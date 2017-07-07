Как правильно тренироваться летом?

С чего должна начинаться любая тренировка? Чтобы подготовить организм, хорошенько разогрейте его на разминке. Всегда начинайте с кардио – так вы плавно поднимете пульс, и во время интенсивных упражнений не получите сильную нагрузку на сердце. Пробегите несколько кругов по залу или быстро походите по нему, попрыгайте на скакалке. Прыжки отлично разминают мышцы, поэтому впоследствии на силовой тренировке вы не получите травм. Какие летние виды спорта сейчас в моде? Год-два назад в моду вошли outdoor тренировки. Это очень крутой опыт: можно заниматься где угодно. Например, в лесу, на пляже, в горах. Попросите своего тренера устроить воркаут в необычном месте, и вы не только улучшите здоровье и прокачаете мышцы, но и получите максимум положительных эмоций.

Поговорим о мышцах. Назовите самые эффективные упражнения для ягодиц. Базовые упражнения – приседания. Обязательное условие – ноги нужно расставить как можно шире и приседать в таком положении. Тогда нагрузка будет идти именно на мышцы ягодиц. Ещё попу отлично формирует упражнение берпи. С широкой постановкой ног нужно присесть и выпрыгнуть наверх. Также я советую своим клиентам делать мостики – это придаёт округлость и тонус ягодицам. А растянуть заднюю поверхность бедра помогают наклоны с прямой спиной. Зачем нужно растягивать заднюю поверхность бедра? Когда вы растягиваетесь, увеличивается упругость мышц и уменьшается жировая прослойка. Как подтянуть попу и при этом не накачать ноги? Нужно правильно приседать. Многие девушки, выполняя это упражнение, переносят вес на носок. Из-за этого перегружается передняя часть бедра. Приседайте с широкой постановкой ног или в плие, и мышцы на ногах расти не будут. Когда вы делаете махи ногой или мостик, нагрузка на ноги тоже идёт минимальная. Какие упражнения для рук и спины самые эффективные? Руки и спину отлично прокачают подтягивания. Причём те, кому сложно подтягиваться, могут купить специальные длинные резинки. Подвешиваете их на перекладину, упираетесь в лямку ногами или коленками. Резина будет пружинить, и подтягиваться станет намного легче. Если совсем не получается это упражнение, качайте руки с помощью гантелей или гимнастической палки Body Bar. Для новичков хватит небольшого веса - 3-4 килограмма на обе руки.