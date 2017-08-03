Как похудеть без спорта и диет: личный опыт редактора Elle

Среди всех редакторов ELLE я, пожалуй, главный скептик. Я не верю в чудесные превращения, в хороший результат без труда и в пресс-релизы. Убедить меня попробовать что-то новое, особенно касающееся бьюти-преображений, — дело нелегкое. Во-первых, я пришла к тому, что мне подходит, методом проб и ошибок и менять привычки не люблю. А во-вторых, мне просто жаль своего времени. Впрочем, звезды сложились так, что на этот раз мне пришлось пойти на эксперимент.

Дело было так. Прошлой зимой на новогодних праздниках я повредила колено, катаясь на сноуборде. Несколько месяцев обследований и лечения закончились для меня списком рекомендаций от врачей, главными из которых было отсутствие любой нагрузки на колено: из спорта мне оставили только быструю ходьбу и немного йоги. Все связанные с приседаниями упражнения, без которых не могут жить любители рельефных ягодиц и крепких бедер типа меня, пришлось забыть. Понимая, что мир никогда не будет прежним, я пыталась заниматься доступными мне видами спорта, но энтузиазма было маловато, и эффективности я не ощущала. Словом, через полгода я констатировала, что такого целлюлита и отсутствия тонуса у меня не было даже во время беременности. Надо было срочно что-то делать.

Начался жесткий мониторинг. Благо специфика работы позволяет быть в курсе всего, что есть на бьюти-рынке Москвы. В итоге было выбрано место, которое в столице считают номером один, когда речь идет о коррекции фигуры с помощью аппаратов, — Институт косметологии Real Clinic на Фрунзенской. Есть еще один филиал на Бауманской — там у «Реала» хирургия. Мне же нужны были аппараты нового поколения, обещаниям которых я, честно сказать, не сильно верила, но ситуация не оставляла мне выбора. Знающие люди меня заверили, что если и осуществлять свой план, то только здесь, в «Реале», где, как известно, самый большой выбор аппаратов в Москве.

В «день икс» я отправилась на консультацию к Авериной Елене, специалисту по коррекции фигуры и аппаратным методикам Real Clinic . Без спорта и диет, как оказалось, результат тоже будет. «Конечно, комплексный подход — это самая правильная и здоровая история. Вы мне сильно поможете, если будете питаться правильно. Но даже если ваш образ жизни не изменится, результат вы увидите». Дальше — больше. Не обещая звезд с неба, Елена заверила меня, что целлюлит уйдет совсем, а похудею я минимум на размер за месяц. При этом мне не будет больно. И делать не придется ничего — просто лежать на кушетке. Вот оно, счастье XXI века, решила я, замечая, что появился азарт.

Аверина Елена, специалист по коррекции фигуры и аппаратным методикам Real Clinic

Курс процедур был расписан на месяц - по две в неделю. Самая первая оказалась «тяжелой артиллерией»: меня ждала ударно-волновая терапия, которая отвечает за видимый подтягивающий эффект. Работает это так: акустические волны разрушают фиброзные образования, улучшают микроциркуляцию и стимулируют выработку коллагена. Отсюда и эффект: силуэт подтягивается, а кожа выглядит более ровной. Сам аппарат похож на отбойный молоток с соответствующим звуком, но это только выглядит страшно - ощущения вполне терпимые. Двух процедур хватило, чтобы перейти к следующему этапу. Основой основ нашего курса стал вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvac - в нашем случае это была последняя версия аппарата, который обеспечивает тот же самый мощный дренажный эффект, но без боли. Ощущения настолько комфортные, что даже я, человек с очень высоким порогом чувствительности, разбирала почту в телефоне и отвечала на звонки, пока шла процедура.

Про Starvac Елена рассказывала мне особенно подробно — она фанат этого аппарата. Если подходить к вопросу борьбы с целлюлитом и объемами с креативом, как это делает она, то результат усиливается в разы. Например, «Старвак» особенно эффективно работает в комплексе с инъекциями липолитиков, которые удаляют скопления жировых клеток локально. То есть уколы действуют на конкретную зону, и лишние объемы уходят ровно в тех местах, которые обозначены вами как самые проблемные. Сочетание «Старвака» и уколов липолитиков считается одной из самых эффективных комбинаций, если речь идет об уменьшении объемов. Для полноты картины мастер по коррекции фигуры добавила мне одну процедуру на аппарате Vela Shape, который считается классикой жанра в вопросах избавления от целлюлита: он работает на глубоких слоях с помощью радиочастот, инфракрасного света и массажа. Глубокая проработка лишних объемов, по заверению Елены, помогает закрепить результат нашего курса.