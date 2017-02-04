Хэппи-энд: новые ароматы февраля

Надеть кашемировый свитер и отправиться на прогулку по цветущему саду — таким видят парфюмеры идеальный февраль. Реальный чуть хуже, но и он скоро пройдет. ELLE выбрал ароматы, с которыми провожать зиму еще приятнее.

Bibliothèque от Byredo

У марки Byredo уже есть свеча Bibliothèque, до того популярная, что Бен Горхэм, основатель шведского бренда, смешал одноименный аромат. Прохладный и тихий читальный зал с приглушенным освещением, куда дневной свет проникает через окно. На столе букет пионов и ваза с сочными персиками и сливами, чьи ароматы смешиваются с запахами старинных страниц. Взяв книгу, вы утопаете в кожаном кресле и закутываетесь в плед, пропитанный ароматами ванили и пачули. Нанесите Bibliothèque перед тем, как погрузиться в чтение с планшета, и почувствуйте разницу.

Citron d`Erable от Atelier Cologne

Создавая новый аромат, основатели Atelier Cologne Сильви Гантер и Кристоф Сервасель, вспомнили традицию сбора кленового сока на Великих озерах в Канаде. Новинка получилась не про соус для панкейков, а про поход в лесу с костром. Самое интересное — это угадывать в композиции породы древесины. Вот эвкалипт, это понятно. Тут секвойя, там кедр. А вот и клен. Все сдобрено перцем и лимонным грогом. Яркий теплый Citron d`Erable советуем носить в промозглое межсезонье и радоваться.

Itineris от Onyrico

Парфюмеры обожают делиться впечатлениями от путешествий, парфманьяки обожают о них слушать. Однако итальянский парфюмер Маурицио Черриза рассказывает не о себе. Его история о странствиях и открытиях Марко Поло. Даже крышка из натурального мрамора неспроста — с самого начала намекает на богатство королевских дворцов. Стоит ее снять, как вы почувствуете прикосновение прохладного шелка — вы в Азии, где зреют мандарины и цветет медовый османтус. Как истинный путешественник, композиция не задерживается долго на одном месте, а держит путь на Восток, оставляя послевкусие целой охапки роз, жасмина, пионов и гелиотропа.

Cashmere от Borrelli

Луиджи Боррелли был официальным поставщиком при дворе короля Италии Виктора Эммануила III. С тех пор качество скроенных вручную мужских сорочек и безупречных кожаных лоуверов сомнений не вызывает. Парфюмерная коллекция ароматов Royal Collection of Fragrances одновременно отсылает к портновскому прошлому и традиционным одеколонам, но предсказывает счастливое будущее. Аромат Cashmere символизирует одновременно невесомую и прочную шерсть горных коз. Основной аккорд построен вокруг лабданума, который поворачивается разными гранями: то дым, то амбра, то бокал виски. А потом сразу пряности, древесина, мускус, пудра. С таким не замерзнешь и в толпе не затеряешься — уж больно горяч.

Matin Calin от Comptoir Sud Pacifique

Один вдох аромата Matin Calin («Утреннее объятие») — и тут же хочется закутаться в одеяло и сбежать из мира взрослых в страну детских фантазий. Мир, где на завтрак можно все и сразу: сливочные тянучки, леденцы на палочке и двойную порцию ванильного пудинга со взбитыми сливками. Если это не аромат счастливого детства, то что тогда?

Nokcha Drop от Erborian

Бренд Erborian всегда уделял особое внимание ароматам своих продуктов для ухода за кожей. Так что появление отдельной парфюмерной линии логично и приятно. Несерьезный на первый взгляд Nokcha Drop оказался многогранным: удачно сочетает в себе цитрусы, горчинку матэ, кору-траву и даже дым с перцем. Цвет намекает на присутствие в композиции экологически чистого зеленого чая «нокча». Аромат настолько контрастирует с унылым февралем, что вот-вот победит.

Figue от Molinard

Парфюмерная вода Figue из коллекции Les Éléments только притворяется моноароматом. Представительница пятого поколения семейной компании Селия Леруж-Бенар не стала разливать по флаконам экстракт плодов фиговой пальмы (тем более его невозможно получить), а смешала его из других нот. В дело пошли аккорд зеленой листвы, древесина, мускус и пара особых молекул. Получилось тепло и свежо, как раннее утро на Средиземноморском берегу.

Giardino Benessere от The Bianco

Сочетание танжерина и цикламена с чайными листьями, сливой и пудрой творит чудеса — выполняет задачу чашки эспрессо. Утром после него сон как рукой снимает, вечером от усталости не остается следа. Поэтому основатель нового итальянского бренда Giardino Benessere Паоло Теренци рекомендует наносить The Bianco перед учебой и работой или после фитнеса. А мы считаем, что конец зимы — самое подходящее время, чтобы восстановить силы.

Blossom Love от Amouage

Нудный серый февраль — лучший месяц для розового. Если вы считаете, что для платьев и босоножек цвета клубничного зефира еще рано, попробуйте розовый аромат во флаконе в тон. Новинка в коллекции The Secret Garden — романтичный Blossom Love. Благоухание таинственного сада, где цветут розы и вишневые деревья, кружат голову иланг-иланг и бобы тонка. Согреваясь в ожидании весны, пьем ликер Amarettо и кутаемся в кашемировый свитер. Или носим Blossom Love.

Viper Green от Ex Nihilo