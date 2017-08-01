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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    01 августа 2017Клименко Валерия

    Идеальные бьюти-средства по знаку Зодиака

    Выбираем продукт номер один в вашей косметичке

    Гороскопам можно верить или нет, воспринимать их как руководство к действию или же просто относиться с юмором. Мы собрали 12 бьюти-средств, которые больше всего подходят и лучше других характеризуют каждый знак Зодиака.

    Овен

    Не секрет, что девушки-Овны обладают взрывоопасным характером. Хотя эмоции порой и бьют через край, в голове у них всегда есть четко структурированный план. В макияже барышни-Овны также предпочитают конкретику: ничего лишнего, только правильно расставленные акценты. В первую очередь идеально очерченные брови, которые они с таким мастерством умеют приподнимать в любой непонятной ситуации.

    1. Гель для бровей Rouge Bunny Rouge Silhouette Of Grace; 2. Кисть для бровей Niconorova Profi Collection Leonardo; 3. Карандаш для бровей L'Oreal Paris Brow Artist Maker; 4. Палетка для бровей L'Oreal Paris Brow Artist Expert; 5. Sephora Retractable Brow Pencil; 6. Sephora EyeBrow Editor; 7. Sephora Brow Builder HD; 8. Масло для роста бровей Niconorova Profi Collection; 9. Карандаш для бровей Givenchy Eyebrow Pencil

    1. Гель для бровей Rouge Bunny Rouge Silhouette Of Grace; 2. Кисть для бровей Niconorova Profi Collection Leonardo; 3. Карандаш для бровей L'Oreal Paris Brow Artist Maker; 4. Палетка для бровей L'Oreal Paris Brow Artist Expert; 5. Sephora Retractable Brow Pencil; 6. Sephora EyeBrow Editor; 7. Sephora Brow Builder HD; 8. Масло для роста бровей Niconorova Profi Collection; 9. Карандаш для бровей Givenchy Eyebrow Pencil

    Телец

    Женщина Телец — безусловно, мечта поэта, но при условии, что у того хорошая кредитная история в банке. Эти дамы знают толк в роскоши и развлечениях, не приемлют соперничества и просто обожают дорогие подарки. Хотите получить расположение Тельца — подарите ей новый изысканный парфюм, но непременно с гурманской композицией. Ноты ванили, пряностей и шоколада растопят сердце даже самой неприступной на первый взгляд представительницы данного знака Зодиака.

    1. Christian Dior Ambre Nuit; 2. Lancome La Vie Est Belle EDT; 3. Hermès Ambre Narguilé; 4. Valentina Blush; 5. Givenchy Live Irresistible Delicieuse; 6. Les Infusions de Prada Infusion de Rose

    1. Christian Dior Ambre Nuit; 2. Lancome La Vie Est Belle EDT; 3. Hermès Ambre Narguilé; 4. Valentina Blush; 5. Givenchy Live Irresistible Delicieuse; 6. Les Infusions de Prada Infusion de Rose

    Близнецы

    Любители острых эмоций и новых ощущений, Близнецы находятся в постоянном поиске чего-нибудь эдакого, чего именно — они и сами толком не знают. Сделать жизнь Близнецов еще увлекательнее помогают периодические забеги в салон красоты: сеанс двухчасового маникюра и педикюра для них — лучшая психотерапия. Таких рассказчиков, как Близнецы, еще нужно поискать, благо в общении они предпочитают монологи. Задача других — лишь внимательно слушать и в нужный момент одобрительно кивать головой.

    1. Sally Hansen Miracle Gel; 2. Revlon Colorstay Gel Envy; 3. YSL Desire Me Red; 4. Lancome Vernis in Love Summer Bliss; 5. Dance Legend Bi Top Coat; 6. Dior Metallics 612; 7. MaxFactor GlossFinity; 8. Sally Hansen Miracle Gel Top Coat

    1. Sally Hansen Miracle Gel; 2. Revlon Colorstay Gel Envy; 3. YSL Desire Me Red; 4. Lancome Vernis in Love Summer Bliss; 5. Dance Legend Bi Top Coat; 6. Dior Metallics 612; 7. MaxFactor GlossFinity; 8. Sally Hansen Miracle Gel Top Coat

    Рак

    В первую очередь девушки-Раки заботятся о красоте и уюте своего жилища. Они свято верят, что именно дом определяет истинное лицо женщины. Поэтому они с такой любовью подходят к оформлению интерьера, заполняя комнаты милыми сердцу безделушками. В качестве антуража — ароматические свечи и благовония, интерьерные палочки и целый склад всевозможных солей и пен для ванны. Найти более отчаянного домоседа, чем Рак, сложно, впрочем, его затворнический образ жизни с лихвой окупается вкуснейшими пирогами и другими произведениями кулинарного искусства.

