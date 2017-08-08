Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    08 августа 2017

    Как повторить макияж с августовской обложки ELLE

    Образ Барбары Палвин с августовской обложки журнала ELLE легко повторить с помощью makeup-средств L’Oréal Paris

    Nick HudsonФОТОNick Hudson

    Лицо

    Тональный крем Alliance Perfect умеет подстра­иваться под оттенок кожи и оставаться невидимым на лице, иными словами, соответствует всем требованиям современного макияжа. Достаточно нанести его только на те участки, где обычно возникают покраснения: щеки, нос, подбородок, центр лба. Для незаметного скульптурирования выберите продукт с легкой гелевой текстурой, такой, как «Infaillible Скульптор». Набирайте средство пальцами, едва касаясь плотной текстуры. Темный оттенок растушуйте под скулами, а светлый — на верхней части щек. Кремовые румяна Infaillible Blush Paint также используйте по минимуму и растирайте вручную.

    L’Oréal Paris

    Скульптурирующая крем-пудра «Infaillible Скульптор», 02, тон Alliance Perfect «Совершенное слияние», 2, все — L’Oréal Paris

    ФОТОВалентин Золотухин

    Глаза

    Создавая модную дымку на веках, забудьте о любых makeup-правилах: смело заходите за границу внутренних уголков глаз, растушевывайте тени до бровей и смешивайте даже несочетаемые оттенки, например, хаки и серый. Водостойкая краска Infaillible Eye Paint идеальна для такого эксперимента. Нанесите ее аппликатором и похлопайте по векам подушечкой пальца. Гелевая текстура легко растушуется, пигменты дадут насыщенный цвет, а главное, макияж продержится с утра до глубокой ночи. В завершение проработайте форму бровей карандашом и зафиксируйте волоски тушью Brow Artist Sculpt. Ресницы густо прокрасьте с помощью Mega Volume Miss Hippie.

    L’Oréal Paris

    Тушь Mega Volume Miss Hippie, водостойкие тени Infaillible Eye Paint, 202 Keep On Khaki, 201 Golden Eye, 203 Iconic Silver, все — L’Oréal Paris

    ФОТОВалентин Золотухин

    Губы

    Хайлайтер Lumi Magique хорош не только для маскировки признаков усталости, еще им можно визуально увеличить объем губ. Обведите его кисточкой контур, потом нанесите помаду и вбейте ее пальцем.

    L’Oréal Paris

    Помада Color Riche Gold Obsession, CP36, L’Oréal Paris

    ФОТОВалентин Золотухин

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз