются вдвое».