    1. Гель для душа Hermes Eau de Gentiane Blanche; 2. Морская пена для ванн Organic Kitchen; 3. Свеча KOBO Candles Anisette Orange; 4. Аромат для дома аромата для дома L'Occitane «Добро пожаловать в мир Л’Окситан!»; 5. Свеча Hermes Nuit de Solstice Le Parfum de La Maison; 6. Свеча Christian Dior Fève Délicieuse; 7. Свеча Paddywax Leo Tolstoy

    1. Гель для душа Hermes Eau de Gentiane Blanche; 2. Морская пена для ванн Organic Kitchen; 3. Свеча KOBO Candles Anisette Orange; 4. Аромат для дома аромата для дома L'Occitane «Добро пожаловать в мир Л’Окситан!»; 5. Свеча Hermes Nuit de Solstice Le Parfum de La Maison; 6. Свеча Christian Dior Fève Délicieuse; 7. Свеча Paddywax Leo Tolstoy

    Лев

    Прирожденные актрисы, Львицы обожают быть в центре внимания. Ловко жонглируя масками своего переменчивого настроения, они с тем же искусством экспериментируют и со своим макияжем. Их главное оружие — помады всех текстур и оттенков. Львицы могут часами напролет простаивать возле зеркала, разыгрывая все возможные ситуации и репетируя свою реакцию на происходящее. Не последнюю роль в образе играет и правильно подобранный грим: яркая фуксия для воскресных бранчей с подругами и классическая красная помада для романтических свиданий. Что ни говори — дива!

    1. Палетка помад L'Oreal Paris Color Riche; 2. жидкая помада Giorgio Armani Lip Magnet; 3. Помада-карандаш Mark; 4. Помада Shiseido Rouge Rouge Poppy RD312; 4. Матовая помада L'Oreal Paris Matte Addiction; 6. Помада Givenchy Rouge Interdit; 7. матовая помада-блеск Lancome Matte Shaker

    1. Палетка помад L'Oreal Paris Color Riche; 2. жидкая помада Giorgio Armani Lip Magnet; 3. Помада-карандаш Mark; 4. Помада Shiseido Rouge Rouge Poppy RD312; 4. Матовая помада L'Oreal Paris Matte Addiction; 6. Помада Givenchy Rouge Interdit; 7. матовая помада-блеск Lancome Matte Shaker

    Дева

    Перфекционистки по своей натуре, Девы со всей ответственностью подходят к выбору косметики и созданию ежедневного макияжа. В косметичке у них всегда полный порядок, а баночки на туалетном столике расставлены в строго алфавитном порядке. Увидеть Деву не в форме случается лишь действительно близким людям: эти красавицы-комсомолки убеждены, что идеальный макияж способен замаскировать даже самое плохое настроение. Именно поэтому у Дев всегда безупречный, сияющий тон лица — не в последнюю очередь благодаря правильно подобранному хайлайтеру.

    1. Двойной стик Dior Diorblush Colour & Light; 2. Хайлайтеры NYX Duo Chromatic; 3. Мерцающая пудра для лица Chanel Plisse Lumiere De Chanel; 3. Флюид Giorgio Armani Fluide Sheer; 4. Жидкий хайлайтер Sleek MakeUP Barekissed Illuminator Monaco; 5. Светоотражающая эмульсия Rouge Bunny Rouse Seas of Illumination

    1. Двойной стик Dior Diorblush Colour & Light; 2. Хайлайтеры NYX Duo Chromatic; 3. Мерцающая пудра для лица Chanel Plisse Lumiere De Chanel; 3. Флюид Giorgio Armani Fluide Sheer; 4. Жидкий хайлайтер Sleek MakeUP Barekissed Illuminator Monaco; 5. Светоотражающая эмульсия Rouge Bunny Rouse Seas of Illumination

