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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    05 июля 2017

    Как повторить бьюти-образ с показа Giorgio Armani Privé?

    Пошаговая инструкция от международного визажиста Giorgio Armani Beauty Линды Кастелло

    Все внимание в эти дни приковано к Неделе Высокой моды, которая традиционно является идеальным местом для изучения актуальных бьюти-трендов. О том, как повторить образ с показа Giorgio Armani Privé, рассказала международный визажист бренда Линда Кастелло.

    Как повторить макияж с показа Giorgio Armani Privé

    Таинственность и чувственность стали главными источниками вдохновения показа. Разумеется, это нашло отражение и в макияже моделей: «Маэстро хотел создать образ с магическим, дымчатым взглядом без четких линий. При помощи палетки Holiday Palette мне удалось добиться эффекта многогранной тени, которая придала взгляду загадочность и интригу» – говорит Кастелло.

    Как повторить макияж с показа Giorgio Armani Privé
    Как повторить макияж с показа Giorgio Armani Privé

    Чтобы кожа выглядела сияющей, начинайте нанесение макияжа с использования увлажняющего бальзама Armani Prima Glow-on Moisturizing Balm. Идеального тона помогут добиться корректор High Precision Retouch и основа Maestro Fusion, которая ложится на лицо невидимой вуалью, не создавая эффекта маски, но при этом мастерски корректируя несовершенства. Идеальная форма бровей моделируется с помощью Eye&Brow Maestro. Губы моделей остались практически нетронутыми, но если вы захотите добавить каплю цвета, подушечками пальцев нанесите помаду Rouge D’Armani в оттенке №101.

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    Помада Rouge D'Armani

    Тональная основа Maestro Fusion

    Тушь для ресниц Eccentrico

    Хайлайтер Fluid Sheer

    Бальзам Armani Prima Glow-on Moisturizing Balm

    Для создания дымчатого макияжа глаз используйте хайлайтер Fluid Sheer (в оттенке №2) и микс сияющего и матового оттенков из палетки Holiday Palette. Поверх этих оттенков наносятся белый и золотой и растушевываются до края брови. В качестве завершающего штриха нанесите на верхние ресницы тушь Eccentrico.

    Как повторить макияж с показа Giorgio Armani Privé
    Как повторить макияж с показа Giorgio Armani Privé

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