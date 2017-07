Идеальные незнакомцы: новые ингредиенты для молодости кожи

Опровергая мнение о том, что «без воды и не туды, и не сюды», создатели корейского бренда May Coop полностью исключили H2O из состава. Воду заменили кленовым соком, который добывают в экологически чистом районе Южной Кореи, на горе Джири. В древесном соке содержатся не только витамины и минералы, но защитные липиды и восстанавливающие органические кислоты. Мельчайшие молекулы нектара кленов легко проникают в глубокие слои кожи, уводя за собой частицы других активных компонентов. А их в составе продуктов May Coop немало: экстракты белых цветов, красных фруктов и ягод, комплекс из кактуса, баобаба и алоэ, органический комплекс из проросшего коричневого риса, желтой фасоли и пшеницы, гиалуроновая кислота, бетаин и морской коллаген. То, что надо как для решения возрастных проблем, так и для их предотвращения.

Запатентованный комплекс Bio-Copper состоит из растительных экстрактов и аминокислот. Впрочем, ими никого не удивишь, поэтому за wow-эффект отвечает медь. Антивозрастной металл спасает от морщин и пигментации, как агент Купер спасает городок Твин Пикс от таинственной преступности. Основное действие меди — защита не только от лучей типа А и Б, но так же от инфракрасных лучей, которые составляют 54% солнечного излучения, достигающего Земли. ИК-лучи могут вызывать перегрев кожи и провоцировать возникновение пигментации. Именно комплекс Bio-Copper является главным героем марки Christie Brinkley Authentic Skincare. В 2015 году бренд получила престижную награду Daily Use Seal of Recommendation от единственной международной организации The Skin Cancer Foundation, цель которой — профилактика рака кожи, его раннее выявление и оперативное лечение. Основала марку 63-летняя супер-модель Кристи Бринкли. Американка не обещает вечную молодость, но гарантирует, что медь обеспечит эффект «60 — это новые 40». Глядя на Кристи, сомнений в этом не остается.