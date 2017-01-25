Как ухаживать за кожей зимой: советы экспертов

Пренебрегать особым уходом за кожей в зимнее время — то же самое, что рискнуть прогуляться без пальто и шапки. Идея смелая, но чревата вредными последствиями для здоровья. ELLE узнал у экспертов, как помочь коже дотянуть до весны.

Регина Хабибуллина, младший тренинг-менеджер Clarins

Так ли необходимо менять зимой уход за лицом или нужно исходить из типа, состояния и потребностей кожи? Со сменой сезона меняется не только гардероб и настроение, но и состояние кожи, причем вне зависимости от ее типа. Зима — это морозы и ветра. В такую погоду сальные железы вырабатывают меньше подкожного жира, а в условиях сухого воздуха обогреваемых помещений происходит резкое нарушение гидролипидного баланса кожи, нарушается защитный барьер, обостряется чувствительность. Как следствие, кожа начинает шелушиться, краснеть и доставлять ощущение дискомфорта — все это признаки критического обезвоживания. Помимо внешних факторов происходит внутренняя перестройка организма, связанная с сезонными гормональными колебаниями, что влияет на обмен веществ в коже. Такие перемены сложно игнорировать, поэтому следует пересмотреть свою программу ухода.

1. Smashbox It's a Wrap! Waterproof MakeUp Remover; 2. 3LAB Healthy Lip Baim; 3. Erborian Doudoune for Hands; 4. Atelier Cologne Bergamote Soleil Hand Cream; 5. La Roche-Posay Cicaplast Mains; 6. Chanel Body Excellence; 7. The Body Shop Camomile Cleansing Butter; 8. Clarins Hydra-Essentiel Moisturizes and Quenches Cooling Gel; 9. Caudalie Resveratrol Lift Cream Cachemire; 10. Giorgio Armani Him/Her Lip Balm; 11. Clinique Take the Day Off Cleansing Balm; 12. Chanel Hydra Beauty Nutrition Lip Balm

Какой уход за кожей оптимален зимой в мегаполисе? Сейчас кожа нуждается в более мягком очищении и уходе, а также дополнительных косметических средствах, которые помогут восстановить и поддержать естественный баланс. Каким же должен быть уход в зимнее время? Базовые этапы ежедневного ухода все те же: очищение, тонизирование, дневной/ночной крем. Поменять следует сами средства, исходя из изменившихся потребностей кожи. Для очищения любого типа кожи в зимний период рекомендуется использовать только «мягкие» средства без спирта. При жирной коже в этот период лучше перейти на кремы для нормальной или комбинированной кожи, а для нормального типа использовать средства для сухой кожи. Также можно обогатить свою программу ухода дополнительными средствами: увлажняющей сывороткой, маской, маслом. Важно в холодное время не забывать про крем для рук и бальзам для губ.

Как должен меняться уход, если зимой летишь в отпуск в теплые страны? Перелеты, смена климата — это стресс для организма в целом и для кожи в частности. Значит, что причин для обезвоженности становится значительно больше. Также возникает угроза появления признаков усталости на лице. Дополнительные средства, например, концентраты, помогут избежать неприятностей и обеспечат свежий, здоровый вид вашей коже. От каких бьюти-продуктов в холода нужно отказаться? Следует отложить агрессивные очищающие средства, средства с большим содержанием этилового спирта, а также все, что провоцирует сухость кожи, в том числе и сильно матирующие косметические продукты. Однако зимой нельзя отказываться от солнцезащитных кремов: мороз часто сопровождается солнцем, ультрафиолетовые лучи которого не теряют свою активность. Также, читая рекомендации и советы, не забывайте про индивидуальные особенности, чутко следите за «настроением» вашей кожи и корректируйте программу ухода, следуя ее потребностям.

