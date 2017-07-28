Как перекраситься в блондинку и не испортить волосы

Идеальный блонд — мечта миллионов женщин, однако переход на «светлую» сторону не всегда бывает простым и безоблачным. О том, как подобрать правильный оттенок и технику, при этом не навредив волосам, ELLE рассказала стилист Aldo Coppola Lotte Hotel, победитель конкурса Aldo Coppola Russia 2017 в номинации «Стрижка и Укладка» Екатерина Рыбакова.

«Решив перекраситься в блондинку, в первую очередь стоит определиться, какой из светлых оттенков подходит вам больше всего. Не нужно гнаться за трендами, подсмотренными на страницах журналов и в модных Instagram-аккаунтах: главное — выбранный тон должен выгодно подчеркивать ваши черты лица, идеально сочетаясь с цветом кожи и глаз. Поэтому прежде чем отправиться в салон красоты, попробуйте определить, к какому цветотипу вы можете себя отнести. Так вам будет легче определиться с оттенком из предложенной мастером палитры. Определить свой цветотип достаточно просто – он складывается из природных особенностей внешности: цвета волос, бровей, глаз, оттенка кожи и даже губ. Условно можно выделить четыре характерных типа, каждый из которых символизирует свое время год.

Цветотип «Лето»

Девушкам цветотипа «Весна» свойственна тонкая, почти прозрачная светлая кожа, русые волосы и нежные розовые губы — им отлично подойдут все теплые оттенки блонда: от мягкой охры до тепло-бежевого. Девушки цветотипа «Лето» не боятся солнца и любят загорать. У них светло-розовый оттенок кожи, а глаза могут быть серыми, серо-голубыми, серо-зелеными, темно-коричневыми и даже карими. Этому цветотипу больше других подходит холодная палитра оттенков — выбирайте классический платиновый блонд с серым и голубым подтоном. Два оставшихся цветотипа — «Осень» и «Зима» — предполагают натуральные рыжие и темные оттенки. Решившись на окрашивание, «осенним» девушкам стоит отдавать предпочтение карамельным тонам, а «зимним» лучше придерживаться более привычной для них темной гаммы.

Цветотипы «Весна», «Осень», «Зима»

Если говорить о безопасности волос при переходе от более темного оттенка к светлому, в таком случае менее травматичными считаются теплые золотистые и медовые тона, добиться которых при окрашивании намного проще, чем холодных пепельных. Впрочем, если мы говорим об осветлении темных волос, вы вряд ли обойдетесь одной процедурой, прежде чем получите свой идеальный оттенок. Блонд не терпит спешки — необходимо все делать аккуратно и постепенно, красить волосы в несколько этапов, иначе есть риск сильно навредить структуре прядей.

Безусловно, самой безопасной техникой осветления можно считать шатуш, так полюбившийся звездным стилистам Голливуда. Взгляните на таких знаменитых красавиц, как Даутцен Крез, Жизель Бюндхен и Рози Хантингтон-Уайтли, — их волосы выглядят живыми и здоровыми, словно это их натуральный оттенок с чуть выгоревшими на солнце прядями.

Суть техники заключается в том, что сначала мастер выборочно осветляет пряди, а затем корректирует тон. Таким образом, создается не только максимально естественный эффект «поцелованных» солнцем волос, но и дополнительный объем за счет едва уловимой игры света и тени. Кроме того, шатуш позволяет надолго забыть об отросших корнях — переходы между оттенками настолько деликатные, что понять, где проходят границы цвета, сможет разве что профессионал.

Однако даже такая безопасная техника окрашивания, как шатуш, нуждается в правильно подобранном уходе. В Aldo Coppola мы обычно используем ампулы Hair Mineral Relax, которые восстанавливают поврежденные волосы. Если нанести раствор сразу же после окрашивания, он буквально преобразит пряди. Также мы рекомендуем с особым вниманием подходить к выбору средств для домашнего ухода, так как неправильно подобранные продукты могут нанести существенный вред светлому оттенку. Лучше всего блондинкам пользоваться бесцветными средствами, исключающими содержание трав в составе, а также как можно чаще делать восстанавливающие маски и уходы».