Как повторить макияж с июльской обложки ELLE

ФОТО Hans Feurer

Лицо

Перед макияжем по увлажняющему крему я сделала модели легкий массаж. Он улучшил кровообращение и цвет лица. Потом спонжем тонко распределила тональное средство-кушон. Дополнительно вбила его кончиками пальцев до полного впитывания. Но это была скорее привычка: у продукта легкая текстура, которая моментально поглощается кожей. Румяна выбрала кремовые. Поверх тона они ложатся ровнее, особенно если растушевать их круговыми движениями вдоль скул. Результат получился очень естественным.

1. Кушон Nude Magique Cushion, 04 2. Кремовые румяна-карандаш Infaillible Blush Paint, 02, все — L’Oréal Paris ФОТО Валентин Золотухин

Глаза

Поверьте, в макияже давно стерты все границы! Например, помадой можно подменять румяна и даже тени. Я же прорисовала ею широкие стрелки. Старалась, чтобы рисунок получился ровно очерченным. Для этого сначала наметила его контур карандашом, а затем кисточкой заполнила пространство внутри жидкой матовой помадой. Огрехи, конечно, были. Но я ликвидировала их ватными палочками, предварительно смоченными в мицеллярной воде. Когда помада впиталась в кожу век и стала матовой, я прочертила линию лайнером вдоль верхних ресниц и в несколько слоев прокрасила их тушью. Тщательно проработала и брови: обозначила границы и заштриховала пробелы, имитируя волоски.

Водостойкий лайнер для век Infaillible Gel Crayon 24H, 003; карандаш для бровей Brow Artist Xpert, 107, все — L’Oréal Paris ФОТО Валентин Золотухин

Губы

Им достался лишь бальзам-блеск, ведь в макияже доминировали глаза. В финале я подушечкой пальца прошлась по контуру губ, чтобы сделать его по-модному размытым. И растушевала немного бальзама на верхней части скул — этот трюк часто используется за кулисами показов.