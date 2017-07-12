Как сделать идеальное селфи?

Смартфоны превратили каждого в практически профессионального фотографа, а фронтальная камера и Instagram сделали селфи главным жанром. В честь Дня фотографа, который отмечается 12 июля, ELLE собрал лайфхаки, благодаря которым ваше селфи точно соберет несколько сотен лайков.

1. Выберите правильное освещение. Лучшие фотографии, конечно, получаются при естественном свете, но и при искусственном можно сделать отличный кадр. 2. Найдите свой удачный ракурс. Даже у супермоделей есть так называемая «рабочая сторона», с которой их лицо на фото смотрится лучше всего.

3. Блогеры и фотографы советуют держать смартфон чуть сверху, чтобы выглядеть на снимке выигрышнее, и фотографироваться не в анфас, а слегка поворачиваться к камере боком. 4. Проследите за тем, чтобы задний фон не отвлекал внимания от главной героини снимка.