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    12 июля 2017

    Как сделать идеальное селфи?

    Правила, которые помогут получить фото на несколько сотен лайков

    Смартфоны превратили каждого в практически профессионального фотографа, а фронтальная камера и Instagram сделали селфи главным жанром. В честь Дня фотографа, который отмечается 12 июля, ELLE собрал лайфхаки, благодаря которым ваше селфи точно соберет несколько сотен лайков.

    1. Выберите правильное освещение. Лучшие фотографии, конечно, получаются при естественном свете, но и при искусственном можно сделать отличный кадр.

    2. Найдите свой удачный ракурс. Даже у супермоделей есть так называемая «рабочая сторона», с которой их лицо на фото смотрится лучше всего.

    3. Блогеры и фотографы советуют держать смартфон чуть сверху, чтобы выглядеть на снимке выигрышнее, и фотографироваться не в анфас, а слегка поворачиваться к камере боком.

    4. Проследите за тем, чтобы задний фон не отвлекал внимания от главной героини снимка.

    5. Подумайте про макияж для фото. Скройте следы усталости под глазами с помощью консилера, выровняйте тон кожи, добавьте румян, немного хайлайтера, выделите скулы. Можете сделать акцент на глаза с помощью стрелок или смоки или на губы благодаря яркой помаде, но старайтесь не перегружать образ.

    6. Улыбайтесь! Искренняя, естественная улыбка смотрится на фотографиях значительно лучше демонстративно надутых губ.

    7. Не увлекайтесь фильтрами и Facetune: «поиграть» с яркостью и контрастом, добавить два-три фильтра и исправить мелкие недостатки кожи при помощи фоторедактора никто не запрещает, но полностью менять лицо точно не стоит.

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