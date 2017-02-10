Как исправить брови: практические советы

Графичные, красиво очерченные брови — один из главных бьюти-трендов последних лет. Тем не менее многие девушки до сих пор предпочитают профессиональной салонной коррекции домашние эксперименты с ниткой и пинцетом, которые, увы, не всегда заканчиваются успехом. О том, как быстро исправить брови, ELLE рассказала визажист Krygina Studio Ксения Каверина.

Ксения Каверина, визажист Krygina Studio

«После неудачной коррекции бровей не остается ничего другого, как запастись терпением, отложить пинцет в сторону и соблюдать несколько нехитрых правил. Первым делом купите специальную щеточку для бровей: она должна быть достаточно упругой, чтобы не просто приглаживать волоски, но также тщательно массировать кожу. Возьмите за правило расчесывать брови каждый день по направлению роста волосков — это должно стать такой же привычкой, например, как чистка зубов. К ежедневному расчесыванию также можно добавить специальное масло для роста бровей: например, касторовое, миндальное, репейное, зародышей пшеницы и виноградной косточки. Средство необходимо наносить перед сном, втирая его массажными движениями, а утром тщательно смыть любым средством для демакияжа. Во время мытья головы небольшое количество кондиционера также можно наносить брови. Несколько раз в неделю делайте легкий пилинг кожи — так масло будет лучше проникать в луковицы волос. Чтобы облегчить себе задачу, положите щеточку и масло на прикроватный столик, чтобы не забывать про них перед сном.

Самое сложное в отращивании бровей — переждать тот момент, когда отрастут по ошибке удаленные волоски и заполнятся все пробелы. В ожидании этого счастливого момента маскируйте «дырочки» при помощи теней или карандаша для бровей. Ориентируясь на их природную форму, заполняем брови тенями на тон светлее волосков. Затем тонким восковым карандашиком, подобранным в тон бровям, прорисовываем волоски в недостающих местах. Важно использовать именно восковый карандаш, так как он создает максимально натуральный эффект. Если у вас от природы густые брови, наносим прозрачный фиксирующий гель, чтобы закрепить результат, и цветную тушь — в том случае, если вы хотите добавить бровям выразительности. Вечером не забывайте очищать брови от косметики — они так же, как и ресницы, нуждаются в отдыхе.

Если вы не готовы тратить по утрам время на создание красивых бровей, всегда остается перманентный макияж (татуаж) или наращивание бровей. К сожалению, ни одна из данных техник не заменит недостающих волосков. Даже если татуаж сделан качественно и со временем цветовой пигмент не трансформировался в рыжий, зеленый или синий, брови все равно придется регулярно подкрашивать, чтобы они смотрелись естественно. Наращивание — также очень недолговечная техника, которая лишь ненадолго помогает найти ответ на вопрос, как быстро исправить неудачные брови. Однако визажисты советует прибегать к ней лишь в крайнем случае, например, накануне важного мероприятия. Дело в том, что результат от процедуры держится не больше 1-2 дней — при наращивании искусственные волоски крепятся к коже на клей, поэтому очень быстро опадают.

Если вы все-таки дождались того момента, когда все недостающие волоски отрасли, не спешите приступать к самостоятельной коррекции — лучше обратитесь к проверенному мастеру, чтобы он помог вам подобрать правильную форму. В случае, если такой возможности нет, постарайтесь придерживаться следующих правил. Прежде чем начать удалять волоски, вооружитесь светлым карандашом и наметьте 3 важные точки построения брови. Первая — начало брови. Для этого приложите карандаш к началу крыла носа (место, где прокалывают пирсинг), при этом держите карандаш вертикально. На месте пересечения карандаша и брови ставим точку. Все волоски, которые остались за карандашом ближе к переносице, можно смело выщипывать. Вторая точка — изгиб брови. Снова приложите карандаш к началу крыла носа (место пирсинга) — он должен смотреть строго вверх и проходить через внешний край радужки глаза (при этом взгляд должен быть прямым). На пересечении карандаша с бровью поставьте точку — именно в этом месте в соответствии с вашими пропорциями лица бровь должна изгибаться.

Для определения третьей точки — кончика брови — держим карандаш возле той же исходной точки (места для пирсинга) и словно циркулем проводи дугу к внешнему уголку глаза. Место пересечения карандаша с бровью и есть точка ее окончания. Следите, чтобы кончик брови не был направлен сильно вниз, иначе взгляд будет казаться грустным — он должен стремиться к височной впадине. Если у вас крупные черты лица, высокий лоб или вы, например, хотите, чтобы ваш нос смотрелся меньше — смело отращивайте или рисуйте широкие брови. Зачесывайте волоски наверх, так брови будут казаться шире, а черты лица гармоничнее. Если у вас, напротив, миниатюрные черты лица, не стоит утяжелять их широкими бровями. Избегайте графичных, четко прорисованных, словно по линейке, бровей. В тренде «дымчатые» брови (smoky brow) со слегка размытыми, естественными границами и волосками, зачесанными наверх для эффекта легкой небрежности.