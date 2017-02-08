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08 февраля 2017

Как создать идеальный макияж глаз?

Советы и лайфхаки от профессионала

Правильно выполненный макияж глаз способен полностью преобразить лицо, сделав взгляд распахнутым и выразительным. О том, как правильно подобрать оттенок в зависимости от фототипа, а также выгоднее всего подчеркнуть разрез глаз, рассказывает ведущий визажист Chanel в России Эрнест Мунтаниоль.

Как создать идеальный макияж глаз?

«Существует огромное количество текстур теней: матовые, сатиновые, перламутровые, кремовые, жидкие, с блестками. Все они могут использоваться вне зависимости от формы глаз. В дневном макияже визажисты рекомендуют отдавать предпочтение матовым и сатиновым, а также перламутровым текстурам. Это могут быть как сухие, компактные, так и кремовые либо рассыпчатые тени. Для вечернего макияжа отлично подойдут матовые и сатиновые тени с перламутром или блестками глубоких, насыщенных тонов.

1. L'Oreal Paris La Palette Nude; 2. NYX Pigment; 3. Urban Decay Full Spectrum; 4. Maybelline The Rock Nudes Eye Shadow Palette; 5. Clarins The Essentials; 6. Dior Blue Gradation; 7. Max Factor Smokey Eye Drama Kit 2 В 1; 8. NARS Dual-Intensity Eyeshadow Arcturus

1. L'Oreal Paris La Palette Nude; 2. NYX Pigment; 3. Urban Decay Full Spectrum; 4. Maybelline The Rock Nudes Eye Shadow Palette; 5. Clarins The Essentials; 6. Dior Blue Gradation; 7. Max Factor Smokey Eye Drama Kit 2 В 1; 8. NARS Dual-Intensity Eyeshadow Arcturus

Также всегда следует помнить о том, что для возрастного макияжа не подходят перламутровые текстуры, которые подчеркивают морщинки и другие несовершенства кожи - обратите внимание на стойкие матовые покрытия. Что касается техники нанесение теней, то здесь в первую очередь следует руководствоваться формой и разрезом глаз.

Большие круглые глаза

Наносим тени по всей окружности глаза, акцентируя линию роста ресниц (в случае, если глаза близко посажены, во внутренние уголки наносим светлые тени). Для того чтобы визуально вытянуть глаза, затемняем внешний верхний и нижний уголок самыми темными тенями из палетки, слегка растушевывая их к виску.

Эшли Олсен
Аманда Сейфрид

Миндалевидные глаза

Миндалевидный разрез глаз считается эталонным среди визажистов. Поэтому, создавая макияж для всех других типов глаз, мы должны стремиться повторить именно эту форму. Если у вас миндалевидные глаза, как бы вы ни нанесли тени, макияж будет смотреться одинаково эффектно. Но и тут не без исключений: не стоит сильно растушевывать тени к вискам, так как это визуально сузит глаз.

Марго Робби
Анджелина Джоли

По-лисьи раскосые глаза

Безусловно, самая необычная и сексуальная форма глаз, которая особенно нравится мужчинам и не нуждается в лишней мишуре. Ваша задача — подчеркнуть природный разрез глаз, лишь немного добавив им выразительности. Для этого наносим тени вдоль линии роста ресниц, слегка растушевывая их к вискам.

Меган Фокс
Оливия Уайлд

Небольшие узкие глаза

Ваша задача — визуально увеличить глаза. Берем за основу тени средних и темных оттенков и наносим их на нижнее и верхнее веко. После чего начинаем растушевывать их от ресничного края к внешнему уголку глаза и немного к виску. Однозначно самым выигрышным вариантом для небольших глаз станут грамотно сделанные smoky eyes.

Сара Джессика Паркер
Рене Зелльвегер

Небольшие глаза с тяжелыми веками

Для того чтобы зрительно приподнять нависающее верхнее веко, в макияже должны использоваться исключительно матовые текстуры. Выбираем самый темный оттенок в палетке и распределяем его от внутреннего к внешнему уголку глаза, не заходя за складку подвижного века. Тщательно растушевываем границы с помощью более светлого оттенка теней, подчеркивая уголок нижнего внешнего века.

Леа Сейду
Мишель Уильямс

При создании идеального макияжа глаз не менее важно подобрать правильную цветовую гамму в зависимости от вашего оттенка глаз:

Синие/голубые глаза

Ваша основная задача — подобрать такие оттенки, которые не будут искажать природный цвет радужки глаз, а наоборот, придадут им яркости. Вам идеально подойдут холодные коричневые, стальные, черные, бордовые и темные винные оттенки.

Серые глаза

Выбирайте такие оттенки, которые не будут повторять цветовую гамму радужной оболочки ваших глаз. А вот серебристые и стальные оттенки, напротив, выгодно подчеркнут их цвет, создав эффект сияния. Также вам отлично подойдет темно-синяя, серебристо-голубая, черная, лилово-сиреневая гамма.

Как создать идеальный макияж глаз?

Карие глаза

Ваша цветовая палитра весьма разнообразна — от темно-коричневого, фиолетового и бордового до темно-зеленого, изумрудного и всех оттенков синего за исключением светлых и лиловых тонов. С карим цветом глаз достаточно сложно ошибиться с правильным выбором оттенка теней.

Зеленые глаза

Для того чтобы подчеркнуть глубину и неповторимость зеленого оттенка глаз, следует выбирать такие цвета, как коричневый, коричнево-бордовый, фиолетовый, темно-бронзовый, кирпичный.


Как создать идеальный макияж глаз?

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