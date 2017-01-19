Как правильно маскировать несовершенства кожи

Визажисты не зря называют консилер волшебной палочкой. Он творит с кожей чудеса, стирая все лишнее. ELLE попросил рассказать о правилах маскировки профессиональных волшебников.

Эрнест Мунтаниоль, ведущий визажист Chanel в России

Для начала нужно разобраться с самым главным: консилер и корректор — одно и то же или нет? В терминологии визажистов словами «консилер» и «корректор» обозначают один и тот же продукт, при помощи которого можно замаскировать недостатки кожи. Например, высыпания, прыщи, темные круги под глазами. Как правильно маскировать синяки под глазами?



При маскировке темных кругов под глазами выбираю два оттенка корректора. Первый подбираю тон в тон с оттенком тонального средства. Для теплого (оливкового) тона нужен корректор с зеленоватым пигментом. Для холодного (розового) — с розовым пигментом. Второй оттенок должен быть на тон темнее и, самое главное, с холодным пигментом. После тонального крема я наношу первый корректор у внешнего уголка глаз примерно на треть нижнего века. Второй оттенок наношу во внутренний уголок глаза и на зону под ним. Именно здесь из-за близкого расположения кровеносных сосудов темные круги наиболее выражены. Розовый при наложении на синий (кровеносные сосуды имеют синий или зеленый оттенок) дает коричневый, то есть натуральный цвет, нейтрализуя темные области вокруг глаз. Если использовать только один корректор с теплым подтоном, на зоне у внутреннего уголка глаза не получится нейтрализовать нежелательную синеву. Более того, зеленый/оливковый при наложении на зеленый/синий будет усиливать интенсивность кругов под глазами.

Каков порядок нанесения продуктов для маскировки?



Порядок следующий:

1. Увлажняющий крем и/или праймер.

2. Тональный крем.

3. Корректор для зоны вокруг глаз. Он должен быть мягким, эластичным, с увлажняющими и ухаживающими компонентами. Избегайте пудровой фактуры. В противном случае частицы пудры будут забиваться в мимические и возвратные морщинки, усугубляя их.

4. Корректор для точечной корректировки несовершенств. Он должен быть плотным и стойким, а оттенок — совпадать с оттенком тональной основы. Наносить его можно как до тонального крема, так и после. Его можно закрепить пудрой для стойкости. А нужно ли закреплять консилер пудрой в области вокруг глаз?



Не следует наносить пудру поверх корректора на зоне вокруг глаз, поскольку пудра впитывает влагу, необходимую для молодости кожи век. Как правильно очищать кожу век от макияжа?



Лучшим средством для снятия макияжа с глаз считается двухфазовое средство для удаления водостойкого макияжа Demaquillant Yeux Intense. Используйте его, даже если вы не пользуетесь водостойкой тушью. За счет масел оно быстро и бережно удалит макияж. Ведь кожа век краснеет и становится чувствительной именно в процессе демакияжа. Поэтому чем быстрее и деликатнее вы снимите косметику с век, тем лучше будет выглядеть и чувствовать себя эта зона. После двухфазного продукта обязательно используйте тоник. Для чувствительной кожи подойдет увлажняющий лосьон Lotion Douceur. Он удалит остатки масел, увлажнит и смягчит кожу. Затем нанесите легкий увлажняющий крем для лица днем, а питательный и крем для зоны вокруг глаз — на ночь.

Консилеры Eclat Lumiere и Correcteur Perfection, Chanel

Вероника Лешенко, ведущий визажист Urban Decay в России

Можно ли использовать тональную основу вместо консилера? В маленькой баночке консилера пигмента больше, чем в тональной основе, именно поэтому он перекрывает недостатки лучше и с меньшими усилиями. Однако иногда тональная основа запросто заменит консилер. Например, если она плотная и хорошо перекрывает натуральный пигмент кожи. Если вы используете легкую текстуру, то на определенных участках лица нужно пройтись консилером.

