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    04 июля 2017

    Как продлить молодость кожи?

    Борьба с возрастными изменениями началась

    Косметологи уверены, что возрастные изменения появляются задолго до того, как вы впервые увидите их в зеркале. Всему виной внешние и внутренние факторы, которые накладывают неизгладимый отпечаток на внешность. Поэтому важно с особым вниманием подходить к уходу за кожей, начиная с максимально раннего возраста, ведь предупредить необратимые изменения намного проще задолго до того, как они впервые дадут о себе знать.

    Как продлить молодость кожи?

    Один из ключевых врагов нашей кожи — окружающая среда. Из-за таких негативных факторов, как выхлопные газы, сухой воздух кондиционируемых помещений и резкие перепады температуры, истощаются запасы влаги и кислорода в клетках, что приводит к появлению преждевременных морщин. Не стоит также забывать про жесткую хлорированную воду из-под крана, а также солнце, которого у нас пускай и не в избытке, но его вред недооценивать также очень и очень сложно.

    Как продлить молодость кожи?

    В последние годы перед современной бьюти-индустрией встала непосильная задача — полностью пересмотреть привычные формулы и форматы так полюбившихся многим продуктов. Вдохновением для этого послужило новое поколение молодых людей, жизнь которых неразрывно связана с новыми технологиями. Из-за безумного ритма жизни и постоянной работы перед экранами электронных устройств их кожа нуждается в кардинально противоположном уходе, нежели тот, что был актуален еще буквально 5-10 лет назад. Так появились новый бьюти-сегмент, созданный специально для миллениалов.

    Впрочем, некоторые марки пошли еще дальше и придумали универсальные гаммы, которые одинаково подходят как 18-летним, так и более возрастной аудитории. Например, все средства линии Slow Âge от Vichy помогают как отсрочить появление первых возрастных изменений, так и сделать менее заметными уже имеющиеся морщины. Главное правило — взять за привычку посвящать себе и своей коже минимум 5-10 минут в день. В этом плане самой передовой страной является Корея: здесь на уход за собой местные женщины тратят рекордные 11-15 минут в день.

    Как продлить молодость кожи?

    Что касается домашнего ухода, то его формула остается плюс-минус неизменной: очищение, тонизирование и увлажнение — пункты ежедневной бьюти-программы, которыми нельзя пренебрегать ни в коем случае. Тем не менее важно помнить и о том, что мицеллярная вода и пенка не заменят лосьон, равно как и дневной увлажняющий крем не справится с ролью легкого флюида для области вокруг глаз. Приставка мульти прочно закрепилась в современном бьюти-лексиконе: дословно — чем больше средств в процессе ухода вы используете, тем лучше.

    Как продлить молодость кожи?

    Гамма Slow Âge — как раз одна из тех, что подразумевает многоступенчатый уход, нацеленный на увлажнение, а также защиту кожи от негативного воздействия тех самых внешних и внутренних факторов. В нее вошли легкий флюид с невесомой текстурой с SPF 25, крем с более плотным покрытием для сухой и чувствительной кожи с защитным фактором 30 и укрепляющий уход для зоны вокруг глаз. Косметологи рекомендуют использовать сразу три средства: например, легкий флюид летом, а более плотный по текстуре крем зимой и в период межсезонья. Что касается увлажняющего крема для глаз, он должен присутствовать в вашем бьюти-арсенале неизменно, вне зависимости от времени года.

    Гамма Slow Âge

    Гамма Slow Âge

    Область глаз — одна из самых чувствительных на лице, неудивительно, почему именно здесь кожа первой начинает терять тонус и упругость. Дело в том, что на этом участке отсутствуют жировые клетки, придающие коже юношескую гладкость и эластичность. Не последнюю роль играет и длительное пребывание перед монитором компьютера или экраном телефона, а также сухой офисный воздух и ультрафиолетовое излучение на улице. Цель укрепляющего ухода Slow Âge — создать невидимый барьер между тонкой и чувствительной кожей области глаз и внешними факторами окружающей среды. Кроме того, он гениально разглаживает уже имеющиеся морщины, а также борется с отечностью и темными кругами.

    Как продлить молодость кожи?

    Два увлажняющих средства гаммы Slow Âge — крем и легкий флюид — решают похожий спектр задач. Во-первых, их основная цель — защита кожи от внешних и внутренних факторов, которые провоцируют ее преждевременное старение. Во-вторых, интенсивное увлажнение в течение дня и ночи, чтобы клетки ни на секунду не испытывали чувство стресса из-за нехватки кислорода или влаги. И, наконец, они помогают бороться с возрастной пигментацией, морщинами, неровным тоном и тусклым цветом лица. В чем их отличие? Всего-навсего в текстуре: флюид оценят обладатели жирной и комбинированной кожи, а более насыщенный крем идеален для сухой и чувствительной.

    В основе формулы всех средств гаммы — три натуральных ингредиента, которые творят с кожей настоящие чудеса. Экстракт редкого китайского корня оказывает мощное антиоксидантное действие, способствуя очищению и выводу токсинов из клеток. Пробиотик Bifidus, который можно часто встретить в составе кисломолочных продуктов, отвечает за укрепление и повышение защитных свойств кожи. Не обошлось и без легендарной термальной воды Vichy, которая присутствует во всех без исключения продуктах марки. Она не только гениально успокаивает и смягчает кожу, но также оказывает мощное воздействие на межклеточные связи, укрепляя и защищая их.

    Флюид Slow Âge

    Флюид Slow Âge

    Приятный бонус — легкий цветочный аромат всех средств линии Slow Âge, который был эксклюзивно разработан совместно с французским парфюмером Филиппом Романо. Композиция получилась действительно впечатляющей: она раскрывается деликатными аккордами зеленого чая, которым вторят роза и магнолия в окружении сочных фруктовых нот — именно их звучание вы услышите в процессе нанесения флюида или крема. Финал получился и вовсе непредсказуемым — на смену цветочно-цитрусовым акцентам неожиданно приходит согревающий древесный аккорд, который останется на коже на протяжении всего дня.

    Флюид Slow Âge

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