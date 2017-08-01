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    01 августа 2017Кравец Анастасия

    Как ароматизировать свой дом?

    Эксперты рассказывают о правилах арома-этикета: как использовать свечи, диффузоры, спреи и другие парфюмированные средства для дома

    Назовите основные правила ароматизации дома.

    Алексей Дубинский, основатель арома-бутика Aromateka: Разные комнаты можно и нужно оформлять разными ароматами. Но при этом помните о роли помещения - запах должен соответствовать. Например, спальне не пойдут сочные бодрящие ноты, а на кухне не приживётся тубероза или жасмин.

    Илья Волков, ведущий парфюмерный эксперт Molecule Project: Любовь к ароматам, которыми оживляешь пространство, – вот главное правило. Это ведь эмоции! А память на запахи у нас сильная, поэтому с помощью них можно играть с настроением. Хотите перенестись в романтическое путешествие к югу Франции? Сочетайте сразу несколько свечей с разными нотами: например, лаванду и море.

    Дарья Горшенина, арома-эксперт компании Kobo Candles: Привнесенный аромат не должен спорить с другими запахами в комнате - это очень актуально для кухни. А вот с помощью правильно выбранных нот стиль интерьера будет раскрываться и становиться выразительнее. Наложите табу на дешевые свечи, диффузоры и саше. Парафин изживает аутентичность аромата и вредит здоровью. Диффузоры из супермаркетов пахнут слишком резко и оставляют пятна на мебели и одежде. Всегда позволяйте аромату раскрыться в течение некоторого времени. Если вы ожидаете прихода гостей, зажгите свечу за 20 минут до встречи. Ещё не помешает хорошенько проветрить помещение: так ноты зазвучат чище.

    bath candles

    Как правильно зонировать пространство с помощью ароматов?


    Дарья Горшенина:

    Кухня

    Если ваша цель – заглушить сильный запах еды, распыляйте ароматы базилика, бергамота и лимона. Также на кухне гармонично раскрываются гурманские запахи - к примеру, кофе и выпечки.

    Гостиная

    Мужская группа – пачули, сандал, ветивер, кожа, уд, табак – идеально сочетается с классическим интерьером и помещениями в теплых тонах. Светлые гостиные расцветут в нежных ароматах жасмина, белого чая, туберозы и лотоса. А яркое пространство с множеством деталей дополнят сочные фрукты. Вообще, гостиная – это идеальная зона для ваших экспериментов, потому что аромат тут можно обновлять не только под интерьер, но и, например, перед визитом гостей.

    Кабинет

    Работать продуктивнее помогут хвойные запахи и цитрусы: они стимулируют мозговую активность. Если вы сильно устаете и никак не можете сконцентрироваться, зажгите свечку с нотами апельсина или лимона - работа пойдет в разы приятнее и быстрее.

    Ванная

    После трудового дня можно расслабиться: этому поспособствуют цветочные, морские и нежные травяные ароматы. А вот пряные запахи оставьте для кухни: в маленьком непроветриваемом помещении они могут зазвучать слишком интенсивно.

    perfume diffuser

    Аромадиффузер Demeter; арома-лампа Lampe Berger; аромадиффузер Esteban

    Какие способы ароматизации существуют и для каких помещений они подходят? Чем они между собой отличаются?

    Илья Волков: Ароматизируют помещения по-разному, и каждый способ отличается интенсивностью, длительностью звучания и объемами комнаты, которую могут заполнить ноты. Самый насыщенный запах отдают ароматические саше: это мешочки с пахучими веществами. Еще существуют хэнгеры (подвесные саше) и ароматические овалы (воск, пропитанный эфирным маслом). Этим способом лучше всего оформлять гардероб, ванную комнату или сумочку.


    perfume candles

    Тростниковые диффузоры распределяют аромат с помощью тростниковых палочек, которые погружены в особую ароматную жидкость, и охватывают пространство в радиусе 18-30 квадратных метров.

    Спреи для дома быстро создают яркую атмосферу. Их можно распылять в воздухе или брызгать на постельное белье.


    Ароматических свечи отличаются типом воска, фитилями и концентрацией ароматов. Но главное, что стоит помнить, – качественная свеча не будет стоить дешево. Byredo, например, заключают в своих восковых изделиях 30-40% масел (почти столько же содержится в духах), и цена у них соответствующая.

    Бахур – восточный способ ароматизации помещений. Это кусочки древесины, которые пропитывают маслами-аттарами и поджигают.

    Арома-лампы и керамические пластины: эфирное масло наносят на керамику или наливают в керамическую емкость, а потом подогревают. Но в люкс-сегменте эти приспособления не слишком популярны. Дело в том, что не все эфирные масла при таком способе звучат красиво.