Для чего нужны корректоры разных цветов? Цветные корректоры являются дополнением к классическому корректору и тональной основе. Обращаются к ним чаще всего тогда, когда обычные продукты не справляются в полной мере. Главная задача цветовых корректоров — нейтрализовать избыток того или иного цвета и выровнять тон кожи. - Лавандовый/фиолетовый консилер хорошо нейтрализует желтоватый оттенок кожи, желтые синяки (после инъекций), пигментацию, очень темные круги под глазами. - Желтый цвет маскирует сине-фиолетовые синяки и вены. Также он делает оттенок кожи более теплым. - Оранжевый/абрикосовый нивелирует синие дефекты (круги под глазами на смуглой коже). - Розовый консилер маскирует темные круги и вены зеленого цвета. Часто я использую его вместо хайлайтера, чтобы высветлить необходимые участки лица и придать ему свежести. - Зеленый консилер самый распространенный, так как спасает от покраснений на лице, прыщиков, сосудистых звездочек, купероза.

Цветовые корректоры наносите кистью после увлажняющего крема и праймера, до тональной основы и корректора. Не нужно сильно растушевывать продукт, иначе он не перекроет проблемный участок. В каких случаях нужен матовый корректор, а в каких — с сиянием? Матовые корректоры нужно использовать на тех участках, которые вы хотите замаскировать, не привлекая внимания, например, спрятать прыщик. Консилеры с сиянием хорошо использовать под глазами, чтобы придать лицу свежий и отдохнувший вид.

Анастасия Кириллова, визажист Giorgio Armani Beauty Россия

Какие отличительные особенности у консилеров разных текстур? Как правило, консилеры отличаются текстурой и соответствующей формой выпуска. Легкие и жидкие текстуры выходят в тюбиках с дозатором или с кисточкой. В их состав входят увлажняющие компоненты и светоотражающие частицы, поэтому они больше подойдут для деликатной кожи вокруг глаз — скроют темные круги, при этом не скатываясь в морщинках и не подчеркивая их. Более плотные кремовые консилеры выпускаюся в компактном виде или в форме стика-карандаша. Ими удобно маскировать локальные несовершенства вроде некстати вскочившего прыщика. Обычно они также обладают подсушивающим свойством, что способствует скорейшему заживлению воспалений.

Чем наносить консилер? Для точечной коррекции наберите достаточное количество консилера на небольшую синтетическую кисть. Нанесите продукт непосредственно на место воспаления и слегка растушуйте подушечкой безымянного или указательного пальца. Такой способ позволит добиться безупречного результата. При этом он наиболее гигиеничен — синтетическую кисть и руки проще и быстрее можно продезинфицировать, чем спонж или кисть из натурального ворса. Зону вокруг глаз, напротив, удобнее прорабатывать при помощи мягкого бьютиблендера или пушистой кисти. Они равномерно распределят продукт и не травмируют нежную кожу. Как правильно маскировать воспаления и следы постакне? В случае со свежими воспалениями и яркими следами постакне стоит использовать два оттенка маскирующего средства. Первым слоем нанесите консилер зеленоватого оттенка, который нейтрализует красноту. Поверх него набивающими движениями нанесите тональное средство или консилер, подходящий под цвет кожи. Это поможет выровнять общий тон лица. Какие проблемы кожи не может замаскировать консилер? Стоит помнить, что консилер — продукт, который выравнивает цвет лица, но не рельеф. То есть при помощи консилера можно закрасить прыщик, но он не сравняет «бугорок» с поверхностью кожи. Консилером также не получится скрыть рельеф глазной впадины, но можно визуально слегка его скорректировать. Для этого нанесите светлый оттенок консилера тонкой линией вдоль слезного канала и слегка растушуйте кончиком пальца. Затем нанесите ваш привычный оттенок консилера на всю зону вокруг глаз. Будьте аккуратны с нанесением консилера на те зоны лица, где есть шелушения или пушок — есть риск подчеркнуть их.