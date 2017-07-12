Идеальные незнакомцы: новые ингредиенты для молодости кожи

Кожа, может быть, и не привыкает к одной и той же гиалуроновой кислоте или маслу ши, но нам всегда хочется чего-нибудь свежего, необычного и еще более эффективного. ELLE знакомит с новыми героями косметических формул.

Кленовый сок — May Coop 5.100.12

Опровергая мнение о том, что «без воды и не туды, и не сюды», создатели корейского бренда May Coop полностью исключили H2O из состава. Воду заменили кленовым соком, который добывают в экологически чистом районе Южной Кореи, на горе Джири. В древесном соке содержатся не только витамины и минералы, но защитные липиды и восстанавливающие органические кислоты. Мельчайшие молекулы нектара кленов легко проникают в глубокие слои кожи, уводя за собой частицы других активных компонентов. А их в составе продуктов May Coop немало: экстракты белых цветов, красных фруктов и ягод, комплекс из кактуса, баобаба и алоэ, органический комплекс из проросшего коричневого риса, желтой фасоли и пшеницы, гиалуроновая кислота, бетаин и морской коллаген. То, что надо как для решения возрастных проблем, так и для их предотвращения.

Медь — Christie Brinkley Authentic Skincare

Запатентованный комплекс Bio-Copper состоит из растительных экстрактов и аминокислот. Впрочем, ими никого не удивишь, поэтому за wow-эффект отвечает медь. Антивозрастной металл спасает от морщин и пигментации, как агент Купер спасает городок Твин Пикс от таинственной преступности. Основное действие меди — защита не только от лучей типа А и Б, но так же от инфракрасных лучей, которые составляют 54% солнечного излучения, достигающего Земли. ИК-лучи могут вызывать перегрев кожи и провоцировать возникновение пигментации. Именно комплекс Bio-Copper является главным героем марки Christie Brinkley Authentic Skincare. В 2015 году бренд получила престижную награду Daily Use Seal of Recommendation от единственной международной организации The Skin Cancer Foundation, цель которой — профилактика рака кожи, его раннее выявление и оперативное лечение. Основала марку 63-летняя супер-модель Кристи Бринкли. Американка не обещает вечную молодость, но гарантирует, что медь обеспечит эффект «60 — это новые 40». Глядя на Кристи, сомнений в этом не остается.

Капуста — Youth To The People

Первое, что видишь на сайте калифорнийской инди-марки Youth To The People — не фото известных красавиц, и вообще не фото людей, а много-много капусты. А вместо рекламных лозунгов можно прочитать такие пассажи: «Когда Кале входит в комнату, другие суперфуды замирают и смотрят на нее». И далее о том, что богатую антиоскидантами капусту кале нужно не только есть, но и наносить на кожу. В составе продуктов YTTP, разумеется. Так же среди супер-ингредиентов числятся шпинат и люцерна (не только полезный ингредиент, но натуральный краситель). В этот зеленый «салат» не добавляют парабены, продукты животного происхождения, искусственные красители и отдушки. Зато не жалеют экстрактов алоэ, зеленого чая, водорослей, стабильную форму витамина С и другие витамины, гиалуроновой кислоты, трипептидов. Сообща они творят с кожей чудеса.

Пробиотики — Aurelia Probiotic Skincare

Клэр Веро с богатым опытом работы в фармацевтической компании стала первопроходцем в области применения пробиотиков для кожи. Пробиотики — это живые микроорганизмы, однако Aurelia Probiotic Skincare использует более продвинутые неживые пробиотики в форме гликопротеинов. К ним добавлены молочные пептиды. Вместе они восстанавливают естественный барьер кожи, разрушенный в результате использования кислотных пилингов, сульфатов, ретиноидов. За четыре года с момента основания бренд получил более 70 наград. Например, очищающий бальзам Miracle Cleanser в 2016 году был признан лучшим, по мнению американского ELLE. Все средства Aurelia Probiotic Skincare производятся в Великобритании из био-компонентов со всего мира, в том числе, из Африки. Любопытно, что в составе продуктов нет органических ингредиентов, и это принципиальная позиция Клэр Веро. Следуя принципам справедливой торговли, компания сотрудничает с маленькими общинами, которые собирают дикорастущие травы, и не могу себе позволить покупку дорогостоящих эко-сертификатов. К тому же, аккредитация ограничит выбор растений. Поэтому Клэр предпочитает термин BioOrganic, объединивший полезные растительные экстракты, которые не вредят ни человеку, ни природе.

Фуллерен — Regina Locus