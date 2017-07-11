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    11 июля 2017

    Как повторить макияж с июльской обложки ELLE

    Визажист Дариа Дэй ­делится профессиональными секретами и рассказывает, как ­повторить ­макияж с обложки журнала ELLE

    Макияж с обложкиФОТОHans Feurer

    Лицо

    Перед макияжем по увлажняющему крему я сделала модели легкий массаж. Он улучшил кровообращение и цвет лица. Потом спонжем тонко распределила тональное средство-кушон. Дополнительно вбила его кончиками пальцев до полного впитывания. Но это была скорее привычка: у продукта легкая текстура, которая моментально поглощается кожей. Румяна выбрала кремовые. Поверх тона они ложатся ровнее, особенно если растушевать их круговыми движениями вдоль скул. Результат получился очень естественным.

    Макияж с обложки

    1. Кушон Nude Magique Cushion, 04 2. Кремовые румяна-карандаш Infaillible Blush Paint, 02, все — L’Oréal Paris

    ФОТОВалентин Золотухин

    Глаза

    Поверьте, в макияже давно стерты все границы! Например, помадой можно подменять румяна и даже тени. Я же прорисовала ею широкие стрелки. Старалась, чтобы рисунок получился ровно очерченным. Для этого сначала наметила его контур карандашом, а затем кисточкой заполнила пространство внутри жидкой матовой помадой. Огрехи, конечно, были. Но я ликвидировала их ватными палочками, предварительно смоченными в мицеллярной воде. Когда помада впиталась в кожу век и стала матовой, я прочертила линию лайнером вдоль верхних ресниц и в несколько слоев прокрасила их тушью. Тщательно проработала и брови: обозначила границы и заштриховала пробелы, имитируя волоски.

    Макияж с обложки

    Водостойкий лайнер для век Infaillible Gel Crayon 24H, 003; карандаш для бровей Brow Artist Xpert, 107, все — L’Oréal Paris

    ФОТОВалентин Золотухин

    Губы

    Им достался лишь бальзам-блеск, ведь в макияже доминировали глаза. В финале я подушечкой пальца прошлась по контуру губ, чтобы сделать его по-модному размытым. И растушевала немного бальзама на верхней части скул — этот трюк часто используется за кулисами показов.

    Макияж с обложки

    1. Бальзам-блеск для губ Infaillible Sexy Balm, 102 2. Жидкая матовая помада Infaillible Lip Paint Matte, 204, все — L’Oréal Paris

    ФОТОВалентин Золотухин

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