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03 февраля 2017

Как наносить косметику?

Советы и лайфхаки профессионала

Казалось бы, нет процесса проще и привычнее, чем создание ежедневного макияжа. Тем не менее далеко не все девушки знают, как правильно наносить косметику. Мы поговорили с ведущим визажистом Chanel в России Эрнестом Мунтаниолем, чтобы выяснить, как и в каком порядке использовать те или иные бьюти-продукты.

как наносить косметику на лицо

База под макияж и тон

«Ваш макияж должен начинаться с тщательного очищения и увлажнения кожи - они должны стать основой вашей ежедневной бьюти-рутины. После питательного крема не спешите наносить тональную основу: стоит подождать хотя бы 5-10 минут. Также вы можете использовать базу под макияж, которая в принципе не является обязательным пунктом, однако существенно облегчает процесс создания мейкапа. Праймер не только увлажняет и выравнивает тон кожи, за счет чего косметика ложится ровнее, но и усиливает сцепление с тональной основой, повышая стойкость макияжа.

Отдельного внимания заслуживают мерцающие основы под макияж. В отличие от полупрозрачных праймеров, в своем составе они содержат огромное количество оптических пигментов и перламутровых частиц, рассеивающих свет. Таким образом создается эффект идеальной, словно подсвеченной изнутри кожи без видимых деффектов и несовершенств. Мерцающую основу можно наносить как самостоятельный продукт следом за увлажняющим кремом, так и предварительно смешав ее с тональной основой.


1. Erborian PP Cream; 2. Clarins Eclat Minute Instant Light Radiance Boosting Complexion Base; 3. Paese Drop&Fix Liquid Fixer; 4. Sisleya Le Teint Anti Aging Foundation; 5. Make Up Forever Ultra HD Skin Booster; 6. Lancome La Base Pro; 7. Givenchy Mister Radiant; 8. Rouge Bunny Rouge Genesis; 9. Dolce&Gabbana Perfect Luminous Classic 60; 10. NARS Smudge Proof Eyeshadow Base; 11. Chanel Les Beiges Healthy Glow Foundation; 12. Chanel Le Blanc De Chanel

1. Erborian PP Cream; 2. Clarins Eclat Minute Instant Light Radiance Boosting Complexion Base; 3. Paese Drop&Fix Liquid Fixer; 4. Sisleya Le Teint Anti Aging Foundation; 5. Make Up Forever Ultra HD Skin Booster; 6. Lancome La Base Pro; 7. Givenchy Mister Radiant; 8. Rouge Bunny Rouge Genesis; 9. Dolce&Gabbana Perfect Luminous Classic 60; 10. NARS Smudge Proof Eyeshadow Base; 11. Chanel Les Beiges Healthy Glow Foundation; 12. Chanel Le Blanc De Chanel

Хайлайтер

Еще один верный способ придать лицу отдохнувший, сияющий вид — хайлайтеры, которые не сдают своих позиций вот уже который сезон. С помощью легкого хайлайтинга мы получаем естественный макияж, не перегруженный слоями лишней косметики, как, например, в случае с контурингом. Хайлайтер наносится на выступающие части лица: верхнюю линию скул, переносицу, кончик носа, лук Купидона. Также вы можете выделить внутренний уголок глаза и надбровную дугу. Важный момент — не наносите сияющие средства на широкую переносицу или выразительный подбородок, так как светлые тона визуально увеличивают, а значит, подчеркивают недостатки, вместо того чтобы маскировать их.