1. Intensive bi-phase Clarins Hydra-Essentiel; 2. Chanel Hydra Beauty Nutrition; 3. Valmont Prime 24 hour; 4. L'Oreal Paris Роскошь питания; 5. Armani Prima Oil-In-Gel; 6. Lancôme Nutrix Royal; 7. Thalgo Cold Cream Marine; 8. Retinol Day Cream; 9. La Bruket Facial Cream Carrot Bergamott; 10. Kiehl's Ultra Facial Deep Moisture Balm; 11. Lancôme Genifique

Как перепады температуры и влажности влияют на состояние кожи и как ей помочь?



В условиях сурового российского климата, центрального отопления и прочих неприятностей практически все испытывают проблему сухости кожи в период холодов. Перепады температуры влияют не только на наше самочувствие, но и на кожу. Обезвоженность и шелушения могут возникнуть из-за морозного воздуха на улице, а также из-за сухого воздуха в домах, где есть отопление и кондиционеры.

Елена Алексеева, эксперт Kiehl’s

Каким ингредиентам в составе отдавать предпочтение? Из-за снега или порывов ветра может возникать зуд. На помощь придут кремы, содержащие пленкообразующие вещества и антиоксиданты. Чтобы помочь коже справиться с сухостью, ее нужно увлажнять. Идеально это делать вечером, после принятия ванны или душа, когда в коже еще много влаги. Подойдет любой увлажняющий крем комфортной текстуры. Хорошо, если в нем будут содержаться натуральные масла, гиалуроновая кислота, силиконы, небольшое количество глицерина или сорбита. Будьте внимательны: при повышении влажности кожи возрастает вероятность обморожения. Поэтому перед выходом на мороз не рекомендуется применять интенсивно увлажняющие кремы, «запирающие» воду в коже. Также хочу напомнить, что если выбранное средство имеет гелевую основу, то наносить его надо не менее чем за час до выхода на улицу.

Есть ли смысл переходить зимой на очищение, удаляя загрязнения и макияж только мицеллярным раствором? Лично мне не очень нравится идея очищения кожи без воды. В таком случае жир и грязь не удаляются достаточно хорошо, что рано или поздно может привести к воспалениям. Очищение мицеллярной водой на ежедневной основе может привести к повреждению защитного барьера и раздражению, так как, по сути, это ПАВы, которые мы оставляем на лице. Большинство специалистов советуют смывать ее водой. Система очищения кожи без воды (например, с использованием молочка) может подойти только очень сухой и чувствительной коже, которая некомфортно переносит процесс умывания и реагирует на контакт с водой сильным покраснением и раздражением.

1. Мицеллярный очищающий гель Garnier; 2. Clarins Booster Enrgy; 3. Chanel Hydra Beauty Radiance Mask; 4. Dr. Pierre Ricaud Eau Miccelaire; 5. Anne Semonin Cream Mask; 6. Erborian Bamboo Waterlock Masк; 7. Erborian Yusa Sorbet Night; 8. Минеральная маска Vichy; 9. SkinCeuticals Hydrating B5 Masque; 10. Erborian Bamboo Shot Mask; 11. Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Mask; 12. Givenchy Hydra Sparkling Fresh & Fast Masks; 13. Lancôme Energie De Vie Sleeping Mask; 14. SkinCeuticals Ce Ferulic

Как выглядит простая и эффективная система домашнего ухода зимой? В идеале ритуал ухода должен состоять минимум из трех продуктов. Во-первых, это средство для умывания, не повреждающее защитный барьер (желательно без спирта и сульфатов). Во-вторых, увлажняющий крем с пленкообразующими веществами, натуральными маслами и антиоксидантами. В-третьих, ночное восстанавливающее средство типа концентрата. Также зимой необходимо применять дополнительный уход. Увлажняющие маски рекомендуется делать не реже 2-3 раз в неделю, поскольку сейчас кожа теряет много воды. Нужен ли зимой особый уход коже тела? Зимой кожа тела находится под постоянным прикрытием. С одной стороны, ей тепло, с другой, одежда может стать источником раздражения. Кожа быстрее теряет влагу, а вместе с ней здоровый цвет. Алгоритм ухода за кожей тела такой же, как за лицом. Но если вы принимаете душ утром и вечером, то не пользуйтесь каждый раз гелем для душа — кожа в таком интенсивном очищении не нуждается. Будет здорово, если вы обратите внимание на состав ваших уходовых средств для тела. Пусть там будут масла, витамины и минералы. Мягкими скрабами пользуйтесь 1-2 раза в неделю. Не забывайте про правило 3-х минут: сразу после водных процедур нужно нанести увлажняющий крем, ведь когда кожа распарена и поры расширены, улучшается проводимость полезных компонентов.

