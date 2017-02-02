Как повторить макияж с февральской обложки ELLE

Меня часто спрашивают, что наносить преж­де: тон или консилер? Конечно, тон! Ведь консилер скрывает то, с чем не справился тональный крем. Советую Velvet Matte Skin Tint, Nars. Он не только выравнивает цвет лица, но еще сужает поры, контролирует жирный блеск, дает полуматовый эффект на коже. А цвет румян Blush, Reckless, Nars, настолько деликатный, что растушевать их можно на яблочках щек, у корней волос, вдоль нижней челюсти, под скулами и даже на кончике носа.