1. Erborian CC Cream; 2. Sisley Phyto-Blush Twist; 3. Urban Decay Afterglow Highlighter; 4. Urban Decay Naked Illuminated Trio; 5. L'Oreal Paris Magic Lumi Light Infusing Primer; 6. Rouge Bunny Rouge Seas of Illumination; 7. Chanel Joues Contraste; 8. L’Oreal Paris True Match

1. Erborian CC Cream; 2. Sisley Phyto-Blush Twist; 3. Urban Decay Afterglow Highlighter; 4. Urban Decay Naked Illuminated Trio; 5. L'Oreal Paris Magic Lumi Light Infusing Primer; 6. Rouge Bunny Rouge Seas of Illumination; 7. Chanel Joues Contraste; 8. L’Oreal Paris True Match

Румяна

Для того чтобы слегка подчеркнуть линию скул, используем румяна теплых оттенков. Подойдите к зеркалу и широко улыбнитесь — улыбка выделит контур скул и акцентирует яблочки щек, на которые и следует наносить румяна. Если задача состоит в том, чтобы не только освежить лицо, но и придать недостающего объема, необходимо провести кистью в несколько касаний вдоль линии скулы от яблочек щек по направлению к виску, растушевывая получившуюся линию.

Кремовые румяна идеальны для сухого типа кожи — их можно растушевывать подушечками пальцев прямо поверх базового тонального средства. Классическая текстура румян — пудровая, она подходит как для комбинированной, так и для жирной кожи.

1. Urban Decay Afterglow Blush Quiver; 2. Dolce&Gabbana Luminous Cheek Colour Risebud 33; 3. Chanel Coco Code; 4. Rouge Bunny Rouge For Love Of Roses; 5. Chanel Les Beieges Blush №20; 6. Lancome Cushion Blush Subtil; 7. Max Factor Creme Puff Blush; 8. Sisley Розовая орхидея; 9. Dior Diorblush 002 Coral Twist; 10. Erborian PP Blush; 11. Jane Iredale PurePressed Blush

1. Urban Decay Afterglow Blush Quiver; 2. Dolce&Gabbana Luminous Cheek Colour Risebud 33; 3. Chanel Coco Code; 4. Rouge Bunny Rouge For Love Of Roses; 5. Chanel Les Beieges Blush №20; 6. Lancome Cushion Blush Subtil; 7. Max Factor Creme Puff Blush; 8. Sisley Розовая орхидея; 9. Dior Diorblush 002 Coral Twist; 10. Erborian PP Blush; 11. Jane Iredale PurePressed Blush

Также бывают румяна с блеском и эффектом бронзы. Первые следует выбирать для создания вечернего макияжа — их можно наносить не только на область скул, но также на лоб или для того, чтобы акцентировать внутренние уголки глаз, создав эффект едва уловимого сияния. Легкие бронзирующие румяна — идеальный вариант для летнего макияжа, который поможет создать эффект поцелованной солнцем кожи или подчеркнуть уже имеющийся загар. Смуглой коже идеально подходят малиновые или бежево-розовые оттенки, в которых есть холодный пигмент, а светлой коже — бледно-розовые, персиковые или песочные. Универсальные цвета, которые идеальны для любого фототипа и которые непременно стоит взять на вооружение, — персиковый и розовый.

как правильно наносить косметику на лицо

Макияж глаз

Задаваясь вопросом, как правильно наносить косметику на лицо, многие девушки с особым интересом и вниманием подходят к теме макияжа глаз. Оно и неудивительно, ведь правильно подобранная техника и оттенок теней способны кардинально изменить природную форму глаз, сделав их еще более выразительными. Говоря о макияже глаз, наша первостепенная задача — оттенить их, чтобы придать взгляду распахнутый и одновременно отдохнувший вид.

1. Paese Pure Pigments 3,9; 2. L'Oreal Paris Color Riche Mono; 3. Lancome Audacity In London; 4. By Terry Ombre Blackstar №9 Velvet Orchid; 5. Dior Colour Gradation; 6. Urban Decay Eyeshadow Primer Potion; 7. Dolce&Gabbana Perfect Mono Gold Dust 20; 8. Urban Decay Naked Ultimate Basics; 9. Chanel Les 4 Ombres 278 Codes Subtils; 10. Benefit They're Real Duo Shadow Blender; 11. Clarins Ombre Iridescente 07 Silver Ivory; 12. Urban Decay Liquid Moondust Magnetic