    Весы

    Женственные и романтичные Весы обожают пастельную гамму в макияже: россыпь хайлайтера на скулах, нежно-розовый румянец на щеках и облако цветочно-цитрусовых духов заставляют мужчин в одночасье терять голову. Тем не менее Весы свято убеждены, что должна быть в женщине какая-то загадка. В данном случае она определяется бесконтрольными и спонтанными экспериментами с макияжем. Чтобы уравновесить свою вечно сомневающуюся натуру, идеальным решением для Весов станут всевозможные палетки: тут тебе и хайлайтер, и тон, и бронзер, и даже блестки — как говорится, чем бы дитя ни тешилось.

    1. Палетка для контуринга NYX Cream Highlight & Contour Palette; 2. Палетка консилеров L'Oreal Paris Infaillible Total Cover; 3. Румяна Givenchy Prisme Blush; 4. Палетка для контуринга Sleek MakeUP; 5. Палетка для контуринга essence Shape Your Face

    1. Палетка для контуринга NYX Cream Highlight & Contour Palette; 2. Палетка консилеров L'Oreal Paris Infaillible Total Cover; 3. Румяна Givenchy Prisme Blush; 4. Палетка для контуринга Sleek MakeUP; 5. Палетка для контуринга essence Shape Your Face

    Скорпион

    Роковые соблазнительницы и авантюристки — так в нескольких словах можно охарактеризовать темпераментных девушек-Скорпионов. Лучше тысячи слов о характере этих барышень расскажет их взгляд —проницательный и в буквальном смысле парализующий. Впрочем, эти красотки лучше других знают свои сильные стороны, поэтому бессовестно на этом спекулируют. Сексуальная черная или стильная цветная подводка для глаз — их коронный бьюти-прием. Так их взгляд становится еще более выразительным, а у их соперниц (если таковые вообще имеются) буквально не остается шансов.

    1. Dior Metalizer Eyes & Lips Metal Creme Shadow; 2. Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner; 3. Стойкая подводка-фломастер Guerlain L'Art Du Trait; 4. Подводка 3 в 1 YSL Couture Kajal; 5. Лайнер-маркер Lancome Monsieur Big; 6. Карандаш L'Oreal Paris Infaillible

    1. Dior Metalizer Eyes & Lips Metal Creme Shadow; 2. Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner; 3. Стойкая подводка-фломастер Guerlain L'Art Du Trait; 4. Подводка 3 в 1 YSL Couture Kajal; 5. Лайнер-маркер Lancome Monsieur Big; 6. Карандаш L'Oreal Paris Infaillible

    Стрелец

    Поймай меня, если сможешь, — история на сто процентов про Стрельцов, которые постоянно куда-то несутся, сбивая все на своем пути. В косметичке у этих барышень, как правило, царит полный хаос, а на утренний макияж и укладку катастрофически не хватает времени. Излюбленный бьюти-прием всех Стрельцов — прыгнуть в облако сухого шампуня прямо на бегу за несколько секунд до выхода из дома. Остальные приготовления также ведутся в ритме вальса: если от макияжа Стрельцы чаще всего и вовсе предпочитают отказаться, на голове любят и стараются поддерживать порядок. Им в помощь — удобные миниатюры любимых средств в travel-формате на случай неожиданного путешествия и цветные спреи для шумных вечеринок.

    1. Travel-набор Moroccanoil; 2. Красящий бальзам Colorista L'Oreal Paris; 3. Сухой ароматизированный шампунь Batiste; 4. Сахарный спрей EIMI Wella Professionals; 5. Невидимки для волос Y.S. Park; 6. Сыворотка System Professional Alpha Energy; 7. Экспресс-маска Redken Extreme

    1. Travel-набор Moroccanoil; 2. Красящий бальзам Colorista L'Oreal Paris; 3. Сухой ароматизированный шампунь Batiste; 4. Сахарный спрей EIMI Wella Professionals; 5. Невидимки для волос Y.S. Park; 6. Сыворотка System Professional Alpha Energy; 7. Экспресс-маска Redken Extreme

