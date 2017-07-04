В этом году погода не балует нас теплыми и солнечными днями, и мечты об идеальном загаре постепенно становятся все менее реалистичными. Если вам так и не удалось вырваться в жаркие страны, рассказываем, как создать идеальный летний макияж с эффектом «поцелованной» солнцем кожи самостоятельно. По просьбе ELLE национальный визажист Guerlain Софья Дюпина и модель Ясмина Муратович наглядно показали, на что способна новая бронзирующая пудра Terracotta SUN TRIO, которая обещает стать главным бестселлером этого лета.

Очищение

Один из самых важных этапов в подготовке кожи к макияжу — очищение. Для этого можно использовать мицеллярную воду, которая прекрасно удалит загрязнения и снимет макияж. Однако для вечернего ухода лучше все-таки выбирать пенки или гели для умывания — они очистят кожу до скрипа, прекрасно подготовив ее к последующему нанесению сыворотки и крема.

Мицеллярная вода Eau De Beaute

Увлажнение

В зависимости от того, насколько увлажнена кожа, будет зависеть, как ровно ляжет тон и макияж в целом. Линия Super Aqua состоит из трех средств: лосьона, сывороток для лица и для глаз, которые насытят кожу потерянной влагой. Благодаря уникальному водному комплексу в составе качество кожи преображается - она становится сияющей и свежей, пропадает ощущение сухости и стянутости.

Лосьон Super Aqua, сыворотка для лица Super Aqua Serum и сыворотка вокруг глаз Super Aqua Eye-Serum

Первый этап — лосьон Super Aqua, который идеально подготовит кожу, усилив действие последующего ухода в несколько раз. Наносить его можно как с помощью ватного диска, так и руками по массажным линиям. Теперь сыворотка Super Aqua Serum, которая «напоит» обезвоженные клетки потерянной влагой, подарив ощущение непревзойденного комфорта. Не забываем и про чувствительную область глаз — ее мы защитим с помощью легкой сыворотки Super Aqua Eye-Serum. Она не только прекрасно увлажнит кожу, но также сделает сетку мимических морщин и темные круги менее заметными.

Основа под макияж

Легендарная основа под макияж L’OR с золотыми микрочастицами при соприкосновении с кожей превращается в невесомую эссенцию. Легкий гель придает лицу сияющий и отдохнувший вид, стирая видимые несовершенства и следы усталости.

Основа под макияж L’OR

Тональное средство

Lingerie De Peau — невидимое тональное средство с эффектом «второй кожи», которое практически не ощущается на лице, но при этом гениально маскирует все недостатки. Средство филигранно обрисовывает контуры, разглаживает и выравнивает кожу. Как результат — идеальный тон и безупречное стойкое покрытие с естественным полуматовым финишем. Удобнее всего его наносить с помощью специальной кисти, выпущенной Guerlain к обновленной линии тональных средств Lingerie De Peau.

Тональное средство Lingerie De Peau

Корректор

Стойкий корректор из линии Lingerie De Peau создает эффект легкой размытости и моделируемое покрытие, благодаря которому темные круги и мелкие дефекты становятся менее заметны. Смешав два оттенка, холодный и более темный, вы получаете универсальное покрытие, маскирующее следы усталости. Наносим корректор с помощью кисти для растушевки, создавая легкое и невесомое покрытие. Очень важно не «перегрузить» зону под глазами, иначе может получиться обратный эффект — взгляд будет казаться уставшим, добавляя вам возраста.

Стойкий корректор Multi-Perfecting Concealer

Пудра в шариках

Культовая пудра Meteorites придаcт лицу совершенное сияние. Каждый шарик содержит свой сферический пигмент, усиливающий свет, словно грань бриллианта. Один взмах кисти — и невесомая прозрачная текстура пудры с легким ароматом фиалки наполняет кожу невидимым светом.

Пудра в шариках Meteorites

Бронзирующая пудра

Terracotta Sun Trio — новая бронзирующая пудра для контуринга, придающая лицу выразительность и эффект легкого загара. В каждой палетке три идеально сочетающихся между собой матовых оттенка, которые комбинируются или используются раздельно. Таким образом, Terracotta Sun Trio дает бесконечное поле для экспериментов с образом.

Самым светлым оттенком из палетки «подсвечиваем» центральную часть лба, спинку носа и подбородок с помощью кисти Terracotta. Этой же кистью набираем темный оттенок или комбинируем его со средним и наносим продукт в самую глубокую точку под скуловую косточку — идеальное соотношение оттенков красиво подчеркнет скулы, придав лицу скульптурности. Легкими движениями кисти прорабатываем линию роста волос, пространство под скуловой косточкой, линию подбородка, растушевывая ее по направлению к шее.

С помощью Terracotta Sun Trio создаем легкий макияж глаз: самым темным оттенком прорабатываем складку подвижного века, создавая естественную тень, благодаря чему макияж не будет перегружен, но при этом поможет подчеркнуть объем и цвет глаз. Светлый оттенок наносим на все подвижное веко, таким образом немного высветляя его, что придаст взгляду большей выразительности.

Брови

В современном бьюти-образе брови играют ключевую роль, они «держат» лицо, придавая ему скульптурность и выразительность. В тренде по-прежнему естественность, словно вы и вовсе не делали коррекцию. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту бровей, идеально подойдет палетка Eyebrow Kit. Светлый оттенок можно нанести под бровь, визуально приподняв ее, а комбинация из темных максимально естественно очертит линию бровей, добавив цвету интенсивности, а форме четкости.

Палетка для бровей Eyebrow Kit

Тушь для ресниц

Cils D’Enfer — тушь с эффектом объема, которая лепит скульптурные, идеально разделенные ресницы интенсивного черного оттенка. Для достижения максимального эффекта наносим продукт зигзагообразными движениями — так волоски не склеятся, сохранив пышность и выразительность.

Тушь для ресниц Cils D’Enfer

Блеск для губ

По-летнему сияющий и соблазнительный, зеркальный блеск Gloss D’Enfer Maxi Shine придает губам чувственный объем. Они долго остаются нежными и мягкими, а улыбка просто обворожительна.

Блеск для губ Gloss Gloss D’Enfer Maxi Shine