1. Paese Pure Pigments 3,9; 2. L'Oreal Paris Color Riche Mono; 3. Lancome Audacity In London; 4. By Terry Ombre Blackstar №9 Velvet Orchid; 5. Dior Colour Gradation; 6. Urban Decay Eyeshadow Primer Potion; 7. Dolce&Gabbana Perfect Mono Gold Dust 20; 8. Urban Decay Naked Ultimate Basics; 9. Chanel Les 4 Ombres 278 Codes Subtils; 10. Benefit They're Real Duo Shadow Blender; 11. Clarins Ombre Iridescente 07 Silver Ivory; 12. Urban Decay Liquid Moondust Magnetic; 13. YSL Couture Variation Palette

Присупая к созданию макаияжа, в первую очередь мы акцентируем брови, так как они будут держать весь образ, а затем подчеркиваем ресницы с помощью удлиняющей туши. Если ваши ресницы лишены естественного изгиба, перед нанесением туши используйте специальные щипцы для завивки. Подкручивать ресницы нужно в три этапа: вначале только кончики ресниц, затем середину и в завершении — приподнимем их у корней. Так вы получите максимально плавный и естественный изгиб.

Начинайте наносить тушь от внутреннего уголка глаза к внешнему припечатывающими движениями, распределяя продукт и прочесывая волоски кистью от корней до самых кончиков. Еще один важный момент, который может существенно облегчить вам жизнь, — наносите тушь строго по направлению роста ресниц, не пытаясь вытянуть их к внешнему уголку глаза.

1. Sisley So Intense Mascara; 2. Chanel Recourbe Cils de Chanel; 3. Limoni Mascara Rosso; 3. Urban Decay Perversion; 4. Max Factor 2000 Calorie Curl Addict; 5. Givenchy Phenomen'eyes; 6. Diorshow Iconic Overcrl; 7. L'Oreal Paris Volume Millions Lashes Fatale; 8. Dolce&Gabbana Secret Eyes; 9. Lancôme Grandiôse Extreme; 10. Clarins Mascara Supra Volume; 11. Pharmatheiss сosmetics Eyelash Booster

1. Sisley So Intense Mascara; 2. Chanel Recourbe Cils de Chanel; 3. Limoni Mascara Rosso; 3. Urban Decay Perversion; 4. Max Factor 2000 Calorie Curl Addict; 5. Givenchy Phenomen'eyes; 6. Diorshow Iconic Overcrl; 7. L'Oreal Paris Volume Millions Lashes Fatale; 8. Dolce&Gabbana Secret Eyes; 9. Lancôme Grandiôse Extreme; 10. Clarins Mascara Supra Volume; 11. Pharmatheiss сosmetics Eyelash Booster

Самый светлый оттенок из палетки теней наносим во внутренний уголок глаза и немного под брови, зрительно приподнимая их. Средний по интенсивности цвет накладываем на верхнее веко от ресничного края до складки подвижного века, слегка растушевывая к виску. Самым темным тоном акцентируем внешний угол глаза, начиная двигаться от ресничного края по направлению к складке подвижного века. Слегка растушевываем получившуюся линию к виску, придавая взгляду выразительности.

С помощью жидкой подводки проводим тонкую линию вдоль линии роста верхних ресниц от внутреннего уголка глаза к внешнему. Стрелки важно рисовать твердой рукой, иначе линия получится неровной. Чтобы рука не тряслась, необходимо расположиться так, чтобы зеркало было на уровне глаз, а локоть руки упирался в твердую поверхность.

Вне зависимости от ширины задуманной вами стрелки сначала ее рисуют тонко, а затем при необходимости утолщают. В случае, если ваш макияж предполагает сплошную длинную линию подводки от внутреннего уголка глаза к внешнему, рисовать стрелку нужно в два подхода — сначала от внутренней части до середины и затем от середины до внешнего уголка глаза. При этом край стрелки обязательно должен быть проведен четко вдоль линии роста ресниц, иначе стрелка будет выглядеть неаккуратно, а ресницы — редкими.

