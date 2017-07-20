Хватай и беги: летние мини-коллекции

Между выходом летних и осенних коллекций времени совсем немного, но достаточно, чтобы успеть попробовать что-то новенькое. Самые интересные бьюти-релизы — в обзоре ELLE.

Помады Dior Addict Lip Tattoo от Dior

Хорошие девочки не делают татуировки? Еще как делают. При условии, что в роли тату-мастера выступает Питер Филипс. К этому лету креативный директор Дома Dior по макияжу придумал шесть вариантов татуировок для губ, которые понравятся всем. Новая помада Dior Addict Lip Tattoo держится почти вечность и совершенно не ощущается на губах. Есть мороженое, пить коктейли, целоваться — с ней можно все. Поэтому новинку оценят даже те, кто равнодушен к помадам: только цвет, никакого слоя. А поклонницы ярких губ и экспериментов могут носить Lip Tattoo в качестве праймера для усиления цвета. Чтобы губам было комфортно весь день, в состав добавлены легкие увлажняющие масла. Торопитесь: цветные татуировки летом особенно актуальны.

Праймеры Complexion Primer от Urban Decay

Новые праймеры Urban Decay пригодятся летом и за его пределами. Их основная задача —продлить стойкость макияжа, но у каждого есть своя дополнительная опция. Матирующий De‐Slick не содержит масел и парабенов, зато обогащен увлажняющим алоэ вера и диоксидом кремния, который впитывает излишки кожного сала. Розоватый Optical Illusion увлажняет и заполняет морщинки и поры — кожа выглядит безупречно, как после фильтрации в инстаграме. Гелевая база Urban Defense SPF 30 защищает от солнца, при этом она абсолютно прозрачная — необъяснимо, но факт. Наконец, цветокорректирующий праймер Self‐Adjusting содержит инкапсулированные пигменты, которые подстраиваются под тон кожи в момент нанесения. Это позволяет устранить недочеты природы. К тому же витамин Е питает в течение дня, а кукурузная пудра укрощает ненужный блеск. Четыре праймера Complexion Primer решают гораздо больше задач, что неудивительно: минимализм никогда не был характеристикой Urban Decay. И это прекрасно!

Новые оттенки Invisible Illumination от Lumene

Финский бренд Lumene расширяет линию продуктов для кожи Invisible Illumination, сочетающих уход и цвет. Для этого в составе родниковая вода Лапландии, антиоксидантный экстракт семян арктической морошки и пептиды смешаны с долгоиграющими пигментами и перламутровыми частицами. В июле коллекция пополнилась новыми оттенками. Теперь тональную сыворотку, хайлайтер и румяна-флюид смогут использовать еще больше девушек. К универсальному оттенку сыворотки Instant Glow Beauty Serum добавились светлый и темный варианты. Появится холодный розовый оттенок румян Watercolor Blush. Для создания летнего макияжа хайлайтер Instant Illuminaizer вышел в теплом оттенке шампанского. Все продукты можно смешивать друг с другом для создания дополнительных оттенков и эффектов, наслаивать и быть уверенной: никто не заметит, что вы потратили время на макияж.

Коллекция для глаз Monsieur Big от Lancome

У Lancome теперь есть самые важные бьюти-средства для того, чтобы все смотрели вам прямо в глаза. Черным маркером Monsieur Big Marker рисуем какие угодно стрелки: тонкие или широкие, классические или креативные, как на модных показах. Особая скошенная форма аппликатора позволяет без труда чертить линии любой формы, нужно лишь выбрать правильную грань. Тушь Monsieur Big делает ресницы пушистыми и изогнутыми. Щеточка с длинными ворсинками идеально захватывает и распределяет средство, а мягкий пластичный воск в составе формулы окутывает каждую ресничку и остается на месте до позднего вечера. Ультрамягкий гелевый карандаш Monsieur Big Brow придает бровям аккуратный вид и идеально четкую форму. Мини-кисть кабуки на другом конце пригодится для мягкой растушевки и создания естественной и выразительной формы. Определенно, это новый взгляд на классические бьюти-средства.

Тревел-коллекция Mini Divas от Kiko