1. CND Scentsations Tangerine & Lemongrass Lotion; 2. mi&ko крем для тела Имбирь и молочко для тела Сандал; 3. Orly Rich Renewal Pretty; 4. Neutrogena Deep Moisture Body Lotion; 5. Mary Kay timewise body; 6. Herbalife Herbal Aloe; 7. Lush Dream Cream Hand and Body Lotion; 8. Organic Shop Body Desserts Strawberry & Chocolate; 9. Caudalie Crushed Сabernet Scrub; 10. Thermes Marins de Saint Malo Body; 11. Holika Holika Peach Body Lotion; 12. The Body Shop Hawaiian Kukui

Алексей Мироненко, национальный эксперт Biotherm

Есть мнение о том, что крем нужно наносить за полчаса до выхода на улицу. Так ли это? При нанесении крема его температура повышается за счет растирания между пальцев и от температуры кожи лица. В итоге температуры крема и кожи сравниваются, составляя 36 градусов. Это дополнительный механизм для впитывания и активации работы крема. Очевидно, что при такой температуре крем замерзнуть не может. Воды в нем мало, а увлажняющих компонентов (липиды, сахара), которые не замерзают, много. Более того, сейчас созданы специальные увлажняющие средства для ухода за лицом зимой. Формула с натуральными маслами оберегает кожу от неприятных покраснений при холодной ветреной погоде. Тем не менее увлажняющий крем зимой нужно наносить минимум за полчаса до выхода, чтобы он успел впитаться, подействовать и защитить кожу на морозе. Какой вариант ухода эффективнее: один насыщенный, плотный крем или многослойность легких текстур? Зимой стоит отдавать предпочтение более насыщенным питательным текстурам, но это не отменяет многослойность. Посмотрите на ваше средство для удаления макияжа: возможно, зимой вам стоит использовать масло, даже если у вас не сухая кожа. Также зимой, скорее всего, будет комфортнее с тоником для сухой кожи. Прекрасно, если вы используете сыворотку. А вы пробовали сыворотки с масляной текстурой? Их можно использовать и для комбинированной кожи. Конечно, ваш крем зимой должен быть более питательным, чем летом. Какой именно — исходить нужно из потребностей кожи.

А может, достаточно только масла? Масло зимой — то, что нужно коже, однако только его недостаточно. В подавляющем большинстве случаев кожа зимой обезвожена. Происходит это по нескольким причинам: отопление в помещениях, изменения качества воды, другое питание, холод, ветер, снег. Не забывайте про увлажняющее средство, даже если считаете свою кожу безупречной. Как еще помочь коже в холода? Безусловно, пить воду не менее 1,5 литров в день. Зеленый и травяной чаи могут быть прекрасными источниками влаги и тепла, а также полезных для кожи антиоксидантов. Иссушающее действие отопления можно уменьшить увлажнителем воздуха и регулярным проветриванием. В питании не нужно забывать о сезонных фруктах, овощах, первых блюдах и продуктах, содержащих Омега-3 жирные кислоты (рыба). Любые не изнуряющие спортивные упражнения положительно влияют на состояние кожи зимой. Также полезны контрастный душ и умывание водой разных температур, только температура воды должна быть не экстремальной, а комфортной.