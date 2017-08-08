Как повторить макияж с августовской обложки ELLE

ФОТО Nick Hudson

Лицо

Тональный крем Alliance Perfect умеет подстра­иваться под оттенок кожи и оставаться невидимым на лице, иными словами, соответствует всем требованиям современного макияжа. Достаточно нанести его только на те участки, где обычно возникают покраснения: щеки, нос, подбородок, центр лба. Для незаметного скульптурирования выберите продукт с легкой гелевой текстурой, такой, как «Infaillible Скульптор». Набирайте средство пальцами, едва касаясь плотной текстуры. Темный оттенок растушуйте под скулами, а светлый — на верхней части щек. Кремовые румяна Infaillible Blush Paint также используйте по минимуму и растирайте вручную.

Скульптурирующая крем-пудра «Infaillible Скульптор», 02, тон Alliance Perfect «Совершенное слияние», 2, все — L’Oréal Paris ФОТО Валентин Золотухин

Глаза

Создавая модную дымку на веках, забудьте о любых makeup-правилах: смело заходите за границу внутренних уголков глаз, растушевывайте тени до бровей и смешивайте даже несочетаемые оттенки, например, хаки и серый. Водостойкая краска Infaillible Eye Paint идеальна для такого эксперимента. Нанесите ее аппликатором и похлопайте по векам подушечкой пальца. Гелевая текстура легко растушуется, пигменты дадут насыщенный цвет, а главное, макияж продержится с утра до глубокой ночи. В завершение проработайте форму бровей карандашом и зафиксируйте волоски тушью Brow Artist Sculpt. Ресницы густо прокрасьте с помощью Mega Volume Miss Hippie.

Тушь Mega Volume Miss Hippie, водостойкие тени Infaillible Eye Paint, 202 Keep On Khaki, 201 Golden Eye, 203 Iconic Silver, все — L’Oréal Paris ФОТО Валентин Золотухин

Губы

Хайлайтер Lumi Magique хорош не только для маскировки признаков усталости, еще им можно визуально увеличить объем губ. Обведите его кисточкой контур, потом нанесите помаду и вбейте ее пальцем.