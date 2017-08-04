Из первых рук: о создании аромата Gabrielle, Chanel

Давно я с таким трепетом не летела на презентацию. Еще бы! Новое аромо­имя в Chanel мы ждали столько лет. После триумфа Chance в 2002 году Дом не выпустил ни одного самостоятельного женского парфюма. Конечно, за это время мы получили Allure Sensuelle, Coco Noir, четыре версии Chance и элитарную гамму Les Exclusifs. Но факт остается фактом — нового названия, или, как говорят маркетологи, франшизы, не было. И вот наконец свершилось!

ФОТО Валентин Золотухин

Захожу в большую светлую комнату офиса Chanel на Вандомской площади. И вижу Его. Нет, не Оливье Польжа, главного парфюмера Chanel (хотя он там тоже присутствует и с улыбкой идет ко мне здороваться). А флакон Gabrielle, Chanel, к которому я кидаюсь, презрев все правила этикета. «Можно? Да?» — вопросы скорее дежурные: я уже нажимаю на спрей флакона. Вдыхаю… И выдыхаю: «Божественно!» Все вокруг начинают заливисто хохотать. Я лишь развожу руками: «Пардон за бестактность, но 15 лет ожидания!..» Оливье заключает меня в объятия со словами: «Можешь не извиняться. Приятно, когда журналисты выражают искренний восторг». Мы с Оливье давно на «ты». Но не потому, что старые друзья. Просто во Франции коллеги по работе вне зависимости от возраста и занимаемой должности друг другу «тыкают». Оливье считает нас соратниками в едином деле. Поэтому, не мешкая, начинает рассказывать всю подноготную своей работы над новым парфюмом Gabrielle, который, без сомнения, станет сенсацией.

Оливье Польж. Парфюмер Дома Chanel ФОТО Сhanel

Сильви Легастелуа. Глава отдела графического дизайна Chanel ФОТО Сhanel

«Аромат построен на трех знаковых для Chanel нотах — жасмине, туберозе и иланг-иланге. Но не все так просто. Во-первых, жасмин мы взяли не из Грасса, как для Chanel № 5, а из Египта — с плотским, чувственным звучанием. Более того, к натуральному экстракту этого цветка я добавил его синтетический аналог — лактон жасмина — молекулу с легким фруктовым оттенком. Что касается иланг-иланга, его экстракт мы получили по особой методике, которую я впервые применил при создании L’Eau № 5. Он более яркий, сияющий и менее животный, чем другие вытяжки иланг-иланга. Да-да, если жасмин мне был нужен «звериным», то иланг-иланг и тубероза — воздушными. Кстати, туберозу для Gabrielle выращивают на особых плантациях в Грассе. Над ее культивацией и получением экстракта высочайшего качества с кремово-цветочными нотами мы трудились шесть лет. Он заметно отличается от привычной эссенции туберозы с ее древесно-кожаным звучанием». — Слушая рассказ Оливье Польжа о трех китах аромата, я изо всех сил пытаюсь уловить звучание хоть одного из них. Но не могу. «Счастлив это слышать! — широко улыбается «нос» Chanel. — Мне нравится представлять парфюм, как аромат воображаемого цветка. Хорошо, что ты не чувствуешь отдельные компоненты и воспринимаешь композицию как единое целое. Значит, мой замысел удался!»

ФОТО Сhanel

В комнату входит эффектная, элегантная дама, Сильви Легастелуа. Дизайн флакона Gabrielle — ее рук дело. Работу над ним глава отдела графического дизайна начала еще в 2009 году, когда приняли решение создать «колоссальный цветочный аромат Chanel». Директивы были просты: элегантность и чистота. Иными словами — ДНК Дома. «Мне хотелось, чтобы флакон выполнили из тончайшего стекла и аромат казался частью атмосферы. Технически это оказалось сложно: женщины часто роняют духи, поэтому чем прочнее флакон, тем лучше.

ФОТО Сhanel

Пять лет мы со специалистами мануфактуры богемского стекла искали желаемый вариант и в итоге нашли. Если вы посмотрите на любой флакон, то обратите внимание, что его дно толще, чем стенки, и оно выгнуто вовнутрь в виде этакой стеклянной волны. Это особенность производства. Мы же добились того, чтобы дно флакона выгибалось наружу. А потом спилили все лишнее и получили идеальные квадратные формы снаружи и внутри». По ходу диалога я узнаю и другие, на первый взгляд, незаметные детали. Например, цвет пробки и этикетки — фирменный для Chanel. Сильви называет его «серебряно-золотым», или просто — ламе. «У Chanel масса ­вещей этого цвета. Одежда, аксессуары и даже ювелирные коробочки-кофры Haute Joaillerie».

Флакон аромата Gabrielle, Chanel ФОТО Сhanel