1. Chanel Écriture De Chanel; 2. Sisley So Intense Eyeliner; 3. Dolce&Gabbana Glam Liner; 4. Urban Decay Razor Sharp; 5. Givenchy Parad`Eyes; 6. YSL Couture Kajal; 7. Limoni 24h Lacquer Eyeliner; 8. By Terry Line Designer №1 Black Ink; 9. L'Oréal Paris Super Liner Perfect Slim

1. Chanel Écriture De Chanel; 2. Sisley So Intense Eyeliner; 3. L'Oréal Paris Super Liner Perfect Slim; 4. Dolce&Gabbana Glam Liner; 5. Urban Decay Razor Sharp; 6. Givenchy Parad`Eyes; 7. YSL Couture Kajal; 8. Limoni 24h Lacquer Eyeliner; 9. By Terry Line Designer №1 Black Ink

Яркая помада

как правильно наносить косметику на лицо

Не менее важный момент в вопросе, как наносить косметику на лицо, — использование яркой помады. Чтобы средство легло максимально ровно, визажисты часто используют специальную кисть для помады. С ее помощью легко контролировать четкость линии контура, а значит более точно прорисовать форму губ. Самыми сложными в использовании, как правило, считаются плотные кремовые или матовые текстуры: они густые, не скользят и требуют тщательной подготовки в виде смягчающего бальзама или праймера. С остальными покрытиями не должно возникнуть никаких сложностей: их легко наносить с помощью подушечек пальцев, таким образом регулируя плотность и интенсивность цвета.

Для создания идеального макияжа губ с использованием яркой помады сперва наносим питательный бальзам для губ, а спустя 1-3 минуты прикладываем к губам бумажную салфетку. Карандашом для губ акцентируем форму и заполняем полноту: оттенок лайнера должен быть подобран тон в тон либо быть на тон темнее, чем помада. Теперь наносим выбранный оттенок, еще раз прикладываем к губам салфетку и добавляем еще один слой помад — этот прием позволит продлить стойкость и яркость цвета».

1. Sisley Rouge A Levres Hydra; 2. Givenchy Rouge Intwrdit Vinyl; 3. Clarins Joli Rouge Brillant; 4. Urban Decay Vice Lipstick Vintage; 5. Chanel Rouge Coco Baume; 6. NARS Red Square Velvet Matte Lip Pencil; 7. Urban Decay Junkie Vice Lipstick Palette; 8. Dolce&Gabbana Passion Duo Gloss Fusion Lipstick Incognito 160; 9. Make Up Forever Ultra HD Lip Booster; 10. Jane Iredale Just Kissed Lip Plumper; 11. Chanel Rouge Coco; 12. Lancome L’Absolu Rouge; 13. L'Oreal Paris «Золотая Коллекция Color Riche»; 14. Max Factor Lipfinity Lipstick; 15. By Terry Rouge Expert Click Stick

1. Sisley Rouge A Levres Hydra; 2. Givenchy Rouge Intwrdit Vinyl; 3. Clarins Joli Rouge Brillant; 4. Urban Decay Vice Lipstick Vintage; 5. Chanel Rouge Coco Baume; 6. NARS Red Square Velvet Matte Lip Pencil; 7. Urban Decay Junkie Vice Lipstick Palette; 8. Dolce&Gabbana Passion Duo Gloss Fusion Lipstick Incognito 160; 9. Make Up Forever Ultra HD Lip Booster; 10. Jane Iredale Just Kissed Lip Plumper; 11. Chanel Rouge Coco; 12. Lancome L’Absolu Rouge; 13. L'Oreal Paris «Золотая Коллекция Color Riche»; 14. Max Factor Lipfinity Lipstick; 15. By Terry Rouge Expert Click Stick

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