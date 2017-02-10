Как исправить брови: практические советы

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Советы и лайфхаки от профессионала
Графичные, красиво очерченные брови — один из главных бьюти-трендов последних лет. Тем не менее многие девушки до сих пор предпочитают профессиональной салонной коррекции домашние эксперименты с ниткой и пинцетом, которые, увы, не всегда заканчиваются успехом. О том, как быстро исправить брови, ELLE рассказала визажист Krygina Studio Ксения Каверина.
Ксения Каверина, визажист Krygina Studio
«После неудачной коррекции бровей не остается ничего другого, как запастись терпением, отложить пинцет в сторону и соблюдать несколько нехитрых правил. Первым делом купите специальную щеточку для бровей: она должна быть достаточно упругой, чтобы не просто приглаживать волоски, но также тщательно массировать кожу. Возьмите за правило расчесывать брови каждый день по направлению роста волосков — это должно стать такой же привычкой, например, как чистка зубов.
К ежедневному расчесыванию также можно добавить специальное масло для роста бровей: например, касторовое, миндальное, репейное, зародышей пшеницы и виноградной косточки. Средство необходимо наносить перед сном, втирая его массажными движениями, а утром тщательно смыть любым средством для демакияжа. Во время мытья головы небольшое количество кондиционера также можно наносить брови. Несколько раз в неделю делайте легкий пилинг кожи — так масло будет лучше проникать в луковицы волос. Чтобы облегчить себе задачу, положите щеточку и масло на прикроватный столик, чтобы не забывать про них перед сном.
Самое сложное в отращивании бровей — переждать тот момент, когда отрастут по ошибке удаленные волоски и заполнятся все пробелы. В ожидании этого счастливого момента маскируйте «дырочки» при помощи теней или карандаша для бровей. Ориентируясь на их природную форму, заполняем брови тенями на тон светлее волосков. Затем тонким восковым карандашиком, подобранным в тон бровям, прорисовываем волоски в недостающих местах. Важно использовать именно восковый карандаш, так как он создает максимально натуральный эффект. Если у вас от природы густые брови, наносим прозрачный фиксирующий гель, чтобы закрепить результат, и цветную тушь — в том случае, если вы хотите добавить бровям выразительности. Вечером не забывайте очищать брови от косметики — они так же, как и ресницы, нуждаются в отдыхе.
Если вы не готовы тратить по утрам время на создание красивых бровей, всегда остается перманентный макияж (татуаж) или наращивание бровей. К сожалению, ни одна из данных техник не заменит недостающих волосков. Даже если татуаж сделан качественно и со временем цветовой пигмент не трансформировался в рыжий, зеленый или синий, брови все равно придется регулярно подкрашивать, чтобы они смотрелись естественно. Наращивание — также очень недолговечная техника, которая лишь ненадолго помогает найти ответ на вопрос, как быстро исправить неудачные брови. Однако визажисты советует прибегать к ней лишь в крайнем случае, например, накануне важного мероприятия. Дело в том, что результат от процедуры держится не больше 1-2 дней — при наращивании искусственные волоски крепятся к коже на клей, поэтому очень быстро опадают.
Если вы все-таки дождались того момента, когда все недостающие волоски отрасли, не спешите приступать к самостоятельной коррекции — лучше обратитесь к проверенному мастеру, чтобы он помог вам подобрать правильную форму. В случае, если такой возможности нет, постарайтесь придерживаться следующих правил.
Прежде чем начать удалять волоски, вооружитесь светлым карандашом и наметьте 3 важные точки построения брови. Первая — начало брови. Для этого приложите карандаш к началу крыла носа (место, где прокалывают пирсинг), при этом держите карандаш вертикально. На месте пересечения карандаша и брови ставим точку. Все волоски, которые остались за карандашом ближе к переносице, можно смело выщипывать.
Вторая точка — изгиб брови. Снова приложите карандаш к началу крыла носа (место пирсинга) — он должен смотреть строго вверх и проходить через внешний край радужки глаза (при этом взгляд должен быть прямым). На пересечении карандаша с бровью поставьте точку — именно в этом месте в соответствии с вашими пропорциями лица бровь должна изгибаться.
Для определения третьей точки — кончика брови — держим карандаш возле той же исходной точки (места для пирсинга) и словно циркулем проводи дугу к внешнему уголку глаза. Место пересечения карандаша с бровью и есть точка ее окончания. Следите, чтобы кончик брови не был направлен сильно вниз, иначе взгляд будет казаться грустным — он должен стремиться к височной впадине.
Если у вас крупные черты лица, высокий лоб или вы, например, хотите, чтобы ваш нос смотрелся меньше — смело отращивайте или рисуйте широкие брови. Зачесывайте волоски наверх, так брови будут казаться шире, а черты лица гармоничнее. Если у вас, напротив, миниатюрные черты лица, не стоит утяжелять их широкими бровями. Избегайте графичных, четко прорисованных, словно по линейке, бровей. В тренде «дымчатые» брови (smoky brow) со слегка размытыми, естественными границами и волосками, зачесанными наверх для эффекта легкой небрежности.
Цвет бровей выбирайте, отталкиваясь от оттенка волос на голове. Помните, что холодные тона бровей (серые, графитовые) могут накинуть вам пару-тройку лет, поэтому отдавайте предпочтение более привычной коричневой цветовой палитре. В идеале брови должны быть на один или полтона светлее корней волос. В случае, если у вас сложное окрашивание из нескольких цветов (омбре, шатуш), тогда— на один тон темнее самого светлого оттенка волос.
Во время домашней коррекции бровей удаляйте только те волоски, которые явно выбиваются из формы. После окрашивания на пару дней также стоит отказаться от масла, которое способствует вымыванию цветового пигмента. Для того чтобы результат после посещения броу-бара сохранялся как можно дольше, попросите вашего мастера сделать фото до и после коррекции бровей. Так вы поймете, где именно были удалены лишние волоски, а где их вам только предстоит отрастить».
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