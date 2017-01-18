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18 января 2017Тараненко МарияЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Холодный прием: зимние beauty-средства и процедуры

О самых актуальных средствах и процедурах в холода рассказывает Мария Тараненко

Про особенности зимнего ухода написаны сотни статей. Но, если честно, тонкостей этих не так много. И все советы можно свести к словосочетанию «насыщенная текстура». Вместе с легкими летними вещами в закрома должны отправиться все гели и флюиды. А наряду с плотными колготами, свитерами и шубами полагается приобрести насыщенные бальзамы, масла, кремы для умывания и т. д. Это действительно так, но почему-то все зимние beauty-советы отдают трагизмом. «Ваша измученная холодами кожа молит о комфорте и мягкости», «порывы ледяного ветра приводят к переохлаждению и стойкому покраснению лица», «морозным днем кожу постоянно преследует чувство стянутости и зуда». Признаюсь, я цитирую собственные статьи на тему зимних косметических хитростей, перечитывая которые, вздыхаю с улыбкой. Нет, не потому, что нашла ошибки. Просто неожиданно зима из beauty-катастрофы превратилась в некий стартап красоты. Большинство активных профессиональных процедур рекомендуют делать именно в это время года: пилинги, лазеры, радиочастотное и фотовоздействие. Вплоть до мезотерапии и пластических операций. Ведь минимальный контакт кожи с ультрафиолетом способствует наилучшему результату.

зимние beauty-средстваФОТОGianluca Fontana/blaublut-edition.com

Мороз по коже

Если говорить не о кардинальных манипуляциях, а о состоянии кожи зимой, то и здесь масса хороших новостей. Изобретено множество различных процедур и методик, решающих ее проблемы в холодный сезон. И их год от года становится все больше. Например, в Центре косметологии и эстетики «Посольство Красоты» (Тверской бул., 26, т. (495) 651 8131) есть «Восстанавливающий уход Vernix». Крем-маску, которую используют во время этого ритуала, ученые Biologique Recherche создали специально для холодного климата России. Она содержит клеточные олигопептиды, церамиды, омега-кислоты 3 и 6 из масла малины и много других компонентов. Кожу успокаивает и восстанавливает сразу же. А в Центре здоровья и красоты «Белый сад» (Зубовский пр-д, 1, т. (495) 500 0001) в этом году стали практиковать мезотерапию от купероза лица. Иными словами, извечная проблема и повод для комплексов многих девушек — красные щеки и нос — теперь не заставят вас краснеть. Уж извините за каламбур. Препарат Mezoftem, кстати, российское изобретение, вводится тончайшими иглами практически безболезненно. Эффект дает сразу же. Но оптимальный результат будет достигнут после четырех-пяти процедур.

зимние beauty-средстваФОТОGianluca Fontana/blaublut-edition.com

Свет и цвет

Отсутствие солнечного света, которое так радует косметологов, плохо сказывается на цвете лица. Да и погулять зимой удается реже, чем летом. Не говоря об общем состоянии городской экологии. В общем, будем реалистами: к январю наша кожа тускнеет, сереет и теряет тонус. Тут, разумеется, на помощь придут всевозможные пилинги, как профессиональные, так и для домашнего использования, а еще препараты с витамином С, который отлично стимулирует кровообращение и укрепляет стенки сосудов. Из профессиональных методик, на мой взгляд, ничто так мгновенно не освещает кожу, как сеанс на аппарате HydraFacial в Центрах красоты Aldo Coppola (Новинский бул., 31, т. (495) 258 8779). Процедура проходит в шесть этапов: эксфолиация, кислотный пилинг, экстракция, омоложение, гидратация, защита. На каждом из них используется отдельная насадка и сыворотка. В итоге за полчаса вы обретаете свежий вид, подтянувшуюся гладкую кожу без морщин, неровностей и расширенных пор. HydraFacial опробован мною и коллегами неоднократно и всегда успешно. А если потратить еще немного времени и совместить его с карбокситерапией (уходом, который усиливает образование кислорода в тканях), результат будет еще лучше.

