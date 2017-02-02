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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

02 февраля 2017ЖУРНАЛ ELLE №13 февраль

Как повторить макияж с февральской обложки ELLE

Визажист Кайса Сванберг ­делится профессиональными секретами и рассказы­вает, как повторить макияж с обложки

Макияж с обложкиФОТОTony Kim

Лицо

Меня часто спрашивают, что наносить преж­де: тон или консилер? Конечно, тон! Ведь консилер скрывает то, с чем не справился тональный крем. Советую Velvet Matte Skin Tint, Nars. Он не только выравнивает цвет лица, но еще сужает поры, контролирует жирный блеск, дает полуматовый эффект на коже. А цвет румян Blush, Reckless, Nars, настолько деликатный, что растушевать их можно на яблочках щек, у корней волос, вдоль нижней челюсти, под скулами и даже на кончике носа.

Макияж с обложки

Консилер Radiant Creamy Concealer, матовый тонирующий крем Velvet Matte Skin Tint, румяна Blush, Reckless, все — Nars

ФОТОАлена Полосухина

Глаза

Взгляд станет выразительным, если тени Dual-Intensity Eyeshadow, Telesto, Nars, нанести влажным способом. Предварительно распылив на кисть термальную воду, наберите их и пройдитесь вдоль верхних и нижних ресниц. Дополнительно подведите глаза коричневым лайнером. Короткими штрихами карандаша Brow Perfector, Nars, прорисуйте брови, расчешите их щеточкой.

Макияж с обложки

Тушь Audacious Mascara, Black Moon, карандаш для бровей Brow Perfector, Caucase, карандаш для век Velvet Eyeliner, Mambo, тени Dual-Intensity Eyeshadow, Telesto, все — Nars

ФОТОАлена Полосухина

Губы

Глайд Velvet Lip Glide, Nars, — очень интересный продукт. Он скользит, как блеск, но обеспечивает плотный цвет, как помада. А спустя какое-то время становится матовым. Я настоятельно рекомендую использовать его поверх карандаша: обведите контур губ, закрасьте их поверхность. Затем нанесите аппликатором глайд. Стойкий макияж гарантирован!

Макияж с обложки

Глайд для губ Velvet Lip Glide, Playpen, Nars

ФОТОАлена Полосухина

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