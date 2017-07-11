Живительная влага: термальная вода и спреи

Термальная вода и спреи для лица – продукты № 1 в летней косметичке. Держите флакон освежающего средства под рукой – так вы не только охладите лицо, но и увлажните кожу, предотвратив появление новых морщин, вызванных сухим воздухом кондиционируемых помещений.

Chanel Hydra Beauty Essence Mist

Новая дымка для лица Chanel Hydra Beauty Essence Mist ложится на кожу легчайшей вуалью, приятно охлождая, а также возвращая ей тонус и сияние. В основе формулы – экстракт голубого имбиря, который оказывает мощный антиоксидантный эффект, и масло камелии альба, удерживающее влагу в клетках. Благодаря регулярному использованию спрея, кожа становится более мягкой и бархатистой, ей становится легче справляться с воздействием негативных факторов окружающей среды.

Kenzo Fresh Lotus Water

Термальный спрей для лица Kenzo Fresh Lotus Water на 100% состоит из органической воды белого лотоса. Экстракт этого цветка оказывает успокаивающее действие, смягчает и увлажняет кожу, снимая покраснения и воспаления. Днем используйте освежающую дымку, чтобы зарядиться энергией, а вечером – в качестве очищающего тоника для удаления остатков косметики.

Sisley Floral Water

Цветочный спрей для лица Sisley Floral в два счета справится с проблемой тусклости и обезвоженности кожи. При помощи средства можно освежить лицо в течение дня, не навредив макияжу. Экстракт василька в составе успокаивает, роза смягчает, а цветы апельсина и гамамелиса тонизируют, возвращая лицу сияющий и увлажненный вид.

Sensai CP Hydrachange Mist

Sensai CP Hydrachange Mist – это невесомая дымка на основе гиалурновой кислоты, которая не просто гениально увлажняет и заряжает энергией тусклую и обезвоженную кожу, но также стимулируют самостоятельную выработку коллагена в клетках. Спрей может стать незаменимым помощником на рабочем месте или во время длительных перелетов – он моментально освежает и увлажняет лицо, защищая его от негативного воздействия сухого воздуха кондиционируемых помещений.

Vichy Thermal Spring Water

Термальная вода для лица Vichy Thermal Spring Water решает целый ряд важных проблем. Во-первых, освежает лицо в жару, во-вторых, увлажняет кожу, возвращая ей свежий и отдохнувший вид. Кроме того, средство отлично успокаивает кожу после длительного пребывания на солнце, снимая покраснения и препятствуя образованию пигментных пятен.

Caudalie Eau de Raisin-Grape Water

Лимитированная виноградная био вода Caudalie Eau de Raisin-Grape Water идеально подходит для чувствительной кожи. Экстракт винограда в составе снимает раздражение, оказывая успокаивающий эффект на самые нежные участки. Средство моментально впитывается, не оставляя россыпи капелек на лице, которую нужно удалять при помощи салфетки.

La Roche-Posay Thermal Spring Water

Абсолютный хит продаж, термальная вода La Roche-Posay Thermal Spring Water, заслуживает исключительно положительных отзывов. Ее невесомая текстура приятно холодит лицо, не оставляя ощущения стянутости. Что важно, средство можно распылять прямо поверх декоративной косметики – это никак не скажется на стойкости вашего макияжа.

Avene Thermal Spring Water