    В электрическом диффузоре ароматы нагнетаются механически, распространяются на большую территорию и ярко звучат.


    home perfume sprays

    Спреи для дома: Eau Dinamisante, Clarins, с нотами лимона; цитрусовый Argumento, Laboratorio Olfattivo; Clos De Verveine, L'Occitane, с вербеной; Giardini, Phaedon, с нотами томатных листьев и розмарина. Диффузор с ароматом лесных ягод La Ric.

    Как с помощью ароматов сделать дом идеально гостеприимным?

    Илья Волков: Пламя огня еще в древности олицетворяло семейный очаг, поэтому мягкие ароматные свечи с ванильным или амбровым звучанием подарят чувство комфорта и тепла не только вам, но и вашим гостям. Друзья обязательно оценят тепло и уют оформленного таким образом жилища.

    Алексей Дубинский: Выбирайте те ароматы, в которых вы будете ощущать себя комфортно. Они должны отражать стиль хозяев дома и их образ жизни. В квартиру-студию, например, или лофт, где живет байкер, идеально впишутся ладанно-древесные ноты.


    perfume candles

    Парфюмированные свечи: Alien и Angel, Mugler; Noir Ottoman, Kilian; Figue Noir, Esteban.

    Как ароматизировать гардероб, постельное белье?

    Илья Волков: Самый популярный способ – саше – мешочек, который набивают ароматными силиконовыми шариками, травами или цветами. Стильно смотрятся керамические овалы, способные подарить постельному белью нежную вуаль парфюма.


    Есть ли какие-то запреты, куда нельзя ставить свечи или распылять спреи?

    Дарья Горшенина: Следуйте простым мерам безопасности: не ставьте свечи возле открытого окна и рядом с другими предметами. Спреи вы вправе распылять везде, хотя никогда не будет лишним еще раз свериться с противопожарной инструкцией на упаковке. А вот с диффузорами обращайтесь аккуратнее: жидкость запросто может перевернуться, и масла жирным следом отпечатаются на поверхности.

    Можно ли спать в ароматизированном помещении?

    Илья Волков: Да, но постарайтесь подобрать ароматы, которые помогут расслабиться и заснуть.


    Дарья Горшенина: Для спальни предназначены успокаивающие ноты вроде лаванды и ромашки. Но все-таки диффузоры и саше устанавливать я не советую: если вы обнаружите, что аромат мешает заснуть, придется выветривать его примерно сутки.

    candle

    Сколько в среднем служит диффузор?


    Алексей Дубинский: На срок службы влияет температура и влажность помещения, сквозняки. Прибавляя и убавляя палочки в диффузоре, можно регулировать то, с какой интенсивностью диффузор будет звучать.


    Чем отличаются натуральные свечи от парафиновых?

    Дарья Горшенина: Натуральные свечи состоят из эфирных масел и уникального микса восков. Благодаря неповторимому природному составу они славятся терапевтическими свойствами, которые почти невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Натуральная свеча горит дольше и плавится более эстетично и равномерно.


    Чем отличаются дешевые свечи от дорогих? Сколько должна гореть свеча за раз?

    Илья Волков: Дешевые свечи производят на конвейере, и чаще всего они состоят из недорого парафина. Натуральных масел в них нет. А вот качественные свечи изготавливают вручную, и по цене они не только не уступают, но и иногда превосходят парфюм. Причина в том, что дорогая свеча на 8-12% наполнена маслами, а в её основе – смесь из 9 видов восков (животных, фруктовых и минеральных). От плотности смеси зависит то, как раскрываются ароматы. Когда технический парафин, из которого делают дешевые свечи, нагревается, выделяются токсины и другие вредные вещества, как, если бы около вас выкурили несколько сигарет. Поэтому пользы для кожи и легких от этого продукта нефтеперерабоки, мягко говоря, мало.


    pefume candles

    Парфюмированные свечи: Carribbean Fruit Punch, Ligne St. Barth; Tonic, Clarins; Signature Côte d'Azur, Oribe; Arethusa, Tiziana Terenzi; Divine, Caudalie.

    Как правильно зажигать свечи и куда их ставить?


    Алексей Дубинский: Лучше всего свечи приживутся на кухне, в гостиной или спальне, а вот больших помещений, вроде магазинов, они не осилят. Ставить их нужно подальше от предметов, которые способны загореться. И в места, куда не доберутся домашние питомцы, иначе история может закончиться пожаром. Удобнее всего зажигать свечу длинными каминными спичками. Жгите её не больше трёх часов за раз; после того, как потушите, всегда подрезайте фитиль до 4-6 миллиметров.


    Как правильно использовать спреи?

    Дарья Горшенина: Спреи для дома – ароматизация для настроения. Поэксперементируйте, и распылите разные запахи на отдельные участки комнаты: на шторы и диван одни, а на постельное белье и гардероб - другие.

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