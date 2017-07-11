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    11 июля 2017

    Живительная влага: термальная вода и спреи

    Освежаем и увлажняем кожу в жару

    Термальная вода и спреи для лица – продукты № 1 в летней косметичке. Держите флакон освежающего средства под рукой – так вы не только охладите лицо, но и увлажните кожу, предотвратив появление новых морщин, вызванных сухим воздухом кондиционируемых помещений.

    Живительная влага: термальная вода и спреи

    Chanel Hydra Beauty Essence Mist

    Chanel Hydra Beauty Essence Mist

    Новая дымка для лица Chanel Hydra Beauty Essence Mist ложится на кожу легчайшей вуалью, приятно охлождая, а также возвращая ей тонус и сияние. В основе формулы – экстракт голубого имбиря, который оказывает мощный антиоксидантный эффект, и масло камелии альба, удерживающее влагу в клетках. Благодаря регулярному использованию спрея, кожа становится более мягкой и бархатистой, ей становится легче справляться с воздействием негативных факторов окружающей среды.

    Kenzo Fresh Lotus Water

    Kenzo Fresh Lotus Water

    Термальный спрей для лица Kenzo Fresh Lotus Water на 100% состоит из органической воды белого лотоса. Экстракт этого цветка оказывает успокаивающее действие, смягчает и увлажняет кожу, снимая покраснения и воспаления. Днем используйте освежающую дымку, чтобы зарядиться энергией, а вечером – в качестве очищающего тоника для удаления остатков косметики.

    Sisley Floral Water

    Sisley Floral Water

    Цветочный спрей для лица Sisley Floral в два счета справится с проблемой тусклости и обезвоженности кожи. При помощи средства можно освежить лицо в течение дня, не навредив макияжу. Экстракт василька в составе успокаивает, роза смягчает, а цветы апельсина и гамамелиса тонизируют, возвращая лицу сияющий и увлажненный вид.

    Sensai CP Hydrachange Mist

    Sensai CP Hydrachange Mist

    Sensai CP Hydrachange Mist – это невесомая дымка на основе гиалурновой кислоты, которая не просто гениально увлажняет и заряжает энергией тусклую и обезвоженную кожу, но также стимулируют самостоятельную выработку коллагена в клетках. Спрей может стать незаменимым помощником на рабочем месте или во время длительных перелетов – он моментально освежает и увлажняет лицо, защищая его от негативного воздействия сухого воздуха кондиционируемых помещений.

    Vichy Thermal Spring Water

    Vichy Thermal Spring Water

    Термальная вода для лица Vichy Thermal Spring Water решает целый ряд важных проблем. Во-первых, освежает лицо в жару, во-вторых, увлажняет кожу, возвращая ей свежий и отдохнувший вид. Кроме того, средство отлично успокаивает кожу после длительного пребывания на солнце, снимая покраснения и препятствуя образованию пигментных пятен.

    Caudalie Eau de Raisin-Grape Water

    Caudalie Eau de Raisin-Grape Water

    Лимитированная виноградная био вода Caudalie Eau de Raisin-Grape Water идеально подходит для чувствительной кожи. Экстракт винограда в составе снимает раздражение, оказывая успокаивающий эффект на самые нежные участки. Средство моментально впитывается, не оставляя россыпи капелек на лице, которую нужно удалять при помощи салфетки.

    La Roche-Posay Thermal Spring Water

    La Roche-Posay Thermal Spring Water

    Абсолютный хит продаж, термальная вода La Roche-Posay Thermal Spring Water, заслуживает исключительно положительных отзывов. Ее невесомая текстура приятно холодит лицо, не оставляя ощущения стянутости. Что важно, средство можно распылять прямо поверх декоративной косметики – это никак не скажется на стойкости вашего макияжа.

    Avene Thermal Spring Water

    Avene Thermal Spring Water

    Средство Avene Thermal Spring Water на 100% состоит из природной термальной воды, которая является абсолютно гипоаллергенной, а значит прекрасно подходит для сухой и чувствительной кожи. Продукт не просто освежит кожу, но также снимет покраснения и поможет справиться с солнечными ожогами.

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