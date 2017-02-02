Как повторить макияж с февральской обложки ELLE

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Визажист Кайса Сванберг делится профессиональными секретами и рассказывает, как повторить макияж с обложки
Меня часто спрашивают, что наносить прежде: тон или консилер? Конечно, тон! Ведь консилер скрывает то, с чем не справился тональный крем. Советую Velvet Matte Skin Tint, Nars. Он не только выравнивает цвет лица, но еще сужает поры, контролирует жирный блеск, дает полуматовый эффект на коже. А цвет румян Blush, Reckless, Nars, настолько деликатный, что растушевать их можно на яблочках щек, у корней волос, вдоль нижней челюсти, под скулами и даже на кончике носа.
Консилер Radiant Creamy Concealer, матовый тонирующий крем Velvet Matte Skin Tint, румяна Blush, Reckless, все — NarsФОТО
Взгляд станет выразительным, если тени Dual-Intensity Eyeshadow, Telesto, Nars, нанести влажным способом. Предварительно распылив на кисть термальную воду, наберите их и пройдитесь вдоль верхних и нижних ресниц. Дополнительно подведите глаза коричневым лайнером. Короткими штрихами карандаша Brow Perfector, Nars, прорисуйте брови, расчешите их щеточкой.
Тушь Audacious Mascara, Black Moon, карандаш для бровей Brow Perfector, Caucase, карандаш для век Velvet Eyeliner, Mambo, тени Dual-Intensity Eyeshadow, Telesto, все — NarsФОТО
Глайд Velvet Lip Glide, Nars, — очень интересный продукт. Он скользит, как блеск, но обеспечивает плотный цвет, как помада. А спустя какое-то время становится матовым. Я настоятельно рекомендую использовать его поверх карандаша: обведите контур губ, закрасьте их поверхность. Затем нанесите аппликатором глайд. Стойкий макияж гарантирован!
Глайд для губ Velvet Lip Glide, Playpen, NarsФОТО
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