зимние beauty-средства

Масло для демакияжа Clean It Silky, Givenchy; увлажняющий крем, La Mer; ночная маска Belle de Jour, KenzoKi; масло для лица Santal, Clarins; крем для рук Karité, L’Occitane; концентрат для лица, La Mer; крем Crème Confort Extrême, Anne Semonin; спрей для объема волос Caviar Anti-Aging, Alterna; пудра Météorites, 2, Guerlain

ФОТООлег Оболонский & li

Идите в баню

Зима — настоящее раздолье для всевозможных банных ритуалов. Благо сегодня многие центры красоты и спортивные клубы не только обзавелись собственным набором сауна-баня-хаммам, но и включили их в целую серию ритуалов. Так, в салоне «Профиль Professional Club» (ул. Пятницкая, 58, стр. 1, т. ( 495) 252 0727) зимой крайне востребован комплексный детокс-массаж с обязательным посещением хаммама до и после процедуры. А центры красоты World Class по праву гордятся своими банщиками в клубах на Житной (ул. Житная, 14, стр. 2, т. (495) 788 0000) и в Жуковке (Ильинское ш., вл. 1, пос. Жуковка, т. (495) 933 2494), к которым нужно записываться за много дней. Точно такой же легендой в beauty-мире стал банщик Аркадий из «Spa Палестра» (ул. 2-я Песчаная, 4а, т. (499)157 4796). Он не только виртуозно парит и массирует, но и знает, в какой жизненной ситуации какой веник, масло, обертывание и доброе слово помогут лучше всего.

зимние beauty-средства

Минеральная увлажняющая маска для лица, Vichy; крем для тела Crème Caviar Luxe Caresse, La Prairie; аромат Lait Concentré, Chabaud; гель-масло для лица Armani Prima, Giorgio Armani; масло Phyto Replenish Oil, Dermalogica; ночная крем-маска «Роскошь питания», L’Oréal Paris; увлажняющая маска Hydra Quench, Clarins; успокаивающий лосьон Lotion Confort, Chanel

ФОТООлег Оболонский & li

Как сыр в масле

Возвращаясь к средствам для ухода, спасающим кожу в холода, нельзя не отметить масла. Производителям удалось довести их текстуру до совершенства: лишить липкости, способности закупоривать поры и оставлять на коже сальный блеск. И при этом насытить средства множеством активных компонентов, которые лучше всего усваиваются кожей именно в масле. Так что теперь эти препараты не только снимают шелушение и разглаживают, но и обладают антивозрастным и даже лифтинг-эффектом. У масел есть еще одна восхитительная особенность: они помогают коже легче адаптироваться к перепадам температуры, которые неизбежны в мороз, так как восстанавливают ее защитную гидролипидную пленку. Оберегают лицо от холода и тональные кремы с маслом в основе, а также… рассыпная пудра! Работает она по принципу шубы: между частичками задерживаются пузырьки воздуха, препятствующие переохлаждению. Такой же эффект будет, если наносить кистью компактную пудру.

зимние beauty-средства

Защитный крем Cold Cream Conditions Extrêmes, Payot; блеск для губ Eclat Minute, Clarins; лифтинг-крем Resveratrol Lift, Caudalie; cыворотка-масло Lumière Essentielle, Darphin; аромат Tonka Impériale, Guerlain; масло «Роскошь питания», L’Oréal Paris; крем Aquasource Cocoon, Biotherm; ночная маска Hydra Zen, Lancôme

ФОТООлег Оболонский & li

Голая правда

И еще один тонкий момент в тему сезонной красоты из наболевшего. Все чаще я отмечаю зимнее стремление девушек пренебречь теплой одеждой и максимально выставить напоказ свои прелести. Поверьте, это лишнее. Возможно, какой-нибудь пылкий подросток и будет восхищаться вашим голым животом с пирсингом в солнечный морозный денек. Но ребята «за двадцать» наверняка вспомнят двух-трех приятельниц, у которых вдруг обнаружились проблемы с почками, придатками и прочими женскими делами. Хотя совсем недавно эти подружки так же беззаботно рассекали на морозе в символических курточках и классных джинсовых мини, которые так им шли. Будьте уверены, вменяемый мужчина, глядя на полуодетую зимой девушку, подумает не «Как хороша!» — а «Она же мерзнет!» Так давайте одеваться так, чтобы при взгляде на вас мужчин пробивал озноб от страсти, а не от холода!

зимние beauty-средства

Парфюм Fève Délicieuse, Dior; масло Radiant Multi Repair Oil, Clé de Peau Beauté; укрепляющий крем Abeille Royale, Guerlain; двухфазный тон Maestro Glow, Giorgio Armani; масло Black Rose Precious, Sisley; молочко для ­демакияжа, L.Raphael; тоник Revitalizing Tonic Lotion, Bellefontaine; крем для тела Nutrix Royal Body, Lancôme; крем «Роскошь питания», L’Oréal Paris

ФОТООлег Оболонский & li

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