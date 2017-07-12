Идеальные незнакомцы: новые ингредиенты для молодости кожи

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Суперфуды, суперметалл и другие героические ингредиенты для кожи
Кожа, может быть, и не привыкает к одной и той же гиалуроновой кислоте или маслу ши, но нам всегда хочется чего-нибудь свежего, необычного и еще более эффективного. ELLE знакомит с новыми героями косметических формул.
Опровергая мнение о том, что «без воды и не туды, и не сюды», создатели корейского бренда May Coop полностью исключили H2O из состава. Воду заменили кленовым соком, который добывают в экологически чистом районе Южной Кореи, на горе Джири. В древесном соке содержатся не только витамины и минералы, но защитные липиды и восстанавливающие органические кислоты. Мельчайшие молекулы нектара кленов легко проникают в глубокие слои кожи, уводя за собой частицы других активных компонентов. А их в составе продуктов May Coop немало: экстракты белых цветов, красных фруктов и ягод, комплекс из кактуса, баобаба и алоэ, органический комплекс из проросшего коричневого риса, желтой фасоли и пшеницы, гиалуроновая кислота, бетаин и морской коллаген. То, что надо как для решения возрастных проблем, так и для их предотвращения.
Запатентованный комплекс Bio-Copper состоит из растительных экстрактов и аминокислот. Впрочем, ими никого не удивишь, поэтому за wow-эффект отвечает медь. Антивозрастной металл спасает от морщин и пигментации, как агент Купер спасает городок Твин Пикс от таинственной преступности. Основное действие меди — защита не только от лучей типа А и Б, но так же от инфракрасных лучей, которые составляют 54% солнечного излучения, достигающего Земли. ИК-лучи могут вызывать перегрев кожи и провоцировать возникновение пигментации. Именно комплекс Bio-Copper является главным героем марки Christie Brinkley Authentic Skincare. В 2015 году бренд получила престижную награду Daily Use Seal of Recommendation от единственной международной организации The Skin Cancer Foundation, цель которой — профилактика рака кожи, его раннее выявление и оперативное лечение. Основала марку 63-летняя супер-модель Кристи Бринкли. Американка не обещает вечную молодость, но гарантирует, что медь обеспечит эффект «60 — это новые 40». Глядя на Кристи, сомнений в этом не остается.
Первое, что видишь на сайте калифорнийской инди-марки Youth To The People — не фото известных красавиц, и вообще не фото людей, а много-много капусты. А вместо рекламных лозунгов можно прочитать такие пассажи: «Когда Кале входит в комнату, другие суперфуды замирают и смотрят на нее». И далее о том, что богатую антиоскидантами капусту кале нужно не только есть, но и наносить на кожу. В составе продуктов YTTP, разумеется. Так же среди супер-ингредиентов числятся шпинат и люцерна (не только полезный ингредиент, но натуральный краситель). В этот зеленый «салат» не добавляют парабены, продукты животного происхождения, искусственные красители и отдушки. Зато не жалеют экстрактов алоэ, зеленого чая, водорослей, стабильную форму витамина С и другие витамины, гиалуроновой кислоты, трипептидов. Сообща они творят с кожей чудеса.
Клэр Веро с богатым опытом работы в фармацевтической компании стала первопроходцем в области применения пробиотиков для кожи. Пробиотики — это живые микроорганизмы, однако Aurelia Probiotic Skincare использует более продвинутые неживые пробиотики в форме гликопротеинов. К ним добавлены молочные пептиды. Вместе они восстанавливают естественный барьер кожи, разрушенный в результате использования кислотных пилингов, сульфатов, ретиноидов. За четыре года с момента основания бренд получил более 70 наград. Например, очищающий бальзам Miracle Cleanser в 2016 году был признан лучшим, по мнению американского ELLE.
Все средства Aurelia Probiotic Skincare производятся в Великобритании из био-компонентов со всего мира, в том числе, из Африки. Любопытно, что в составе продуктов нет органических ингредиентов, и это принципиальная позиция Клэр Веро. Следуя принципам справедливой торговли, компания сотрудничает с маленькими общинами, которые собирают дикорастущие травы, и не могу себе позволить покупку дорогостоящих эко-сертификатов. К тому же, аккредитация ограничит выбор растений. Поэтому Клэр предпочитает термин BioOrganic, объединивший полезные растительные экстракты, которые не вредят ни человеку, ни природе.
Два года назад японский бренд Regina Locus, основанный Такеши Матсушитой, представил крем LVN The Cream (произносится, как lun — «орхидея» по-японски). Вроде, ничего особенного, но производитель оценил новинку в $1000 за баночку объемом 30 мл. Рекомендуется наносить крем снизу вверх слоем не меньше 2 мм и использовать по одной баночке в месяц. В чем же секрет? А в том, что формула на 10% состоит из антивозрастного компонента фуллерена. Это молекулярное соединение представляет собой одну из форм углерода, чьей особенностью являются высокие омолаживающие свойства. Фуллерен получают из древесного угля, того же самого, который используется для японских чернил и в банях офуро. Для сравнения: фуллерен в 172 раза эффективнее витамина С. Вспомогательные активные компоненты, среди которых больше всего экстрактов экзотических растений, помогают коже вырабатывать собственный коллаген. Поэтому крем осветляет кожу, подтягивает и разглаживает морщины, чуть ли не в одно мгновение.