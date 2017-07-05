Как повторить бьюти-образ с показа Giorgio Armani Privé?

Все внимание в эти дни приковано к Неделе Высокой моды, которая традиционно является идеальным местом для изучения актуальных бьюти-трендов. О том, как повторить образ с показа Giorgio Armani Privé, рассказала международный визажист бренда Линда Кастелло.

Таинственность и чувственность стали главными источниками вдохновения показа. Разумеется, это нашло отражение и в макияже моделей: «Маэстро хотел создать образ с магическим, дымчатым взглядом без четких линий. При помощи палетки Holiday Palette мне удалось добиться эффекта многогранной тени, которая придала взгляду загадочность и интригу» – говорит Кастелло.

Чтобы кожа выглядела сияющей, начинайте нанесение макияжа с использования увлажняющего бальзама Armani Prima Glow-on Moisturizing Balm. Идеального тона помогут добиться корректор High Precision Retouch и основа Maestro Fusion, которая ложится на лицо невидимой вуалью, не создавая эффекта маски, но при этом мастерски корректируя несовершенства. Идеальная форма бровей моделируется с помощью Eye&Brow Maestro. Губы моделей остались практически нетронутыми, но если вы захотите добавить каплю цвета, подушечками пальцев нанесите помаду Rouge D’Armani в оттенке №101.

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Помада Rouge D'Armani Тональная основа Maestro Fusion Тушь для ресниц Eccentrico Хайлайтер Fluid Sheer Бальзам Armani Prima Glow-on Moisturizing Balm