    Козерог

    Практичные и прагматичные Козероги — по жизни неисправимые философы и теоретики. Неудивительно, почему их домашний уход строится по всем правилам корейской косметологии (чем больше продуктов и их слоев, тем лучше). Если говорить метафорично о незаменимом бьюти-средстве в арсенале Козерогов, то это, безусловно, будет сыворотка. Это такой промежуточный этап между тонизированием и увлажнением кожи, чтобы полезные вещества в составе крема усваивались еще лучше. Ну, вы понимаете, его в принципе можно было бы пропустить, и так стопроцентно поступили бы Стрельцы или Близнецы, но только не Козерог. Порядок всегда, порядок во всем!

    1. La Prairie Skin Caviar Liquid Lift; 2. ELEMIS Peptide4 Night Recovery Cream-Oil; 3. Valmont Moisturizing Booster; 4. М Serum, 3LAB; 5. Сыворотка с ретинолом Retinol; 6. Vichy Idealia; 7. Thalgo Serum Lumiere Hydratant

    1. La Prairie Skin Caviar Liquid Lift; 2. ELEMIS Peptide4 Night Recovery Cream-Oil; 3. Valmont Moisturizing Booster; 4. М Serum, 3LAB; 5. Сыворотка с ретинолом Retinol; 6. Vichy Idealia; 7. Thalgo Serum Lumiere Hydratant

    Водолей

    Очаровательные девушки-Водолеи — лучшие собеседницы и спутницы для самых отчаянных авантюр. Единственной минус: ждать, когда закончатся их сборы, — смертная мука. Идеалистки, они ненавидят менять коней на переправе. Неудивительно, почему они так критично относятся к собственной внешности. Выскочивший прыщ может стать поводом для депрессии, а облупившийся лак может и вовсе довести до нервного расстройства. Не говоря уже о неухоженной коже. Именно поэтому Водолеи с маниакальным усердием днями напролет увлажняют все, что только можно увлажнить.

    1. Масло для тела Yves Rocher; 2. Питательный крем для тела Flora Siberica by Natura Siberica; 3. Молочко La Roche-Posay Lipikar Lait; 4. Крем для тела 3LAB; 5. Питательный лосьон для тела с экстрактом ванили Ligne St Barth; 7. Легкая эмульсия Sensai The Silk; 8. Сухое питательное масло Decleor Aroma Nutrition; 8. Сыворотка-молочко Vichy Ideal Body; 9. Увлажняющий лосьон 24ч Cold Cream Marine Thalgo

    1. Масло для тела Yves Rocher; 2. Питательный крем для тела Flora Siberica by Natura Siberica; 3. Молочко La Roche-Posay Lipikar Lait; 4. Крем для тела 3LAB; 5. Питательный лосьон для тела с экстрактом ванили Ligne St Barth; 7. Легкая эмульсия Sensai The Silk; 8. Сухое питательное масло Decleor Aroma Nutrition; 8. Сыворотка-молочко Vichy Ideal Body; 9. Увлажняющий лосьон 24ч Cold Cream Marine Thalgo

    Рыбы

    Понять, о чем на самом деле думают девушки-Рыбы, — нечто за гранью фантастики. Вечно томный взгляд с полуопущенными ресницами этих красавиц призван разбивать мужские сердца в геометрической прогрессии. Излюбленное оружие хитрых Рыб — яркая тушь для ресниц, которая придает их взгляду «русалочью» загадочность. Кроме того, эти дамы не против по поводу и без проронить слезу, и без суперстойкой туши тут не обойтись. Сентиментальные натуры, как ни крути.

    1. Guerlain Cils D'Enfer Maxi Lash; 2. False Lash Effect Fusion Max Factor; 3. Mascara Terrybly By Terry; 4. Givenchy Noir Interdit; 5. Make Up For Ever Smoky Lash; 6. Dior Diorshow

    1. Guerlain Cils D'Enfer Maxi Lash; 2. False Lash Effect Fusion Max Factor; 3. Mascara Terrybly By Terry; 4. Givenchy Noir Interdit; 5. Make Up For Ever Smoky Lash; 6. Dior Diorshow

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