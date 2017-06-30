Как защитить кожу летом?

В нашей стране солнцезащитные средства достаются всего пару раз в год — как правило, во время сбора чемодана в отпуск. Выбор продукта с SPF-фильтром обычно откладывается на самый последний момент, а то и вовсе вычеркивается из списка приоритетных дел. О том, почему так важно с особым вниманием подходить к выбору продуктов с пометкой «санскрин» и как не потеряться в разнообразии, ELLE рассказал доктор Оливье Дусэ, вице-президент отдела исследований и разработок Lancaster.

«Степень защиты от солнца должна подбираться в зависимости от вашего фототипа. Чем светлее кожа — тем больше SPF-фильтр. Также не последнюю роль играет место и время года: логично будет взять с собой средство с максимальным уровнем защиты в экзотические страны, где солнце, как правило, агрессивно круглый год. Для лета в большом городе вполне подойдет продукт с SPF 30. При выборе солнцезащитного средства обращайте внимание не только на фактор защиты, который указывает на длительность и интенсивность защиты от ультрафиолетового излучения, но и на фильтры, отвечающие за блокировку лучей группы B (UVB-излучение) и А (UVA-излучение). Важно, чтобы выбранный продукт защищал вас от обоих видов излучения.

UVB-излучение может стать причиной солнечных ожогов, повреждения структуры ДНК и, как следствие, развития онкологических заболеваний. Лучи группы А опасны тем, что они активны круглый год вне зависимости от места и времени — фильтры, блокирующие UVA-излучение, обязательно должны присутствовать во всех средствах: начиная от солнцезащитного и заканчивая увлажняющим кремом или сывороткой для лица. Эксперты не рекомендуют хранить открытую упаковку солнцезащитного средства больше года: например, если вы использовали лосьон или крем прошлым летом, в новом сезоне его следует заменить новым продуктом, так как защитные свойства могли потерять свою эффективность.

Защитный слой продукта с SPF-фильтрами необходимо обновлять каждые два часа и регулярно после каждого заплыва в море или бассейне. Качественное солнцезащитное средство начинает работать моментально, сразу же после нанесения на кожу. Впрочем, имеет смысл тщательно распределить его перед зеркалом до выхода на улицу: так вы обезопасите себя от воздействия солнца на незащищенные участки в процессе нанесения крема под прямыми солнечными лучами.

Если, отправляясь в отпуск, вы забыли захватить специальный солнцезащитный спрей для вашего ребенка, в этом нет ничего страшного. Даже для младенцев отлично подойдут стандартные лосьоны и кремы, оснащенные всем спектром необходимых фильтров для защиты от солнца. Отличие детских линий от классических — в аромате, текстуре и упаковке, которые делают их привлекательнее для ребенка.