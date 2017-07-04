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    04 июля 2017

    Как создать идеальный летний макияж?

    Лайфхаки от национального визажиста Guerlain

    В этом году погода не балует нас теплыми и солнечными днями, и мечты об идеальном загаре постепенно становятся все менее реалистичными. Если вам так и не удалось вырваться в жаркие страны, рассказываем, как создать идеальный летний макияж с эффектом «поцелованной» солнцем кожи самостоятельно. По просьбе ELLE национальный визажист Guerlain Софья Дюпина и модель Ясмина Муратович наглядно показали, на что способна новая бронзирующая пудра Terracotta SUN TRIO, которая обещает стать главным бестселлером этого лета.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович

    Очищение

    Один из самых важных этапов в подготовке кожи к макияжу — очищение. Для этого можно использовать мицеллярную воду, которая прекрасно удалит загрязнения и снимет макияж. Однако для вечернего ухода лучше все-таки выбирать пенки или гели для умывания — они очистят кожу до скрипа, прекрасно подготовив ее к последующему нанесению сыворотки и крема.

    Мицеллярная вода

    Мицеллярная вода Eau De Beaute

    Увлажнение

    В зависимости от того, насколько увлажнена кожа, будет зависеть, как ровно ляжет тон и макияж в целом. Линия Super Aqua состоит из трех средств: лосьона, сывороток для лица и для глаз, которые насытят кожу потерянной влагой. Благодаря уникальному водному комплексу в составе качество кожи преображается - она становится сияющей и свежей, пропадает ощущение сухости и стянутости.

    Лосьон, сыворотки для лица и для глаз

    Лосьон Super Aqua, сыворотка для лица Super Aqua Serum и сыворотка вокруг глаз Super Aqua Eye-Serum

    Первый этап — лосьон Super Aqua, который идеально подготовит кожу, усилив действие последующего ухода в несколько раз. Наносить его можно как с помощью ватного диска, так и руками по массажным линиям. Теперь сыворотка Super Aqua Serum, которая «напоит» обезвоженные клетки потерянной влагой, подарив ощущение непревзойденного комфорта. Не забываем и про чувствительную область глаз — ее мы защитим с помощью легкой сыворотки Super Aqua Eye-Serum. Она не только прекрасно увлажнит кожу, но также сделает сетку мимических морщин и темные круги менее заметными.

    Ясмина Муратович

    Основа под макияж

    Легендарная основа под макияж L’OR с золотыми микрочастицами при соприкосновении с кожей превращается в невесомую эссенцию. Легкий гель придает лицу сияющий и отдохнувший вид, стирая видимые несовершенства и следы усталости.

    Основа под макияж

    Основа под макияж L’OR

    Тональное средство

    Lingerie De Peau — невидимое тональное средство с эффектом «второй кожи», которое практически не ощущается на лице, но при этом гениально маскирует все недостатки. Средство филигранно обрисовывает контуры, разглаживает и выравнивает кожу. Как результат — идеальный тон и безупречное стойкое покрытие с естественным полуматовым финишем. Удобнее всего его наносить с помощью специальной кисти, выпущенной Guerlain к обновленной линии тональных средств Lingerie De Peau.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович
    Тональное средство Lingerie De Peau

    Тональное средство Lingerie De Peau

    Корректор

    Стойкий корректор из линии Lingerie De Peau создает эффект легкой размытости и моделируемое покрытие, благодаря которому темные круги и мелкие дефекты становятся менее заметны. Смешав два оттенка, холодный и более темный, вы получаете универсальное покрытие, маскирующее следы усталости. Наносим корректор с помощью кисти для растушевки, создавая легкое и невесомое покрытие. Очень важно не «перегрузить» зону под глазами, иначе может получиться обратный эффект — взгляд будет казаться уставшим, добавляя вам возраста.

    Стойкий корректор Multi-Perfecting Concealer

    Стойкий корректор Multi-Perfecting Concealer

    Пудра в шариках

    Культовая пудра Meteorites придаcт лицу совершенное сияние. Каждый шарик содержит свой сферический пигмент, усиливающий свет, словно грань бриллианта. Один взмах кисти — и невесомая прозрачная текстура пудры с легким ароматом фиалки наполняет кожу невидимым светом.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович
    Пудра в шариках Meteorites

    Пудра в шариках Meteorites

    Бронзирующая пудра

    Бронзирующая пудра

    Terracotta Sun Trio — новая бронзирующая пудра для контуринга, придающая лицу выразительность и эффект легкого загара. В каждой палетке три идеально сочетающихся между собой матовых оттенка, которые комбинируются или используются раздельно. Таким образом, Terracotta Sun Trio дает бесконечное поле для экспериментов с образом.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович

    Самым светлым оттенком из палетки «подсвечиваем» центральную часть лба, спинку носа и подбородок с помощью кисти Terracotta. Этой же кистью набираем темный оттенок или комбинируем его со средним и наносим продукт в самую глубокую точку под скуловую косточку — идеальное соотношение оттенков красиво подчеркнет скулы, придав лицу скульптурности. Легкими движениями кисти прорабатываем линию роста волос, пространство под скуловой косточкой, линию подбородка, растушевывая ее по направлению к шее.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович

    С помощью Terracotta Sun Trio создаем легкий макияж глаз: самым темным оттенком прорабатываем складку подвижного века, создавая естественную тень, благодаря чему макияж не будет перегружен, но при этом поможет подчеркнуть объем и цвет глаз. Светлый оттенок наносим на все подвижное веко, таким образом немного высветляя его, что придаст взгляду большей выразительности.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович

    Брови

    В современном бьюти-образе брови играют ключевую роль, они «держат» лицо, придавая ему скульптурность и выразительность. В тренде по-прежнему естественность, словно вы и вовсе не делали коррекцию. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту бровей, идеально подойдет палетка Eyebrow Kit. Светлый оттенок можно нанести под бровь, визуально приподняв ее, а комбинация из темных максимально естественно очертит линию бровей, добавив цвету интенсивности, а форме четкости.

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович
    Палетка для бровей Eyebrow Kit

    Палетка для бровей Eyebrow Kit

    Тушь для ресниц

    Cils D’Enfer — тушь с эффектом объема, которая лепит скульптурные, идеально разделенные ресницы интенсивного черного оттенка. Для достижения максимального эффекта наносим продукт зигзагообразными движениями — так волоски не склеятся, сохранив пышность и выразительность.

    Ясмина Муратович
    Тушь для ресниц Cils D’Enfer

    Тушь для ресниц Cils D’Enfer

    Блеск для губ

    По-летнему сияющий и соблазнительный, зеркальный блеск Gloss D’Enfer Maxi Shine придает губам чувственный объем. Они долго остаются нежными и мягкими, а улыбка просто обворожительна.

    Блеск для губ Gloss D’Enfermaxi Shine

    Блеск для губ Gloss Gloss D’Enfer Maxi Shine

    Ясмина Муратович
    Ясмина Муратович

    Модель: Ясмина Муратович

    Макияж: национальный визажист Guerlain Софья Дюпина

    Укладка: Ксения Изумруд (Hair Boutique Ksenia Izumrud)

    Фото: Yaroslav Kloos

    Видео: студия Icanfeel Production

    Продюсер: Валерия Клименко

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